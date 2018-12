Тенис Кулата Дел Потро на финал в Лондон 29 ноември 2009 | 01:24 0 0 0 0 11 Аржентинецът Хуан Мартин Дел Потро се класира за финала на Уърлд Тур Файнълс в Лондон и утре ще се изправи срещу Николай Давиденко в спор за титлата. 21-годишният шампион от US Open победи Робин Сьодерлинг със 6:7 (1), 6:3, 7:6 (3). Дел Потро бе блестящ при своя сервис, като в целия мач се стигна само до една възможност за пробив при неговия начален удар. При второто си участие той става първият аржентинец на финал в турнира след Давид Налбандян, който през 2005 г. триумфира след невероятен финал срещу Федерер. Хуан Мартин постигна втори успех над Сьодерлинг при третата им среща. Ако спечели утрешния финал, той ще измести Анди Мъри от четвъртото място в световната ранглиста.



Дел Потро, който е най-младият участник на финалния Мастърс, продължава с фантастичното си представяне през този сезон. Той има три титли, последната от които бе в Ню Йорк и стана първият му трофей от Големия шлем. 21-годишният талант бе посрещнат като национален герой в Аржентина и родния му град Тандил. Високият 198 сантиметра тенисист сподели, че не е бил готов за това, което го очаква след US Open, но в Лондон показа, че вече е преодолял това и няма проблем да побеждава най-добрите.



В цялата среща сервисът доминираше, както и изключително мощните удари от дъното на корта. Сьодерлинг, който намери място сред осемте най-добрите поради отказа на Анди Родик, имаше проблеми още в третия гейм, когато сервираше и се стигна до 0:40, но демонстрира класа под напрежение и се измъкна. Делпо контролираше нещата с началния си удар и с невероятния форхенд, докато шведът по-трудно взимаше геймовете си. В първия сет така и не се стигна до пробив, което доведе до тайбрек. В него Хуан Мартин направи двойна грешка и няколко непредизвикани грешки, което позволи на съперника му да доминира и да го вземе със 7:1.



Аржентинецът продължи да е стабилен, независимо от загубата на първата част. Той дочака своя момент в осмия гейм на втория сет, когато успя да осъществи първия пробив в мача. Сьодерлинг не играеше слабо, като нивото на тениса бе много високо, но трябваше да отстъпи с 3:6 сета. Битката започна отначало, а топката летеше с невероятна скорост. Шведът демонстрираше самочувствие и увереност в силите си. В шестия гейм на третия сет Дел Потро за първи път в срещата бе изправен пред възможността да бъде пробит след феноменален бекхенд на съперника. И това се случи, Робин проби и изглеждаше, че контролира нещата. Шампионът от US Open обаче отговори веднага, като след отлични отигравания ведна върна пробива.



С края на мача нервите се увеличиха, но това не доведе до много грешки, а до още по-високо ниво на разиграванията. Стигна се до втори тайбрек, в който първото разиграване бе показателно. Фантастични удари от двете страни на мрежата и страхотен форхенд на Дел Потро завърши разиграване с 24 удара. От този момент до края аржентинецът контролираше нещата и с няколко добри сервиса взе сериозен аванс, като до края на допусна изненади.

