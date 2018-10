Черил Коул: Като малка играчките ми бяха втора употреба, а "Макдоналс" - лукс

В момента тя е най-горещото звездно момиче във Великобритания, а светът е в нейните крака. Навремето обаче принцесата на поп-музиката Черил Коул е била Пепеляшка в реалния живот и не е притежавала НИЩО. Певицата от "Гърлс Алауд", която е омъжена за футболиста на Челси Ашли Коул, израства в изключителна бедност и нищо не предвещава бъдещата приказка... Тя е едно от петте деца в семейство, което живее в общинско жилище в един от опасните квартали на Нюкасъл. Мизерията им е толкова голяма, че тя носи дрехи и играе с играчки втора употреба. "Нямахме никакви привилегии. Спомням си, че карахме на печен боб, яйца и хляб. Ако понякога менюто ни включваше Макдоналдс или китайска храна, о Боже мой, това за нас беше угощение и страшен лукс, защото струваше цяло състояние на майка ми. Когато бях на 4 годинки се сдобих с кукла "Барби", която ми подари едно момиченце на улицата. То не я искаше повече, а аз бях изключително щастлива", спомня си Черил Коул.

Но днес тя има всичко, за което е мечтала - блестяща кариера, успех в най-популярното британско риалити-шоу и брак с футболната звезда Ашли Коул. Черил разказва за трудния си старт в живота в книгата за "Гърлс Алауд" Dreams That Glitter. От нейните страници става ясно, че по-големият брат на певицата Андрю е бил пристрастен към дишането на лепило. Черил си спомня как цялата им къща била пропита с неприятната миризма, която дори и сега я кара да се чувства болна.

И когато на 19-годишна възраст кльощавата брюнетка прави първата стъпка, за да излезе от калта и да си извоюва място в шоубизнеса, тя признава, че е била в много нестабилно състояние - шокирана от смъртта на близък приятел-наркоман и съвземаща се от разрушителната си връзка с друг мъж, пристастен към дрогата.

Точно тогата тя вижда реклама за музикалното риалити шоу "Popstars: The Rivals", което търси млади и талантливи певици за сформирането на нова момичешка група. Черил решава, че няма какво да губи. "Преди прослушването бях клинично депресирана и с опасно ниско тегло. Имах ужасни пристъпи на паника и страдах от тревожност, в резултат на което загубих апетита си. Бях се превърнала в ходещ труп." Тя обаче се обръща към лекар, който я консултира и й предписва антидепресанти. Въпреки разклатеното си здраве, Черил стига до финалите на риалитито и се преборва за място в бандата.

Една седмица след края му "Гърлс Алауд" вече са на върха на класациите с дебютния си сингъл "Sound of the Underground", а в годините се превръщат в една от най-успешните групи на десетилетието. Два от албумите им и четири други техни песни също заемат челната позиции, номинирани са за четири награди "BRIT", от които печелят приза за "Най-добър сингъл" на 2009 г. за песента "The Promise". Момичетата са включени в изданието за 2007 г. на Световните рекорди на Гинес като "Най-успешната ТВ риалити група". Освен това държат рекорда за "Най-много последователни попадения (15) на женска група в Топ 10 на Обединеното кралство" в изданието за 2008 г. Имат 5 издадени студийни албума, 3 сборни и 7 DVD проекта.



Наскоро Черил Коул направи поредната си смела стъпка. Тя записа първия си солов сингъл "Fight For This Love", който мълниеносно се превърна в най-продавания за годината и я изстреля на върха в британския музикален чарт. Чаровницата изпя песента за пръв път пред публика в риалитито "X Factor" миналата неделя, а изпълнението й бе гледано от 14,8 милиона зрители. "Чувствам се много щастлива. Но аз никога няма да приема това за даденост, защото в съзнанието ми винаги ще изниква мисълта, че един ден ще се събудя обратно в Нюкасъл и всичко това ще е било просто един луд сън."

Черил Коул е също толкова смела и в личния си живот. През септември 2004 година тя започва връзка с футболиста Ашли Коул, а две години по-късно, на 15 юли 2006 г., двамата минават под венчило в Барнет, Северозападен Лондон. През януари 2008-ма семейството почти се разпада след спекулации, че спортистът е имал интимни отношения с три други жени. Черил обаче му прощава и остава до него, въпреки че FHM я определя за най-сексапилната жена в света. А това би трябвало да означава само едно - че тя може да има всеки мъж на планетата.