С емоционално писмо германските национали се сбогуваха с Енке

Футболистите от германския национален отбор посветиха вчерашния си приятелски мач с Кот д'Ивоар на починалия си колега в Бундестима Роберт Енке. Пред 32 000 зрители на стадион "Фелтинс Арена" в Гелзенкирхен цялата среща премина под знака на самоубийството на вратаря на Хановер 96. Вместо очакваната минута мълчание в памет на Енке от ГФС бяха избрали в това време на видеостената да текат моменти от кариерата на футболиста на фона на песента "You’ll never walk alone". Футболистите на Кот д'Ивоар излязоха с фланелки с лика на Енке и траурни ленти с надпис "In memoriam Robert Enke". Контузеният капитан на германците Михаел Балак се появи на резервната скамейка преди двубоя и постави на седалката между Арне Фридрих и Андреас Бек фланелка на Бундестима с номер едно и името на Енке.Преди мача пък на сайта на ГФС се появи писмо от футболистите до стража на Хановер. "За нас това беше важно, а и желанието на отбора беше с това писмо да покажем мъката си за Роберт", сподели мениджърът на Бундестима Оливер Бирхоф."Скъпи Роберт, не е лесно тази вечер отново да обуем бутонките, да излезем на терена и 90 минути да правим това, което ти толкова обичаше. Твоята смърт все още ни преследва. Тя ни остави без думи, стъписани, безпомощни. Бяхме съсипани, когато получихме непоносимата новина. Не бяхме в състояние да изкажем мъката си в думи. Не бяхме в състояние след няколко дни да играем футбол. Не можехме просто така да се върнем към ежедневието. На всички ни трябваше един момент спокойствие, за да осъзнаем какво се случи. Сигурно обаче никога няма да го разберем.Дълго седяхме заедно и мислехме за теб. Седяхме заедно и мълчахме, плакахме и търсихме отговори, но всъщност изникваха само нови въпроси. Мъчителният въпрос "защо". Защо не можахме да ти помогнем? Защо ти не можеше и не искаше да ни разкажеш за проблемите си? Защо в нашия спорт, в нашето общество, не сме способни да говорим за страховете и болестите си?Болезнена е мисълта, че ти си се чувствал самотен дори когато си бил с нас. Че толкова често ти си си мислел, че можеш да загубиш много повече от един футболен мач. Че за теб на карта са стояли толкова много повече неща, отколкото за когото и да е от нас. След твоята смърт сме безутешни. Но ще направим всичко да продължим напред в твоя памет, да играем добър футбол и да имаме успехи. И да направим всичко възможно, за да изхвърлим предразсъдъците от футбола.Много ще ни лиспваш. По пътя към стадиона, в съблекалнята, в наказателното поле. Ще ни липсваш, защото беше невероятен вратар. Но много повече, защото беше изключителен човек. Днес играем за Германия, играем за феновете. Но преди всичко играем за теб. За един добър приятел, чиято смърт сближи всички ни още малко.Ние сме един отбор. И ти винаги ще бъдеш част от него.Твой национален отбор", завършва писмото.СНИМКА: Getty Images/Gulliver