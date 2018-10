Тенис Битка за номер 1 и големи отсъстващи на женския Мастърс 26 октомври 2009 | 14:55 0 0 0 0 0 Най-добрите осем тенисистки за 2009 г. ще започнат утре битката на "Сони Ериксон Чемпиъншип" - турнирът, който слага край на сезона в женския тенис. 39-ото му издание, което за втори пореден път ще се проведе в Доха, Катар, е с награден фонд 4,550 милиона долара. Сред участничките има четири, които са били номер 1 в света, три шампионки от Големия шлем и четири, които са били поне на един финал от Шлема. Две тенисистки дебютираха в топ 10 този сезон и ще участват за първи път. Осемте спечелиха 21 от 53-те титли през този сезон.



Те са разделени в две групи, като в Бялата група са поставената под номер 1 Динара Сафина (Русия), датчанката Каролин Вожняцки (4), Виктория Азаренка от Беларус (6) и сръбкинята Йелена Янкович (8), а в Червената група са американката Серина Уилямс (2), рускините Светлана Кузнецова (3), Елена Дементиева (5) и Винъс Уилямс от САЩ (7). Резерви в турнира са миналогодишната финалистка Вера Звонарьова (Русия) и Агниешка Радванска (Полша).



Срещу съперничките си в групата Сафина има 8 победи и 4 загуби, Вожняцки е с актив 1-5, Азеренка 4-8, а Янкович 8-4. В другата група шампионката от Откритото първенство на Австралия и "Уимбълдън" Серина Уилямс има 22 победи и 16 загуби, победителката на "Ролан Гарос" Светлана Кузнецова е 12-12, Дементиева 10-21, а Винъс Уилямс 22-17.



От 17-те тенисистки, които са печелили турнира след 1973 г., 14 са били номер 1 в света, като за последен път това не се случи през 1997 г., когато триумфира Яна Новотна. Серина и Винъс имат по една титла, като те са единствените от осмицата, печелили състезанието. Историята не е на страната на дебютантките, въпреки че Серина (2001) и Мария Шарапова (2004) печелят при първия си опит. Без съмнение Азаренка, която този сезон спечели първата си титла от WTA, и Вожняцки, която има три титли и игра на финала на US Open, ще се опитат да повторят това постижение.



По отношение на опита шампионката от миналия сезон Винъс отново е сред фаворитите. Тя не само се представи блестящо в пустинята миналата година, но най-голямата й титла през 2009 г. бе спечелена наблизо в Дубай. Елена Дементиева, която има 3 титли и два полуфинала в Големия шлем през този сезон, ще участва за девети път, като 28-годишната рускиня държи рекорда сред активните състезателки. Серина също девет пъти се е класирала, но поради контузии и заболявания пропуска турнира три пъти.



В Доха ще се реши и кой ще завърши годината като номер 1 в директен спор между 23-годишната Сафина и Серина Уилямс. Американката, която се върна за кратко като номер 1 по-рано този месец след турнира в Китай, отново изостава с 155 точки. Въпреки че има само три спечели мача в последните си четири турнира, Сафина отново оглавява ранглистата тази седмица. Рускинята загуби и трите си мача в групата миналия сезон в Доха, а през тази година бе засипана от критики за това, че е номер 1, въпреки че няма титла от Големия шлем. Сред най-големите й критици бе именно Серина, която този сезон повиши титлите си от Шлема на 11. Американката обаче все още е разследвана от Женската тенис асоциация за избухването си на полуфинала на US Open и може да бъде наказана.



Битката за номер 1 е мечтан сценарий за шефовете на женския тенисо и рганизаторите на турнира, които платиха 42 милиона долара, за да са домакини на събитието, което от 2011 г. ще се провежда в Истанбул. Състезанието обаче често не успява да оправдае очакванията по отношение на интереса към него. Миналата година срещите от груповата фаза се играха при полупразни трибуни.



Две от големите звезди на женския тенис ще пропуснат състезанието. Най-обичаната тенисистка Ким Клайстерс и най-атрактивната Мария Шарапова не успяха да си осигурят място в турнира. Белгийката, която спечели US Open след блестящото си завръщане на корта след раждане, е 18-а в световната ранглиста, а рускинята, която се завърна след дълго отсъствие поради контузия, е 14-а.

