Тенис Гордостта на Тандил - Хуан Мартин Дел Потро 22 ноември 2009 | 19:51 0 0 0 0 3 Хуан Мартин Дел Потро, Кулата от Тандил, със своите 198 см през септември стана най-високият шампион от Големия шлем в историята на тениса, след като спечели US Open. Невероятното посрещане в родината му накара аржентинеца да преосмисли целите в кариерата си.



Парадът започна на пресечката на улица 226 и Нютън Авеню, една от главните улици в Тандил. Хуан Мартин Дел Потро получи кратко, но безценно посрещане от семейството си, след това се качи на камион, за да започне незабравима разходка. Той маха от покрива на камиона, докато минава покрай тълпата, която се е втренчила в купата от US Open. Дел Потро точно се е завърнал след победи над Рафаел Надал и Роджър Федерер и 36 часа по-рано е спечелил първата си титла от Големия шлем, а родният му град няма как да е по-горд.



Внезапно емоциите надделяват и времето сякаш спира. Изражението на Дел Потро се променя тотално. Той стои неподвижно и се разпада от смайване до безпомощни сълзи. Закрива лицето си с две ръце. Значението на постижението му най-накрая стига до него - шампионът отново е от плът и кръв. Той се опитва да стане, леко се препъва и един пожарникар му помага. Съседите му в Тандил спират да викат и скандират за секунда, след това започват страхотни аплодисменти за техния "Делпо".



"До този момент поздравявах хората като зомби. Само чувах "Делпо, Делпо" и това беше. Коли, мотоциклети, беше лудо, казва Дел Потро, вече седейки на удобен кожен диван в една от безбройните стаи в сградаат на кметството в Тандил. - И тогава сякаш реалността сякаш стигна до мен и не можешх да спра да плача. Приятелите ми казаха, че почти една трета от населението на Тандил е било там. Никога няма да забравя този момент". Около 40 000 от хората в града, които са приблизително 130 000 излязоха на улиците, за да посрещнат своя герой. Тогава 20-годишният тенисист точно бе приключил с прочувствена реч от балкона, чувствайки се "като президент", докато говореше на хората и получи ключовете на Тандил от губернатора.



Следващата спирка беше Индепендиенте - клубът, в който шампионът от US Open започва да играе тенис. Жена на име Вивиана седи с няколко яйца, закачени на ракета. "Не разбирате ли шегата? Означава тенисист с топки!", казва тя, смеейки се. Там е и официалния домашен любимец - куче с прякора "Чуло", облечено с фланелка на аржентинския национален отбор по футбол. Деца тичат навсякъде, някои играят въображаем тенис мач на улицата, няма нужда от мрежа. Други се катерят по дърветата, за да виждат по-добре "Делпо", когато той минава.



"Баща ми дойде да ме вземе от училище преди края на часовете, обяснява 11-годишния Алехандро. - Не искахме да изпуснем възможността да вземем автограф. Половината клас си беше тръгнал, когато излизах". Феновете имат много силна връзка с Дел Потро и дори се съревновават: "Познавам сестра му от бебе". "Купувах пържоли от месарницата на дядо му". "Казах на Хуан Мартин да не играе футбол, а тенис". Списъкът не свършва до тук. Всеки мисли, че познава Дел Потро по-добре от останалите.



Легенда на клуба казва, че Дел Потро играел тенис само когато не играел футбол, но на 12 години трябвало да направи избор и хладнокръвният нападател със страхотен далечен удар загинал. "Сега съм най-слабият футболист, който може да видите. Изгубих всичките си качества", признава Хуан Мартин.



Вторият по популярност в този облачен, незабравим следобед в Тандил е Марсело Гомес (на долната снимка). Не само, че той тренира Дел Потро от дете и го убеждава да избере тениса и да зареже футбола, високият, тъмнокос, небрежен Гомес е работил с Мариано Сабалета, Хуан Монако, Максимо Гонсалес и Диего Хункера.



Какво прави този град, намиращ се югозападно от Буенос Айрес и известен с планините си и месото, толкова специален? "Всеки ме пита има ли тайна в Тандил, но аз ви давам гаранции, че няма", казва Гомес, главният треньор на Индепендиенте. "Трябва да работиш здраво всеки ден, това е нашето послание. Децата започват процес с игра по стената, стар метод, който не бива да бъде пренебрегван. Окуражаваме децата да се борят смело и да се държат подобаващо - ако закъснееш или счупиш ракета, напускаш тренировката. Може да видите това в Дел Потро, Монако - те никога не чупят ракети от яд", допълва той.



