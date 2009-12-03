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Литекс фаворит за шампион на България

03 декември 2009 | 14:45
Литекс фаворит за шампион на България

Българският лицензиран букмейкър Еврофутбол даде предимство на Литекс във временната класация за шампион на България с коефициент 1.80.

Отборите на Левски и ЦСКА се борят за второто място също с минимална разлика - ЦСКА е с коефициент 2.00, а Левски с 2.55.
Прогнозите за носител на трофея са част от програма "Супершанс" на предстоящия 98-и тираж за петък-понеделник, 04-07.12.2009 г.

В програмата могат да се открият и най-интересните двубои от
първенствата на Франция, Италия, Англия и Германия:

Хамбургер - Хофенхайм    Сингъл; Live  "1" - 2.00 "Х" - 3.00 "2" - 2.55

Уест Хям - Манчестър Юн.  Сингъл; Live  "1" - 5.00 "Х" - 3.50 "2" - 1.35

Милан - Сампдория    Сингъл; Live        "1" - 1.35 "Х" - 3.50 "2" - 5.00

Манчестър Сити - Челси    Сингъл; Live        "1" - 3.10 "Х" - 3.00 "2" - 1.75

Ювентус - Интер        Сингъл; Live    "1" - 2.25 "Х" - 2.80 "2" - 2.35

Бордо - Пари С.Ж.  Сингъл; Live    "1" - 1.55 "Х" - 3.00 "2" - 4.00

Ла Коруня - Барселона    Сингъл    "1" - 3.75 "Х" - 3.40 "2" - 1.50

Утрехт - Аякс    Сингъл; Live    "1" - 4.00 "Х" - 3.80 "2" - 1.40

Евертън - Тотнъм    Сингъл; Live        "1" - 2.25 "Х" - 2.95 "2" - 2.25

Виляреал - Хетафе   Сингъл; Live    "1" - 1.55 "Х" - 3.15 "2" - 3.75

Рома - Лацио    Сингъл; Live        "1" - 1.70 "Х" - 2.90 "2" - 3.40

Лил - Лион    Сингъл            "1" - 2.30 "Х" - 2.80 "2" - 2.30

Атл. Билбао - Валенсия    Сингъл; Live        "1" - 2.40 "Х" - 3.00 "2" - 2.10

Уотфорд - К.П.Р.    Сингъл; Live    "1" - 2.00 "Х" - 3.00 "2" - 2.55

Пак там могат са отразени и мачовете от българското първенство:

Славия - Берое        Сингъл; Live        "1" - 1.45 "Х" - 3.45 "2" - 4.00

Ботев Пд. - Пирин Бл.        "1" - 2.30 "Х" - 4.50 "2" - 1.75

Миньор Пк. - Локомотив Мз.    "1" - 1.45 "Х" - 3.45 "2" - 4.00

Локомотив Сф. - Локомотив Пд.    "1" - 1.20 "Х" - 4.00 "2" - 7.00

Сливен 2000 - Левски    "1" - 5.00 "Х" - 3.85 "2" - 1.30

Литекс - Спортист Своге    Сингъл     "1" - НП   "Х" - 7.00 "2" - 12.00

ЦСКА - Черноморец    Сингъл; Live        "1" - 1.33 "Х" - 3.85 "2" - 4.55

Монтана - Черно море    Сингъл; Live    "1" - 2.25 "Х" - 3.05 "2" - 2.20

В програма "Футбол" са включени 7 срещи от "Б" Източна и 8 двубоя от "Б" Западна футболни групи.

Размерът на Суперджакпот1 от 14 срещи (СДП1) с гарантирана печалба от 100 000 лева при един познал е 51 379 лева.
Суперджакпот2 от 13 мача е на стойност 22 200 лева.
Суперджакпот3 от 10 срещи - Екстра 10, (СДП3) е 20 659 лева.

Napadatel ви дава възможност да играете в две игри - Английска Висша Лига и Българска "А" Футболна лига. Достатъчно е да се регистрирате в едната игра и автоматично ще можете да играете и двете. Най-големия български портал за любители на спортни залагания! Тук ще намерите подробна информация къде и как да залагате, може да пускате своите прогнози в най-старата безплатна прогнозна игра.
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Загубите на ЦСКА-2009г.
(Гост) 1
отговор
07 декември 2009 | 22:01

Това са загубите на ЦСКА при Л.Пенев само за 2009г.: ЦСКА - Миньор Перник 0 - 3 2009-10-25 Базел - ЦСКА 3 - 1 2009-11-05 ЦСКА - Базел 0 - 2 2009-10-22 ЦСКА - Спарта Прага 0 - 2 2009-07-04 ЦСКА - Жилина 1 - 3 2009-06-29 ЦСКА - Левски 0 - 2 2009-05-09 Литекс - ЦСКА 2 - 0 2009-11-01 Литекс - ЦСКА 2 - 0 2009-11-01 Рома - ЦСКА 2 - 0 2009-10-01 СК Аустрия Кернтен - ЦСКА 1 - 0 2009-07-01 Литекс - ЦСКА 1 - 0 2009-05-31 Черно море - ЦСКА 1 - 0 2009-05-16 Фулъм - ЦСКА 1-0 2009-12-03. Очаква се загуба от Рома. Рейтинг: 0 0

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