Литекс фаворит за шампион на България

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Диана Петкова: Ако не бях избрала плуването, щях да стана актриса
17-годишната Диана Петкова е един от големите родни таланти в плуването. Ако класацията на БФПС за определянето Топ 10 на българските плувци не се правеше по тертипа за най-силен резултат по точковата система на ФИНА, ...Виж още
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Лотомания
Българският лицензиран букмейкър Еврофутбол даде предимство на Литекс във временната класация за шампион на България с коефициент 1.80.
Отборите на Левски и ЦСКА се борят за второто място също с минимална разлика - ЦСКА е с коефициент 2.00, а Левски с 2.55.
В програмата могат да се открият и най-интересните двубои от
Хамбургер - Хофенхайм Сингъл; Live "1" - 2.00 "Х" - 3.00 "2" - 2.55
Уест Хям - Манчестър Юн. Сингъл; Live "1" - 5.00 "Х" - 3.50 "2" - 1.35
Милан - Сампдория Сингъл; Live "1" - 1.35 "Х" - 3.50 "2" - 5.00
Манчестър Сити - Челси Сингъл; Live "1" - 3.10 "Х" - 3.00 "2" - 1.75
Ювентус - Интер Сингъл; Live "1" - 2.25 "Х" - 2.80 "2" - 2.35
Бордо - Пари С.Ж. Сингъл; Live "1" - 1.55 "Х" - 3.00 "2" - 4.00
Ла Коруня - Барселона Сингъл "1" - 3.75 "Х" - 3.40 "2" - 1.50
Утрехт - Аякс Сингъл; Live "1" - 4.00 "Х" - 3.80 "2" - 1.40
Евертън - Тотнъм Сингъл; Live "1" - 2.25 "Х" - 2.95 "2" - 2.25
Виляреал - Хетафе Сингъл; Live "1" - 1.55 "Х" - 3.15 "2" - 3.75
Рома - Лацио Сингъл; Live "1" - 1.70 "Х" - 2.90 "2" - 3.40
Лил - Лион Сингъл "1" - 2.30 "Х" - 2.80 "2" - 2.30
Атл. Билбао - Валенсия Сингъл; Live "1" - 2.40 "Х" - 3.00 "2" - 2.10
Уотфорд - К.П.Р. Сингъл; Live "1" - 2.00 "Х" - 3.00 "2" - 2.55
Славия - Берое Сингъл; Live "1" - 1.45 "Х" - 3.45 "2" - 4.00
Ботев Пд. - Пирин Бл. "1" - 2.30 "Х" - 4.50 "2" - 1.75
Миньор Пк. - Локомотив Мз. "1" - 1.45 "Х" - 3.45 "2" - 4.00
Локомотив Сф. - Локомотив Пд. "1" - 1.20 "Х" - 4.00 "2" - 7.00
Сливен 2000 - Левски "1" - 5.00 "Х" - 3.85 "2" - 1.30
Литекс - Спортист Своге Сингъл "1" - НП "Х" - 7.00 "2" - 12.00
ЦСКА - Черноморец Сингъл; Live "1" - 1.33 "Х" - 3.85 "2" - 4.55
Монтана - Черно море Сингъл; Live "1" - 2.25 "Х" - 3.05 "2" - 2.20
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(Гост) 1
отговор
Това са загубите на ЦСКА при Л.Пенев само за 2009г.: ЦСКА - Миньор Перник 0 - 3 2009-10-25 Базел - ЦСКА 3 - 1 2009-11-05 ЦСКА - Базел 0 - 2 2009-10-22 ЦСКА - Спарта Прага 0 - 2 2009-07-04 ЦСКА - Жилина 1 - 3 2009-06-29 ЦСКА - Левски 0 - 2 2009-05-09 Литекс - ЦСКА 2 - 0 2009-11-01 Литекс - ЦСКА 2 - 0 2009-11-01 Рома - ЦСКА 2 - 0 2009-10-01 СК Аустрия Кернтен - ЦСКА 1 - 0 2009-07-01 Литекс - ЦСКА 1 - 0 2009-05-31 Черно море - ЦСКА 1 - 0 2009-05-16 Фулъм - ЦСКА 1-0 2009-12-03. Очаква се загуба от Рома. Рейтинг: 0 0
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