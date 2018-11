Голф Рори Макилрой се ориентира към US PGA Tour 21 ноември 2009 | 14:29 0 0 0 0 0 Световният номер 13 Рори Макилрой сподели пред медиите, че влияние върху решението му да се ориентира към US PGA Tour от следващия сезон е оказал Джийв Милка Синг. Младият северноирландец допълни, че Ърни Елс, Лий Уестууд и Дарън Кларк са го посъветвали да не избързва и да остане в Европейския тур още една година. Лидерът в европейската класация по приходи, който в момента играе на заключителния за сезона турнир в Дубай, призна, че повечето от по-опитните му колеги го съветвали да изчака с тази промяна. "Преди да реша какво точно да правя, поисках мнението и съвета на по-опитните голфъри. Говорих с Дарън Кларк, с Лий Уестууд, с моя мениджър Андрю Чандлър и Ърни Елс и им зададох простичкия въпрос: Мисля да мина в PGA Tour, какво ще кажеш? Повечето бяха на мнение, че не трябва да избързвам. Посъветваха ме да остана още известно време, да спечеля още няколко титли в Европейския тур и след това да поема новото предизвикателство." Все пак имало и такива, които да върнат баланса в мненията и един от тях бил индиецът Джийв Милка Синг. "Обядвах с него по време на турнира World Matchplay Championship и той ми каза: щом това искаш, защо не. Млад си, всичко е пред теб и те очакват велики неща. Лично аз за себе си знам какво искам и това беше разговорът, който ми повлия най-много, който поощри решението ми. Искам да играя с най-добрите и това може да се случи, ако се изявявам на най-силните надпревари. Ще играя заедно с Тайгър Уудс, Фил Микелсън, Стив Стрикър - най-добрите в света." 20-годишният голфър обясни още, че подобна промяна няма да попречи на шансовете му да печели European Tour's order of Merit в бъдеще. "Това едва ли ще е последният ми шанс. Все пак аз продължавам да се уча, да усъвършенствам играта си. Искам да се боря за мейджър турнирите", коментира още Макилрой.

Още по темата

0 0 0 0 0 КРИСТИНА БЛИЗНАШКА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 2635

1