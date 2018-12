Покер Покер профил - Victoria Coren 30 ноември 2009 | 11:42 0 0 0 0 0 Професионалистката на Pokerstars Victoria Coren играе покер, откакто е пълнолетна. Често може да бъде засечена и по кеш масите в Grosvenor Victoria casino, с Лондон. Coren е не просто покер играч, тя е разностранно развита личност. Пише седмични колонки във вестниците The Observer и The Guardian, представя и коментира ТВ и радио шоу програми, включително Late Night Poker, World Poker Tour, Poker Nations Cup, Grosvenor UK Poker Tour и много други. Victoria е известно лице от телевизионните покер турнири и през 2005 завърши на първо място в Celebrity Poker Club Series 2 в Cardiff за £25,000. 2006 бе годината, в която Victoria Coren направи име в играта, като стана първата жена спечелила турнир от European Poker Tour в главното събитие на EPT London за £500,000. Coren продължава да играе добре в турнирите, с още финални маси, а по-рано през тази година прибра $40,000 от PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island NLHE турнира. Любовта й към играта я подтикна да напише книгата „for richer for poorer – a love affair with poker”, която бе издадена през септември. Няма съмнение, че тепърва ще слушаме все повече за нея. Вижте още на PokerNews.bg 0 0 0 0 0 bg.pokernews.com Прочетена 1635

