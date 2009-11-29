Резултати от Западна "Б" футболна група, 14 кръг

Първенство на България, Западна "Б" футболна група, 14 кръг:
Видима-Раковски (Севлиево) - Рилски спортист (Самоков) 3:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Станимир Андонов 6, 2:0 Ивайло Раденцов
37-дузпа, 3:0 Станимир Андонов 57, 3:1 Ивайло Захариев 89-дузпа
по-късно днес, неделя - 14:30 часа
Академик (София) - Балкан (Ботевград)
от събота:
Ком-Миньор (Берковица) - Етър 1924 (Велико Търново) 2:2 (2:1)
голмайстори: 1:0 Виктор Михайлов 8, 1:1 Ивайло Петев 25, 2:1
Даниел Генов 32-дузпа, 2:2 Димитър Кушев 86
Вихрен (Сандански) - Пирин (Гоце Делчев) 1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Екундайо Джайеоба 60, 1:1 Мустафа Шериф 72
Марек (Дупница) - Септември (Симитли) 1:0 (1:0)
Чавдар (Етрополе) - Белите орли (Плевен) 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Кирил Вълов 54
Бдин (Видин) - Ботев (Криводол) 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Цветомир Тодоров 13, 2:0 Цветомир Тодоров 17
Банско (Банско) - Ботев (Враца) 3:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Владислав Златинов 37, 2:0 Цветан Павлов 43,
2:1 Веселин Цветковски 45+1-дузпа, 3:1 Владислав Златинов 68
(Гост) 4
отговор
4akame vi vav Vraca s netarpenie da vi biem s 2-0 samo Botev Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
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Samo vidimaaaaaaaaaaaaaa Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
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red e na Botev (Vraza), SAMO VIDIMAAAAAAAAAA Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
bravo mom4etaaaaa davaiteee!!!! Рейтинг: 0 0