Там, където блусът се е родил

"Някой ден, някой ще напише блус...блус за боксьора. Ще бъде за бавна китара, тъжен тропмет и погребална камбана..." Сони Листън.



Как да разкажа тази мрачна история? Как да облека в логични думи голата, мъчителна истина за нейните трагични герои, чийто непознати имена след малко ще научите? Как да я накарам да рарзрови душите ви така както разрови моята? "Някой ден, някой ще напише блус за боксьора..." - Така е казал много отдавна Сони Листън- тъжния, самотен гигант - сам по себе си една от най-трагичните фигури в света на бокса. Ех, ако можехме наистина да напишем този разказ с блус върху хартията. Да накараме историята да влезе в ритъм 4/4 и да излее болката си в музика: Щяхме да сложим Ерик на китарата, Дизи на тромпета и Литъл Уолтър на хармоника. Да седнем мълчаливо в задимения, очукан бар , където като самотни старци идват да пият до забрава най-тъжните спомени и просто да слушаме. Ще бъде дълга, хипнотична, болезнена песен - блус за бедността, за съдбата и нейните отрови, за обречените гладиатори, за изтерзаните души на двама боксьори, за разпилените им мечти, за ужасното немислимо престъпление и за неговото още по-зловещо наказание, за вдовици и сираци, за младежа с руси къдрици - златното момче на бокса, което ще бъде убито на ринга, за убиеца и неговото закъсняло покаяние. Това ще бъде блус за боксьора, Сони - такъв какъвто сигурно си искал да го чуеш - с бавна китара, тъжен тромпет и погребална камбана. Казват че Робърт Джонсън се е превърнал от посредствен във виртуозен китарист в една единствена нощ. Според легендата митичният музикант е желаел с цялата си същност едно единствено нещо: да свири блус по-добре от всеки друг на този свят. Това е била причината в една влажна, лятна вечер да отиде на безлюден, прашен кръстопът до огромната памукова плантация Докъри в Мисисипи. Местните избягвали зловещото място защото вярвали, че всяка нощ, точно в 12, там се появявал много висок, облечен в черно мъж. Суеверните жители казвали, че това бил самият Луцифер, чакащ търпеливо клиенти готови да продадат най-ценното нещо, което притежават - душата си. Легендата твърди, че в тази нощ, амбициозният младеж е направил сделка с дявола и оттогава, щом дръпнел струните на старата си китара, тя проплаквала с човешки глас и омагьосвала всеки, който е имал щастието да я чуе. Но казват, че той вече не притежавал душата си - тя била затворена в китарата му - нейн бил плачът идващ от струните, защото знаела, че не може да очаква милост от новия си собственик. Фолклорната притча е подсилена и от забулената в тайнственост личност на музиканта: той е бродил от градче в градче като безплътна сянка- бездомен, самотен трубадур без корен и посока. Толкова призрачни са били дните му, че историята ни е оставила само две негови снимки. Успял е да запише обаче 30-ина безсмъртни песни, заради които е смятан за един от първите родители не само на блуса, но и на rock `n` roll-a. Искам да пиша за бокс, а мислите ми все се носят към любимата ми музика. Може би, защото боксът е по-близо до блуса отколкото предполагаме. Често, когато искат да кажат, че са необяснимо тъжни, американците използват изречението: "Днес ме е налегнал блус". Блусът е болка, самота, страдание. В безгрижните студентски години, когато все още нямах семейство и задължения, често се качвах на таратайката и пътувах с часове надолу по I-55, към Мемфис, Кларксдейл...делтата на Мисисипи. Исках да усетя блуса в най-автентичния му, прашен вариант. Там където се е родил и израстнал. Не вярвах, че мога да разбера напълно значението му без да посетя неговото бедно родилно отделение, където музиката е пропита във всяка капка на влажния въздух, увиснал неподвижно над плантациите. Тук споменът за робството е все още отворена, разплакана рана, кървяща протяжни, монотонни ноти. Но днешният блус ще ни отведе далеч от Мисисипи в "Медисън Скуеър Гардън", в Ню Йорк Сити където на 16 юни 1983 година се състоя боксовият мач, на който дължим тази история. Двубоят противопостави непобедения, 22-годишен суперталант Били Колинс срещу относително посредствения Луис Ресто. Нямало е човек в залата, които да е давал какъвто и да било шанс за победа на Ресто. Интересното обаче е, че зад кyлисите, против каквато и да било логика, в тази вечер били направени огромни залагания в полза на водения за обречен Луис.



