БГ Футбол Локо (Сф) отряза Левски за Камбуров 10 януари 2010 | 07:10 0 0 0 0 23 Локомотив" (Сф) е прегазил още в начална гара намерението на " Левски " да вземе Мартин Камбуров . Голмайсторът започна вчера подготовка в "Надежда" след кратките преговори около Коледа по отсечката до "Герена" за евентуален негов трансфер. От "Локо" потвърдиха, че са получили запитване от "Левски" за Камбуров, но е имало чувствителни разминавания между исканото и предлаганото като финансови параметри по сделката. Бегъл интерес към нападателя проявили и от Израел, но без да направят сериозна оферта. Така трикратният голмайстор на "А" група (2003-2004 г., 2004-2005 г. и 2008-2009 г.) продължава да играе в "червено-черно". "Труд" 0 0 0 0 23 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4873 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

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