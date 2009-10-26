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БГ Футбол

Звездната селекция в ЦСКА започва с дете чудо от Динамо Киев, вижте видео

26 октомври 2009 | 12:06
Звездната селекция в ЦСКА започва с дете чудо от Динамо Киев, вижте видео
Звездната селекция, която ръководството на ЦСКА обмисля през зимната пауза от шампионата, ще стартира с детето чудо на Динамо Киев Хенрих Мхитарян, научи Sportal.bg. Преговорите между двете ръководства са на финалната права, като остава да се уточнят само дребни детайли по преминаването на младока на "Армията". Талантът е собственост на украинския гранд, но в момента се подвизава под наем в Металург Донецк, където се състезава и бившият футболист на червените Велизар Димитров. Мхитарян, който е национал на Армения играе на поста ляв външен халф и прави истински фурор с настоящия си отбор. С екипа на Металург има изиграни 11 мача, като е отбелязал 5 гола.   

Хенрих Мхитарян - Армения

Роден: 21 януари 1989 г.
Ръст: 178 см
Тегло: 72 кг

Кариера

2006/09 ФК Пюник - 69 мача, 30 гола
2009/10 ФК Металург (Донецк) - 11 мача, 5 гола

За националния отбор на Армения - 17 мача, 2 гола
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ЯСЕН ТОШЕВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 47618

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(Гост) 95
отговор
03 декември 2009 | 04:17

Рейтинг: 0 0


(Гост) 94
отговор
03 декември 2009 | 04:16

Рейтинг: 0 0

FBI
(Гост) 93
отговор
27 октомври 2009 | 18:08

ХИТЛЕР,СМЕНИ СИ ДИЛЪРА! Рейтинг: 0 0

Etoo
(Гост) 92
отговор
27 октомври 2009 | 12:48

Вардан Исраелян: "У Мхитаряна с "Металлургом" полноценный контракт" Спортивный директор ФК "Металлург" (Донецк) Вардан Исраелян прокомментировал информацию по Генриху Мхитаряну, опубликованную в болгарской прессе. Напомним, издание Sportal.bg сообщило о том, что Мхитарян вел переговоры с болгарским ЦСКА, да еще и являясь игроком, который принадлежит киевскому "Динамо" (в "Металлурге он играет, якобы по аренде). "Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Генрих Мхитарян в июне 2009 года подписал с донецким "Металлургом" полноценный контракт сроком на три года и трансферные права принадлежат ФК "Металлург". Более того, ни наш клуб, ни лично Генрих Мхитарян не общались с представителями софийского ЦСКА ни на какие темы, включая возможный переход в болгарский клуб. Скажу больше, и общаться ни с кем по поводу возможного перехода Мхитаряна мы не будем, тем более с представителями болгарского ЦСКА", - заявил Вардан Михайлович. Официальный сайт ФК "Металлург" (Донецк) Рейтинг: 0 0

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Блу
(Гост) 91
отговор
27 октомври 2009 | 12:24

Интересно ми е за това чудо на природата Гьрнето и Праховеца как ще платят - с бали боклук,или ще стане като сьс селските прьчки от Сливен,Черноморец и Пирин - ще платим,когато имаме!Ако мислите,че хохлите са такива балами......... Рейтинг: 0 0

Devian
(Гост) 90
отговор
27 октомври 2009 | 11:10

Zashto chorbar-jurnalistite ni zanimavat s gluposti,trqbva da si maloumen,zada ne osaznaesh,che kazandziite nqmat tolkova pari,kolkoto im se iska na chorbarite,toi i drazev im go kaza,che balona titan shte se spuka,zashtoto firma s oborota na titan trudno moze da izdarza otbor kato cska.nqma smisal da se komentira postoqnnoto razsrochvane na dalgove.chovek,kojto ima dostatachno pari otiva i plashta vednaga,a ne chaka fifa,uefa i ne znam si koi oshte da prevede pari,zada plashtat....da ne govorim,che skoro goce shte e istoriq i na titanite savsem shte im se stazni zivota,te i zatova izlqzoha na bql svqt,da si pravqt reklama. Рейтинг: 0 0

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petruccio
(Гост) 89
отговор
27 октомври 2009 | 10:48

Генрих принадлежит Металлургу, он ведущий игрок этого клуба. Журналисты у вас тупые! Меньше чем за 4 миллиона евро его не отпустят! Рейтинг: 0 0

