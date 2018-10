Извън покер масата с Jayde Nicole

Jayde Nicole, 2008 Плейбой Плеймейт На Годината наскоро се появи на покер сцената, когато участва в PokerStars.net Million Dollar Challenge. PokerNews се срещна с двадесет и три годишната дама, за да дискутира как тя се е запознала с покера, кой би предпочела да блъфира и какво би направила с гривна от World Series of Poker.

И така Jayde, кажи ни как се сблъска с покера за първи път?

Ами аз първо започнах да играя покер с моя приятел Brody Jenner, който обича покера. Той играе в големи покер игри от време на време и аз веднага се запознах с играта. След това срещнах издателя на Списание All In, Kasey Thompson и се съгласих да направим съвместен "Списание All In Проект," където всеки месец аз тренирам с различен покер професионалист и водя отчет за прогреса и резултатите ми в страниците на списанието.

Звучи страхотно, с кого си тренирала досега?

Първият ми инструктор беше Jamie Gold, след това тренирах с Онлайн Играч На Годината на Списание Bluff, David "The Maven" Chicotsky и следващият ще бъде Daniel Negreanu.

