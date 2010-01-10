Локо (Сф) отряза Левски за Камбуров

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Кармен Електра на 46 - гола и прекрасна (снимки)
Кармен Електра – мокрият сън на всички мъже по света вече няколко десетилетия. View this post on Instagram @elirusselllinnetz A post shared by ...Виж още
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БГ Футбол
Локомотив" (Сф) е прегазил още в начална гара намерението на "Левски" да вземе Мартин Камбуров. Голмайсторът започна вчера подготовка в "Надежда" след кратките преговори около Коледа по отсечката до "Герена" за евентуален негов трансфер.
От "Локо" потвърдиха, че са получили запитване от "Левски" за Камбуров, но е имало чувствителни разминавания между исканото и предлаганото като финансови параметри по сделката. Бегъл интерес към нападателя проявили и от Израел, но без да направят сериозна оферта. Така трикратният голмайстор на "А" група (2003-2004 г., 2004-2005 г. и 2008-2009 г.) продължава да играе в "червено-черно".
"Труд"
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