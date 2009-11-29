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Кой ще стане голмайстор на Първа лига?
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Тайсън Фюри запя хит на Мадона (видео)

Британският боксьор Тайсън Фюри показа страхотно настроение след равния мач с Дионтей Уайлдър. Двамата се биха за титлата на WBC в Лос Анджелис, но не излъчиха победител, а Уайлдър запази пояса. @@@ Фюри обаче бе  ...

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БГ Футбол

Резултати от Западна "Б" футболна група, 14 кръг

29 ноември 2009 | 13:21

Първенство на България, Западна "Б" футболна група, 14 кръг:

Видима-Раковски (Севлиево) - Рилски спортист (Самоков) 3:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Станимир Андонов 6, 2:0 Ивайло Раденцов
37-дузпа, 3:0 Станимир Андонов 57, 3:1 Ивайло Захариев 89-дузпа

по-късно днес, неделя - 14:30 часа
Академик (София) - Балкан (Ботевград)

от събота:
Ком-Миньор (Берковица) - Етър 1924 (Велико Търново) 2:2 (2:1)
голмайстори: 1:0 Виктор Михайлов 8, 1:1 Ивайло Петев 25, 2:1
Даниел Генов 32-дузпа, 2:2 Димитър Кушев 86

Вихрен (Сандански) - Пирин (Гоце Делчев)          1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Екундайо Джайеоба 60, 1:1 Мустафа Шериф 72

Марек (Дупница) - Септември (Симитли)             1:0 (1:0)

Чавдар (Етрополе) - Белите орли (Плевен)          1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Кирил Вълов 54   


Бдин (Видин) - Ботев (Криводол)                   2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Цветомир Тодоров 13, 2:0 Цветомир Тодоров 17
 
Банско (Банско) - Ботев (Враца)                   3:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Владислав Златинов 37, 2:0 Цветан Павлов 43,
2:1 Веселин Цветковски 45+1-дузпа, 3:1 Владислав Златинов 68 

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Спортни новини		 Прочетена 2098

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Botev vraca
(Гост) 4
отговор
29 ноември 2009 | 14:07

4akame vi vav Vraca s netarpenie da vi biem s 2-0 samo Botev Рейтинг: 0 0

Ale ale ale
(Гост) 3
отговор
29 ноември 2009 | 13:36

Samo vidimaaaaaaaaaaaaaa Рейтинг: 0 0

SamO vIdima
(Гост) 2
отговор
29 ноември 2009 | 13:34

red e na Botev (Vraza), SAMO VIDIMAAAAAAAAAA Рейтинг: 0 0

vidima
(Гост) 1
отговор
29 ноември 2009 | 13:23

bravo mom4etaaaaa davaiteee!!!! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Арда с втора поредна победа, измести ЦСКА 1948 от тройката

                 
                
              

              

                
                  
                  Треньорът на Ботев (Гълъбово): Доволни сме от точката срещу ЦСКА 1948 (видео)
                
                
                  Треньорът на Ботев (Гълъбово): Доволни сме от точката срещу ЦСКА 1948 (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Арда пусна нов календар (снимка)
                
                
                  Арда пусна нов календар (снимка)

                 
                
              

              

                
                  
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                  Празник в Поморие преди домакинството на Струмска слава

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА 1948 се провали срещу Ботев, "червените" четири месеца без успех на "Васил Левски" (снимки)
                
                
                  ЦСКА 1948 се провали срещу Ботев, "червените" четири месеца без успех на "Васил Левски" (снимки)

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Лудогорец ближе нанесените от Методи Томанов рани
26 ноември 2018

Българският шампион е първи и се спасява, защото е най-малко слаб от водещите отбори. Грешката на ръководството е, че не взе навременни мерки.
Като цяло процесите във футбола са доста динамични. Един ден си на върха, а ...









							
							
						

						
						






Божидар Чорбаджийски: Не мисля, че все още съм ...
02 декември 2018

Защитникът на ЦСКА Божидар Чорбаджийски гостува в предаването „Код Спорт“ по ТВ+. С  всеки изминал сезон рожбата на „червените“ става все по-стабилен в  отбраната на тима, като заслужи и ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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