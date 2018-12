Европейски футбол Разгневеният Бенитес праща Бабел в Байерн 29 ноември 2009 | 12:12 0 0 0 0 10 Ливърпул е готов да се раздели с Райън Бабел, като най-вероятно холандското крило ще бъде преотстъпено под наем на германския колос Байерн (Мюнхен). Според "News of the World" мениджърът на мърсисайдци Рафаел Бенитес е останал бесен от думите на Бабел, който преди седмица изрази публично недоволството си от факта, че не получава достатъчно шанс за изява и много рядко попада сред титулярните 11. Тъмнокожият футболист дори заплаши, че ако това продължи, е твърде вероятно да напусне клуба през зимата. Бившата звезда на Аякс започна едва 24 мача за своя отбор в Премиър лийг, откакто пристигна на "Анфийлд" през лятото на 2007 срещу 11,5 милиона паунда. Заедно с това Бабел е изправен пред угрозата да пропусне Мондиал 2010, ако не играе редовно. Холандският наставник на баварците Ван Гаал познава Бабел от дете и е сигурен, че той ще му бъде от полза. Това прави възможността за подобна сделка още по-голяма, като срокът за отдаване под наем ще бъде до края на сезона с опция за закупуване. Според "News of the World" цената, която ще поискат от Ливърпул през лятото ще бъде 9 милиона паунда.

