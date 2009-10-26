БГ Футбол Звездната селекция в ЦСКА започва с дете чудо от Динамо Киев, вижте видео 26 октомври 2009 | 12:06 0 0 0 0 95 Sportal.bg. Преговорите между двете ръководства са на финалната права, като остава да се уточнят само дребни детайли по преминаването на младока на "Армията". Талантът е собственост на украинския гранд, но в момента се подвизава под наем в Металург Донецк, където се състезава и бившият футболист на червените Велизар Димитров. Мхитарян, който е национал на Армения играе на поста ляв външен халф и прави истински фурор с настоящия си отбор. С екипа на Металург има изиграни 11 мача, като е отбелязал 5 гола.



Хенрих Мхитарян - Армения



Роден: 21 януари 1989 г.

Ръст: 178 см

Тегло: 72 кг



Кариера



2006/09 ФК Пюник - 69 мача, 30 гола

2009/10 ФК Металург (Донецк) - 11 мача, 5 гола



За националния отбор на Армения - 17 мача, 2 гола Звездната селекция, която ръководството на ЦСКА обмисля през зимната пауза от шампионата, ще стартира с детето чудо на Динамо Киев Хенрих Мхитарян, научи. Преговорите между двете ръководства са на финалната права, като остава да се уточнят само дребни детайли по преминаването на младока на "Армията". Талантът е собственост на украинския гранд, но в момента се подвизава под наем в Металург Донецк, където се състезава и бившият футболист на червените Велизар Димитров. Мхитарян, който е национал на Армения играе на поста ляв външен халф и прави истински фурор с настоящия си отбор. С екипа на Металург има изиграни 11 мача, като е отбелязал 5 гола.Роден: 21 януари 1989 г.Ръст: 178 смТегло: 72 кгКариера2006/09 ФК Пюник - 69 мача, 30 гола2009/10 ФК Металург (Донецк) - 11 мача, 5 голаЗа националния отбор на Армения - 17 мача, 2 гола

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