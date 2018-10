Черил счупи рекорда за най-бързо продаден сингъл на годината

Не гледай, Ашли! Ти имаш съперник, а това със сигурност няма да ти хареса! Това предупреждение отправиха английските медии към звездата на Челси Ашли Коул, след като папараци уловиха как съпругата му Черил лепва звучна целувка на свой фен. Чаровната изпълнителка от поп-групата "Гърлс Алауд" сбъдна мечтата на почитателя си миналата нощ пред студиото на риалити шоуто X Factor, в което тя оценява млади таланти.

Докато обикновено Черил предпочита бързо да се изниже след записа на програмата, този път тя спря, за да поздрави ловците на автографи. За един от тях брюнетката дори направи нещо повече - наклони се към решетките и допря устни до лицето на късметлията. Но за приповдигнато настроение на певицата си имаше причина и то повече от основателна - грандиозния успех на дебютният й солов сингъл "Fight For This Love", който се превърна в най-продавания за годината и я изстреля на върха на британския музикален чарт.

"Невероятно е, усмивката не слиза от лицето ми. Още не мога да повярвам, че всичко това се случва точно на мен - първо записах първия си солов сингъл, а сега той е номер 1. Трудно ми е да опиша с думи как се чувствам", призна 26-годишната Черил Коул.

The Official UK Charts Company обяви, че сексапилната певица е счупила рекорда за най-бързо продаден сингъл на годината с 292 846 разпространени копия на "Fight For This Love".