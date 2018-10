Йордан Радев излиза на ММА галата в Русе

Един от най-добрите български ММА бойци - Йордан Радев - Гаргата, ще се бие на силната галавечер в Русе, която ще се проведе на 21 ноември. Надпреварата се организира от Българската ММА федерация. Все още не е ясен съперникът на пловдивчанина. Първоначално той трябваше да се бие с испанец.

В последния си мач Радев нокаутира Александър Шлеменко - Бурята (Рус). Класният руснак нямаше поражение от 2007-ма и беше записал серия от 8 поредни успеха.

Радев все още е в САЩ. Очаква се талантът да се прибере у нас на 11 ноември. Той се готвеше през последните месеци в един от филиалите на прочутата школа "Грейси" в Ню Йорк.

Останалите мачове на галавечерта в Русе

1. 63 кг Станислав Енчев (Русе) vs Сотир Кючюков (Поморие)

2. 70 кг Валентин Николов (Русе) vs Димитър Димитров (Варна)

3. 76 кг Николай Алексиев (Русе) vs Мирослав Нягулов (Габрово)

4. 93 кг Емил Захариев (Русе) vs Камен Георгиев (София)

5. +93 кг Светослав Захариев (Русе) vs Георги Василев (Хасково)

6. +93 кг Станислав Драков (Русе) vs Александър Георгиев (София)

7. +100 кг Борислав Балабанов (Русе) vs Дяко Чаушки (Пловдив)

8. 76 кг Борислав Караджов (Пловдив) vs Иво Каменов (Русе)

9. 93 кг Атанас Джамбазов (Поморие) vs Никола Дипчиков (София)