Русокосият Били Колинс бил смятан за бъдеща мегазвезда както поради великолепната си техника, мълниенoсни рефлекси и унищожителен десен ъперкът, така и заради холивудската си външност. Трениран от баща си Бил Старши, обаятелният младеж от ирландско потекло бил любимец на публиката и по-всичко изглеждало, че майсторството му на ринга щяло най-после да измъкне цялото му семейство от тресавището на бедността. На този конкретен мач се гледало като загряваща тренировка за двубоя мy за шампионската титла. Ако се взрете внимателно в кадрите от мача веднага ще забележите, че има нещо нередно. Още в първия рунд, известния с меките си удари Ресто започна да вкарва с учудваща лекота кроше след кроше в лицето на Били, който изглежда изненадан, объркан и зашеметен. Гардът му бързо пада и двубоят постепенно се превръща в кървава касапница. Най-изумителното е, че Били продължава да поема удари в лицето си без нито веднъж да рухне в нокаут на ринга. В продължение на десет рунда, Ресто сипе разрушителни леви и десни върху противника си без почти никаква съпротива. В края, лицето на Колинс започна да губи очертанията си и се превърна в безформена пихтия. Очите на момчето са две тесни цепнатини, погълнати от гротескни кръвоизливи. Пословичната боксьорска гордост не позволяваше на младия ирландец и неговия упорит баща да хвърлят хавлията и така побоят продължи до самия край на срещата. Ресто, естествено бе обявен за победител, но в изненадващото му надмощие имаше мръсна тайна: истината е, че преди мача, треньорът му Панама Луис, известен като едно от най-слузестите мекотели в света на бокса, е разпорил ръкавиците му и е извадил вътрешната омекотяваща материя. След това, е сложил върху кокалчетата на юмруците му, специален гипс, наречен "Plaster of Paris" който е прикрил с боксов бинт. Така, в продължение на десет рунда Ресто на практика е млатил младия Колинс с камъни в лицето. След мача, Били влезе в болница с тежки фрактури, разскъсан ирис и други поражения върху очите. Лекарите му казаха, че никога няма да възвърне зрението си и че с боксовата му кариера е свършено. Осакатен и ограбен от обещаващото си бъдеще и от единственото нещо, което осмисля живота му, младежът потъна в жестока депресия и само няколко месеца по-късно се качи в колата си, разви огромна скорост и излетя целенасочено от пътя, слагайки край на живота си. Били Кoлинc не умря на ринга в буквалния смисъл на думата, но живота му беше отнет върху него в този злощастен ден на 1983-та година. Той вече бе мъртъв - самоубийството му бе формалност. Хладнокръвното, умишлено злодеяние на Панама Луис и неговия възпитаник бяха открити още в края на мача от бащата на Били. Той отиде да се здрависа с победителя и ужасен усети че между кожата на ръкавиците и юмруците на Ресто няма никаква вата. "Победителят" и неговият треньор бяха осъдени и попаднаха за три години в затвора. Поне аз не съм чувал за друг случай, в който боксьор да е излежавал престъпление извършено на ринга. И Ресто и Панама Луис бяха отлъчени завинаги от бокса, но какво значение има това за изгубения млад живот на Били, за вдовицата му, за баща му, който до ден днешен е разкъсван от горчивина и самообвинения, за съсипаната му майка? Наскоро режисьорът и бивш боксов менeджър Ерик Драт грабна камерата си и отиде в Бронкс. Беше чул, че там в мазето на салончето за тренировки Морис Парк Боксинг, сред плъхове и празни щайги, живее бездомник на име Луис Ресто. Действително, 25 години след злополучния мач, убиецът на Били Колинс живееше в мрачното подземие, върху мръсен дюшек, без никакви собствени вещи и в състояние на постоянна вътрешна агония. Беше изгубил желание за живот както и контакт със семейството си, двете си деца, внуците си. Сякаш искаше да ги отърве от бремето на кръвната им връзка. Жестоки угризения терзаеха нощите му и късаха парче по парче, като жива плът душата му. От срещата между камерата и Ресто се роди документалният филм "Аssault in the Ring". Искам само да ви кажа - ако можете гледайте го! Или ако предпочитате прочетете книгата. Казва се "Престъпление и наказание" от Достоевски. Няма по строг и хладнокръвен съдебен заседател от собствената ни съвест. Няма по справедливо наказание от нейното. Ето, Луис Ресто е бягал като луд, четвърт век от престъплението си и не е успял да се отдалечи дори на сантиметър от наказанието. В един момент боксьорът погледна в обектива сякаш виждаше призрака на Били, разрида се и...призна престъплението си в най-малкия детайл. Целият филм е реквием за покаянието - една голяма, закъсняла молба за прошка. Режисьорът реши да финансира двете най-съкровени желания на Ресто и го отведе в Тенеси, за да се срещне очи в очи със семейството на Били. В един мъчителен момент, човекът отнел живота на сина им бе застанал с наведена глава пред вратата на малката им къщурка - един смазан, самотен силует в търсене на изкупление. И въпреки че бяха минали толкова години, те някак си знаеха точно кой чука на вратата, за да им поиска нещо, което те не притежават. Вратата остана заключена...Малкo по-късно прогърмя гласът на Били Старши : Знам кой си. Върви си веднага и не се връщай. Ако не се махнеш ще извикам полиция!" Ресто се завъртя покорно и с тъжно разбиране остави къщата зад себе си завинаги. Пътешествието на боксьора продължи в посока Флорида, където необезпокояван от угризения се подвизава Панама Луис. Никoй все още не знае основните параметри на престъплението му, никoй не е сигурен колко пари са сменили притежателите си в онази злокобна вечер и колко са отишли в джоба му. Камерата изненада Панама по време на тренировка. Мазният, ухилен до уши паразит бе покрит от главата до петите в тежки, златни ланци и огромни, кичозни пръстени - карикатурно въплъщение на пошлата простащина. Въпреки че е отлъчен от бокса, Панама продължава да прави луди пари като треньор, мениджър, манипулатор на мачове и чиста проба мошеник. "Тук съм, след толкова години, за да те попитам - защо?" - каза му Ресто разплакан - "Защо съсипа живота ми? Защо ме накара да извърша престъпление? Защо ме накара да убия човек?" Панама забеляза камерата, погледна Луис в очите и нагло отрече всичко. Малко по-късно, зад гърба на Ресто, треньорът бе заснет да се надсмива над неговите угризения и сълзи. Интересно защо сме толкова фрапиращо различни. Уж се състоим от една и съща клетъчна суровина, уж в генома на всички ни има една и съща симетрия, а виждаме живота и мястото си в него по толкова различен начин.. За всеки раздиран от вътрешни противоречия Разколников има поне един бездушен изрод като Панама Луис. Може би така трябва да бъде, за да има равновесие. Преди години, тук в Щатите дойде моят съратник по блус Васко Кръпката. Китарата, песента му и добрата му душа обиколиха цялата страна. Спряха се и в моя дом разбира се. Когато се прибра в България, Васко написа песен наречена "Там където блусът се е родил". Красива, тъжна мелодия, дошла директно от сърцето: "Таaaм където голямата мътна вода,", пееше Кръпката ,

