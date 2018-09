Европейски футбол Изтича ли времето на Бербатов на "Олд Трафорд"? 10 януари 2010 | 07:59 0 0 0 0 143



Според "Daily Mail" Бербатов оглавява списъка с футболисти, които е твърде вероятно да напуснат Юнайтед през лятото. Най-скъпият футболист в историята на "червените дяволи" е поставен редом до от Пол Инс, Марк Хюз и Андрей Канчелскис, за да даде път на младите таланти от школата Пол Скоулс,



"Кариерата на Бербатов в Манчестър Юнайтед е в опасност", пише в днешния си брой таблоидът "News of the world". В материала се подчертава, че нападателят не е успял да оправдае инвестираните в него над 30 млн. паунда и Фъргюсън постепенно е осъзнал, че не българинът е точният човек за атаката на Юнайтед.



"Бербатов стана мишена за феновете на отбора, което го накара още повече да се свие в черупката си. Бъдещето му в Манчестър е под въпрос, след като Алекс Фъргюсън не може да разбере защо толкова талантлив играч не съумява да покрие изискванията в клуб като Юнайтед", твърди вестникът.



"Бербатов е истински пъзел и проблем. На него до такава степен му липсва увереност, че сякаш го е страх да излезе на терена и да покаже какво може", цитиран е източник, близък до наставника на английския колос.



В статията се прави сравнение между Рууни, който демонстрира най-добрия си футбол именно във важните мачове, и Бербатов, който се крие от отговорност.



