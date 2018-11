Голф Уестууд влезе в историята след бляскава победа в Дубай 22 ноември 2009 | 18:46 0 0 0 0 0 Изключителното представяне на Лий Уестууд на последния за сезона турнир Dubai World Championship продължи и в последния ден на надпреварата. Представителят на Великобритания записа 8 удара под пара (64) и така с общо 23 удара под пара (265) разби на парченца надеждите на съперниците си. Второто място, на цели 6 удара разлика, зае Рос Макгоуан (68), а трети в генералното класиране се нареди Рори Макилрой с 5 удара под пара (68) в решаващия кръг и общо 15 удара под пара (273). С безапелационния си триумф в турнира 36-годишният Уестууд завоюва и титлата от The Race to Dubai. Той ще вземе 830 675 евро за първото си място в надпреварата, като освен това си осигури статута на голфър номер 1 на Европа за втори път в кариерата си. За общо 26-те си турнира през сезона Уестууд е заработил 3 240 951 евро, като освен тях, заради първата си позиция на изданието в Дубай, ще получи и бонус-чек в размер на 1,5 милиона евро. С постижението си той стана едва осмият англичанин, печелил трофея Harry Vardon два или повече пъти и общо 18-ият играч в историята. Световният номер 5 става и третият голфър в историята на Европейския тур, който освен че е обявен за номер 1, печели и заключителния за сезона турнир. Последният такъв случай е от 1993 година и двойната радост на Колин Монгомъри. При подновяването на световната ранглиста Лий Уестууд ще се придвижи до четвъртото място, с което ще изравни най-доброто си постижение в официалната класация. Победата на Уестууд е историческа и по друга причина. Той стана един от петимата състезатели, които са преминали границата на 19-те милиона евро приходи от турнири от Европейския тур, като освен това за втори път в кариерата си заработва над 3 милиона евро в рамките на един сезон. Четвъртото място на "Ърт Корс" в Обединените Арабски Емирства си поделиха Падриг Харингтън и Джоф Огълви с резултати от по (274) на ниво -14. Шведът Александър Норен, трети след предпоследния кръг, остана шести с 13 удара под пата (275). Уестууд бе безмилостен, реализирайки пет бърдита на първите девет дупки, след което записа в сметката си още три. Макгоуан също започна по впечатляващ начин със седем бърдита, но направи и две богита на 17-а и 18-а. 20-годишният Макилрой, който бе пряк конкурент на Уестууд за класацията по приходи Race To Dubai, не успя да навакса изоставането си от предишния ден и шестте му богита се оказаха недостатъчни. Младият северноирландец сложи край на играта си с боги на 18-а дупка.