"След победата на Хуан Мартин получихме стотици имейли от хора, интересуващи се от услугите ни. Хора от Бразилия, Уругвай, Чили, Еквадор. Има почти сто деца в списъка на чакащите. Трябваше да наемем нови инструктури и планираме да построим още няколко корта", споделя Гомес. Той е треньор на Дел Потро до 2007 г., когато изгряващата звезда започва да работи с Франко Давин, който също се е учил да играе тенис в Индепендиенте.



Давин вече е извеждал двама играчи до титла от Големия шлем. Той е треньор на Гастон Гаудио, когато той печели "Ролан Гарос" през 2004 г., и сега поставя нови цели пред Дел Потро след историческия триумф в Ню Йорк. Първата е да завърши порцеса, в който се изчиства стила му на игра. "Искам да усъвършенства играта си на мрежата и да развие атакуваща игра. Сервис, волета и други неща трябва да подобря чувствително до края на годината, но мисля, че вървим в правилната насока, коментира Дел Потро. - Трябва да опитвам да играя сервис-воле от време на време, но волетата ми не са перфектни. Ако не се науча как да завършвам точките на мрежата, няма да мога да побеждавам най-добрите често". Дел Потро вече разчита на сервиса си повече от преди и имаше 510 аса преди старта на финалния Мастърс в Лондон.



Втората фаза се отнася до постояннството и ключова за достигането до първото място в света. "Хуан Мартин притежава играта и ще се опита да стане номер 1 в близко бъдеще. Той има победи над всички елитни тенисисти освен Новак Джокович и все още е млад. Въпреки това ние знаем колко трудна е тази задача. Погледнете случая с Надал - преди няколко години той печелеше титли от Големия шлем, но въпреки това беше зад Федерер", споделя Давин.



Дел Потро смята, че трябва да натрупа още опит, за да спори с тенисисти като Роджър и Рафа. "За да бъда като тях, трябва да печеля US Open поне десет пъти на година, шегува се той. - Те нямат четири или пет добри седмици на сезон, а достигат до последните фази на всеки турнир, в който участват. Освен това не губят в първия кръг на турнира, в който играят, след като са спечелили титла от Големия шлем, както това се случи при мен в Токио".



От Мастърса в Индиън Уелс през март до успеха на Откритото първенство на САЩ аржентинецът е губил само от двама играчи извън топ 10 - Иван Любичич в Монте Карло и Лейтън Хюит на "Уимбълдън". Той обяснява провала си в Азия (загуби на старта в Токио и в Шанхай) с прегаряне след US Open, като добавка към малка операция на зъб, която го притеснявала. "Не бях готов за това, което ми предстоеше след US Open, казва Дел Потро. - Почти не успях да се видя със семейството ми, дадох безброй интервюта, бях преследван от папараци сякаш бях телевизионна звезда. Това е преживяване, през което трябваше да мина".



Давин иска Дел Потро да се фокусира върху работата и развитието си, но трябва да предупреждава възпитаника си да не бъда толкова скромен, че това да поттисне желанието му за успехи: "Той трябва да вярва в себе си повече, тъй като напредна много тази година. Победи Федерер, Надал и Мъри за първи път в кариерата си, а това не е малко".



Както може да се очаква сънародниците на Хуан Мартин също го окуражават. "Това, което постигна, е пример за младите тук. Въпреки това не трябва да избързваме и да го поставяме под напржение. Ще му трябва малко време, за да се останови на най-високото ниво и след това да спори с най-добрите", казва Давид Налбандян.



Хуан Монако, дългогодишен приятел и съветник, мисли, че Дел Потро има предимства спрямо Мъри и Джокович: "Той притежава по-добра, по-мощна игра и манталитет на победител. Времетоще покаже, но той със сигурност притежава потенциала да бъде номер 1".



Тенис легендата Гийермо Вийяс допълва: "Да спечелиш толкова труден турнир от Големия шлем като US Open на 20 години след победи над Федерер и Надал те прави специален. Той притежава повече мощ от Мъри, въпреки че обикновено трябва да си перфктен през целия мач, за да победиш Анди".



Като математик, който вкарва в уравнението неочаквана променлива, Хуан Мартин има любопитна теория, която подкрепя качването му на върха в дългосрочен план. "Все още съм млад. Ако продължа да играя на това ниво, тогава Роджър и Рафа ще се оттеглят, а аз ще бъда по-добър играч и тогава може да бъда номер 1", казва той с усмивка. ХОРХЕ ВИАЛЕ, DEUCE MAGAZINE

