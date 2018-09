Топ 10 покер истории на 2009 (Обзор)

Ето и Топ 10 Покер истории на 2009 според най-голямата световна покер медия - PokerNews. Няма съмнение, че имаше много случки, които заслужаваха нашето внимание за тази класация, но в крайна сметка трябваше да се спрем на десетте най-значими събития в покера за 2009 година.

UIGEA бе предвиден да влезе с пълна сила от 1 декември, 2009, но само няколко дни преди ДЕНЯТ, бе обявено, че ще има изслушване, което ще се проведе в House Financial Services Committee. И то се състоя на 3 декември като се дискутираха две теми свързани с покера, Internet Gambling Regulation, Consumer, Protection, and Enforcement Act и Reasonable Prudence in Regulation Act, което изискваше отлагане на UIGEA за цяла година до 1 декември. 1, 2010.

Смятан от мнозина в индустрията за най-големия посланик на играта, избирането на Mike Sexton за 38-ия член на покер Залата на славата не бе изненада за никой и фактът, че бе единственият играч сторил това през тази година е свидетелство за това, колко много е дал за покера.

Във всяка от последните десет години на World Series of Poker, играч успяваше да спечели две гривни в едно издание на сериите. В някои години (като 2003) имаше дори по шестима играчи, които спечелиха по две гривни, но само четирима играчи в историята, са успявали да спечелят три гривни в едно издание на WSOP. Това лято, Jeffrey Lisandro се присъедини към Phil Hellmuth, Ted Forrest, Puggy Pearson и Phil Ivey в този елитен клуб, печелейки хеттрик от гривни, по една във всяка дисциплина на 7-card stud.

Какво правиш? Това е въпросът, който задава Twitter. Ако сте живели в пещера през последната година, може да попитате, „какво е Twitter” и на това ще ви отговорим, „Google е ваш приятел”.

Twitter измина пътя от нулата до върха в рамките на около 5 месеца. Наблюдавахме главоломното издигане на най-новата социална мрежа. Тя определено повлия на покера и преди да се усетим и ние бяхме в нея.

Макар няколко индивидуални покер истории да могат да се конкурират за история на годината, тази, която привлече най-много внимание към играта, бе свързана с ролята на Annie Duke по време на NBC предаването на Donald Trump, "Celebrity Apprentice."

Добро утро WSOP нация! Всеки, който е фен на Jeffrey Pollack в Twitter, знае, че всяка сутрин по време на World Series of Poker започваше с тази фраза и бе следвана от песента на деня. На 2010 WSOP ще липсва това, както и най-добре облечения мъж в покера.

На 13 ноември 2009, Jeffrey Pollack обяви оттеглянето си от поста комисар на World Series of Poker.

Решението на PartyGaming да придобие World Poker Tour поставя компанията в добра позиция за завръщане на американския пазар, щом Актът за онлайн залаганията (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act) отпадне.

Смятано за една от топ историите на годината от много от медиите, това уникално партньорство поставя двата бивши гиганта в индустрията в много изгодна позиция за бъдещето.

Tom “durrrr” Dwan отправи предизвикателство по време на интервю за списание Bluff през февруари 2009. Той ще играе с който и да е опонент (с изключение на близкия си приятел Phil “OMGClayAiken” Galfond) на 4 онлайн маси едновременно на холдем без лимит или пот-лимит Омаха при минимален залог $200/$400. Ако след изиграването на 50,000 ръце, Dwan е дори с долар напред, печели $500,000, ако опонентът му е напред, Dwan ще плати $1.5 милиона. При този примамлив залог, Patrik Antonius, David Benyamine и Phil Ivey сграбчиха възможността. Benyamine и Ivey ще трябва доста да почакат, защото двубоят между Dwan и Patrik Antonius продължава вече 10 месеца.

В последното тримесечие на 2009, неидентифициран шведски покер играч познат само като “Isildur1” се появи в игрите с високи залози във Full Tilt Poker и веднага привлече вниманието. Той бе агресивен, уверен и обичаше да рейзва на ривъра, но имаше нещо друго, необикновено в него. Безсрташност. Комарджийство. Безмилостна неуморимост, която идва само с младостта.

Макар и много хора да могат да спорят затова, че появяването на "Isildur1" на сцената на най-високите нива в покера през последните няколко месеца е най-голямата история за 2009 година, никоя история нямаше по-голям отзвук от участието на Phil Ivey в World Series of Poker Main Event през изминалата година.