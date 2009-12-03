Литекс фаворит за шампион на България

Българският лицензиран букмейкър Еврофутбол даде предимство на Литекс във временната класация за шампион на България с коефициент 1.80.

Отборите на Левски и ЦСКА се борят за второто място също с минимална разлика - ЦСКА е с коефициент 2.00, а Левски с 2.55.

Прогнозите за носител на трофея са част от програма "Супершанс" на предстоящия 98-и тираж за петък-понеделник, 04-07.12.2009 г.

В програмата могат да се открият и най-интересните двубои от

първенствата на Франция, Италия, Англия и Германия:

Хамбургер - Хофенхайм Сингъл; Live "1" - 2.00 "Х" - 3.00 "2" - 2.55

Уест Хям - Манчестър Юн. Сингъл; Live "1" - 5.00 "Х" - 3.50 "2" - 1.35

Милан - Сампдория Сингъл; Live "1" - 1.35 "Х" - 3.50 "2" - 5.00

Манчестър Сити - Челси Сингъл; Live "1" - 3.10 "Х" - 3.00 "2" - 1.75

Ювентус - Интер Сингъл; Live "1" - 2.25 "Х" - 2.80 "2" - 2.35

Бордо - Пари С.Ж. Сингъл; Live "1" - 1.55 "Х" - 3.00 "2" - 4.00

Ла Коруня - Барселона Сингъл "1" - 3.75 "Х" - 3.40 "2" - 1.50

Утрехт - Аякс Сингъл; Live "1" - 4.00 "Х" - 3.80 "2" - 1.40

Евертън - Тотнъм Сингъл; Live "1" - 2.25 "Х" - 2.95 "2" - 2.25

Виляреал - Хетафе Сингъл; Live "1" - 1.55 "Х" - 3.15 "2" - 3.75

Рома - Лацио Сингъл; Live "1" - 1.70 "Х" - 2.90 "2" - 3.40

Лил - Лион Сингъл "1" - 2.30 "Х" - 2.80 "2" - 2.30

Атл. Билбао - Валенсия Сингъл; Live "1" - 2.40 "Х" - 3.00 "2" - 2.10

Уотфорд - К.П.Р. Сингъл; Live "1" - 2.00 "Х" - 3.00 "2" - 2.55



Пак там могат са отразени и мачовете от българското първенство:

Славия - Берое Сингъл; Live "1" - 1.45 "Х" - 3.45 "2" - 4.00

Ботев Пд. - Пирин Бл. "1" - 2.30 "Х" - 4.50 "2" - 1.75

Миньор Пк. - Локомотив Мз. "1" - 1.45 "Х" - 3.45 "2" - 4.00

Локомотив Сф. - Локомотив Пд. "1" - 1.20 "Х" - 4.00 "2" - 7.00

Сливен 2000 - Левски "1" - 5.00 "Х" - 3.85 "2" - 1.30

Литекс - Спортист Своге Сингъл "1" - НП "Х" - 7.00 "2" - 12.00

ЦСКА - Черноморец Сингъл; Live "1" - 1.33 "Х" - 3.85 "2" - 4.55

Монтана - Черно море Сингъл; Live "1" - 2.25 "Х" - 3.05 "2" - 2.20



В програма "Футбол" са включени 7 срещи от "Б" Източна и 8 двубоя от "Б" Западна футболни групи.



Размерът на Суперджакпот1 от 14 срещи (СДП1) с гарантирана печалба от 100 000 лева при един познал е 51 379 лева.

Суперджакпот2 от 13 мача е на стойност 22 200 лева.

Суперджакпот3 от 10 срещи - Екстра 10, (СДП3) е 20 659 лева.