ARS
(Гост) 88
отговор
27 октомври 2009 | 10:21

Mkhitaryan nyama nishto obshto s Dinamo Kiev i nikoga ne e imal , tezi negramotni jurnalisti bez da proveryavat izmislyat si nyakvi neshta sami . Toy e bil igrach na Pyunik , a sega e v Metallurg , zashtoto Kostov nastoya da go privlekat , znaeyki za nego ot prestoya si v Armenia , i sega naistina pravi furor tam , no cheteyki ukrainskite izdania , vijda se che kam nego proyavyavat interes otbori kato Marseil i Arsenal , edva li shte predpochete CSKA, to dori ukrainskoto parvenstvo e po silno ot nasheto i Metallurg moje bi e po silen ot CSKA za kakvo mu e Рейтинг: 0 0

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хитлер
(Гост) 87
отговор
27 октомври 2009 | 10:19

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хитлер
(Гост) 86
отговор
27 октомври 2009 | 10:19

Пернишко голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка, Рейтинг: 0 0

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хитлер
(Гост) 85
отговор
27 октомври 2009 | 10:18

Пернишко голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка,голфче 3ка, Рейтинг: 0 0

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хитлер
(Гост) 84
отговор
27 октомври 2009 | 10:18

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хитлер
(Гост) 83
отговор
27 октомври 2009 | 10:18

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хитлер
(Гост) 82
отговор
27 октомври 2009 | 10:18

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хитлер
(Гост) 81
отговор
27 октомври 2009 | 10:17

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                  Лудогорец до 16 вкара десет на Велбъжд
                
                
                  Лудогорец до 16 вкара десет на Велбъжд

                 
                
              

              

                
                  
                  Юношите на Лудогорец взеха солиден аванс от ЦСКА-София преди реванша (видео)
                
                
                  Юношите на Лудогорец взеха солиден аванс от ЦСКА-София преди реванша (видео)

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

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                ЦСКА
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Ел Маестро: Не разбирам цялата тази история с емблемата, това си е ЦСКА от лятото
                
                
                  Ел Маестро: Не разбирам цялата тази история с емблемата, това си е ЦСКА от лятото

                 
                
              

              

                
                  
                  Юношите на Лудогорец взеха солиден аванс от ЦСКА-София преди реванша (видео)
                
                
                  Юношите на Лудогорец взеха солиден аванс от ЦСКА-София преди реванша (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София поздрави Сашо Манов
                
                
                  ЦСКА-София поздрави Сашо Манов

                 
                
              

              

                
                  
                  Тим от Серия "А" следи отблизо Десподов
                
                
                  Тим от Серия "А" следи отблизо Десподов

                 
                
              

              

                
                  
                  Обсъждат името на Ел Маестро за национален селекционер на Словакия
                
                
                  Обсъждат името на Ел Маестро за национален селекционер на Словакия

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София пусна в продажба билетите за мачовете с Етър и Лудогорец
                
                
                  ЦСКА-София пусна в продажба билетите за мачовете с Етър и Лудогорец

                 
                
              

              

                
                  
                  Италианци гледали Десподов срещу Кипър
                
                
                  Италианци гледали Десподов срещу Кипър

                 
                
              

              

                
                  
                  Стягат празник за 90-годишнината на Сашо Манов
                
                
                  Стягат празник за 90-годишнината на Сашо Манов

                 
                
              

              

                
                  
                  Завръщането на Енрике ще се забави поне със седмица
                
                
                  Завръщането на Енрике ще се забави поне със седмица

                 
                
              

              

                
                  
                  На "Армията" ребрандират фланелките
                
                
                  На "Армията" ребрандират фланелките

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Мощен възглас за нов Национален стадион
15 октомври 2018

Дълги години в България няма дори и подмятания за изграждане на нов Национален стадион. Тази тема е табу. Лошото е, че до този момент никой не намира смелост да се ангажира. Добрата новина за българския футбол е, че ...









							
							
						

						
						






Венци Стефанов каза защо Славия загуби от Левски ...
11 октомври 2018

Президентът на Славия - Венци Стефанов, даде интервю за Sportal.bg, в което заяви, че националният отбор на България задължително трябва да вземе четири точки от мачовете срещу Кипър и Норвегия. Босът на ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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