"целува за сбогом и се прибира у дома.

Таaaм където памукът цъфти през Април

Tаaaм където блусът се е родил"



В началото мислех, че става дума за делтата на мързеливата Мисисипи, за поклон пред родината на блуса, реверанс към неговите корени. Но малко по малко разбрах, че приятелят ми пее за нещо много по-различно. Голям наивник съм бил като млад - човек не е необходимо да обикаля американският юг за да разбере блус музиката. Тя е навсякъде, където има страдание, бедност и болка. Трябва просто да си живял, за да усетиш блуса. Да си изпитал загуба, смърт, вина, раздяла, предателство или разочарование. Да си бил удрян. Да си падал. И после да си ставал. Блусът успява да превърне болката в красота - така както понякога това прави и боксът. Да, Сони, прав си - боксът е самота и мъка, пристигащи в равноделен ритъм. Боксът е блус. Нещо повече, рано или късно всеки живот се превръща в блус, защото щастието не е състояние, а само преходен момент. Ако пътува достатъчно, всеки човек в даден момент се оказва на големия, прашен кръстопът, изправен срещу високия мъж облечен в черно. Луис Ресто застана на своя кръстопът на 26 юни 1983 година и взе катастрофално решение, продавайки най-ценното нещо което притежаваше срещу чифт смъртоносни ръкавици. Присъдата му е далеч по-жестока от затвор, защото мястото където преди е била душата му иска да бъде запълнено и тази черна празнина няма да му даде покой до края на дните му. В края на филма, Ресто отиде на гроба на Били Колинс. Стоя дълго и мълчаливо на няколко метра от жертвата си и преди да си тръгне просто каза: "Ще се видим, Били."

Ето че блусът ни е към края си. Барът е притихнал, последните пияни cпомени са изпили чашите си, музикантите са уморени. Време е да свършваме и като че ли единственият логичен начин да сложим край на тази тъжна, дълга песен е c думите, пристигащи като закъсняло прозрение в гласа на Васко: "...Оглеждаш се и виждаш - цял живот на кръстопът си бил Таaaaм, където блусът се е родил..."

