Баскетбол Thank You, Pini!* 08 януари 2010 | 22:50 0 0 0 0 19 "Нищо няма да се случи лесно, просто трябва да имаме волята да започнем от някъде" Пини Гершон, селекционер на България (септември 2008 г.) Само още два дни и българският баскетбол ще се сбогува окончателно с една от най-срамните си седмици в своята история. Седмица, в която бавно, но сигурно се завърнахме в баскетболната провинция не само на Европа, но и света. Причините са ясни - подцененото до ниво на подигравка предложение на националния селекционер Пини Гершон за нов щаб на "трикольорите", считано от януари 2010 година. Израелският специалист бе пренебрегнат в оценката си за състоянието на нашенския баскетбол, но по-неприятното е, че това бе направено по изключително грозен начин. Ръководството на родната федерация в лицето най-вече на президента Михаил Михов толкова си повярва, че дори спря да вдига телефона на един от световноизвестните специалисти, който през последните две години напълно доброволно работеше за каузата на баскетбола ни. Няма нужда да обясняваме, че това е все едно в САЩ умишлено да пропуснеш обаждане от светила като Фил Джексън или Грег Попович. Най-пагубното в цялата ситуация обаче далеч не е отказа на Пини да води България. Безпринципното поведение на българската централа принуди специалиста да затръшне зверски вратата за нашенския баскетбол изобщо. Да си причиниш подобна загуба обаче е равносилно на политическа капитулация, защото историята никога не е прощавала и няма да спре да има милост към две неща и това са лекомислието и невежеството. Гершон си тръгна. Може би повечето от нас очакваха именно това, още след Евробаскет 2009, но не и по начина, по който всички здраво и прогресивномислещи българи някога са мислели, че ще се случи. Вместо да развие идеите на израелеца с български паспорт, федерацията се подигра с цялата баскетболна общественост, която през последните две години положи доста усилия, за да подкрепи новото начало, положено от Гершон. Истината е, че България пропусна изобщо престоя на Пини начело на националния тим и по-безхаберно към богатството, което дойде като изневиделица още в края на ноември 2007 година, надали някой, някъде на друго място по света можеше да подходи. Фактите по отношение промените, които Пини наложи още с ангажирането си с България, бяха налице още през 2008 година. И тук въобще не става въпрос да възхваляваме самото класиране на Европейско първенство. Много повече фактори от сухата статистика и това дали сме един от 16-те отбора в Полша ни дадоха повод да добием самочувствие като нация, ако не с много силен баскетбол, то поне с изключително талантливи и себераздаващи се играчи. На първо място организацията на работа в националния тим бе чувствително подобрена, на играчите бе вдъхната допълнителна увереност, че могат и ще постигнат целите си. И то при положение, че България няма нито един играч в Евролигата, а за попадане на българин в НБА у нас се говори като за някаква неясна химера, все едно никога не сме имали такъв там. До голяма степен методите на работа на Гершон бяха причината публиката да се завърне в залите, където наистина можеше да наблюдават качествен баскетбол и да се радват на своите любимци. Не на последно място не просто приятелското, а чисто професионалното отношение на специалиста към медиите, даде възможност за едно от най-добрите отразявания на кампания от евроквалификациите, подготовка и Европейско първенство на националния отбор от години насам. Но посоченото е само малка част на фона на еуфорията, която се разрази около играта си с оранжевата топка у нас. Подобен бум на интереса към този спорт има само два аналога през последните 20 години - през 1992/1993 след първото излъчване в България на мачове от НБА и в 2006/2007 по време на ерата на Емил Коен в ЦСКА. Именно есента на 2008 година се оказа съдбоносна за оставането на Гершон, но не заради предложения договор от страна на Макаби. Чисто и просто сезон 2008/2009 се оказа изцяло загубен за нашия баскетбол. Нито се появи афишираната Академия за таланти, нито имаше редовни излъчвания на двубои по телевизията, нито пък видяхме поне една от обещаните площадки за баскетбол, с които, според платформата на Михаил Михов, трябваше да бъде осеяна цялата страна. Така България не си осигури необходимата доза популяризация на един от обичаните спортове в страната. Проблемът обаче е, че ако бяха положени подобни усилия, те щяха да отекнат и в европейски мащаб. Предпоставките съществуваха още в края на квалификациите за Евробаскет 2009, когато всички специлисти на Стария континент бяха впечатлени от мачовете на България. Една далновидна политика в този период можеше да донесе на изстрадалата ни татковина изключителни дивиденти. Тя обаче включваше изпълнение на обещанията поети към Гершон, разработване на проекти за кампове за подрастващи в България, както и оррганизирането на редовни семинари със специалист от неговата класа, които да бъдат задължителни за българските треньори. Т.е. Пини трябваше да бъде държан "в играта" през цялото време и да бъде обръщано сериозно внимание на неговите препоръки, които можеха и най-вероятно щяха да се окажат от сериозна помощ. Всичко това по една или друга причина не се случи, но по-неприятното е, че взимайки предвид ситуацията в последните дни се оказва, че екипът на Михаил Михов се поставя в абсурдната позиция не само да не е разбирал посланията на Гершон, но изобщо май не ги е взимал насериозно. Така надеждата, че фигура като трикратния клубен шампион с Макаби, ще остане да помага на баскетбола ни, завинаги се изплъзна. Но да изпуснеш по такъв нелеп начин специалист, който само с името си може да лобира за теб във всички сфери на международния баскетбол, е направо недопустимо. Въпреки отпадането ни, още след първата фаза на Евробаскет 2009, надежда за оставането на Гершон все още имаше. Самият треньор много ясно показа пътя и то в две фундаментални интервюта след мачовете с Турция и Литва, които не е лошо ръководните лица в баскетбола ни отново и този път доста внимателно да изгледат. До голяма степен визията му за дългосрочна стратегия бе разработена чисто теоретично още на полска земя, но вместо това да бъде обърнато в ефективни действия, Гершон и неговият нюх към разрешването на проблемите бяха подложени на съмнение. Новият хит бе с предложението екипът на България да бъде воден от младия и перспективен специалист Одед Каташ. Според президента на БФБаскетбол той бил недоказан специалист, но нека не се залъгваме, колко от българските треньори са имена в Европа. И то не защото са неспособни, а заради липсата на задължителна методика за развитие на школите ни, по която да се различаваме от останалите и да бележим успехи. В тази връзка сериозно се отразява на самочувствието ни и слабият маркетинг на баскетбола. Т.е. налице е пълно разминаване с афишираното превръщане на бг баскетбола в продукт. Не по-малко интересно бе изказването, че националният отбор не е място за експерименти, тъй като по-голям експеримент от това да останеш без треньорски щаб на националния отбор само 10 дни преди жребия за квалификациите за Евробаскет 2011 в Литва скоро не бяхме виждали. Но всичко това са проблеми, с които тепърва ще продължим да се сблъскваме. Най-малкото обаче е необходимо да благодарим на Гершон за щастливите мигове, които изживяхме заедно с него, за сълзите от радост след победите, за духа, с който ни научи да приемаме загубите, за респекта, който вдъхна към българския баскетбол в Европа, за това, че не спираше да казва, че не сме по-лоши от останалите, за вдъхновението и професионализма и най-вече за усещането, че поне за кратко се завърнахме там, където ни е мястото - сред уважаваните баскетболни страни на Стария континент! THANK YOU, PINI! *Благодарим ти, Пини (англ.) снимки: Sportal.bg, www.fibaeurope.com

