Звездната селекция в ЦСКА започва с дете чудо от Динамо Киев, вижте видео

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БГ Футбол
Звездната селекция, която ръководството на ЦСКА обмисля през зимната пауза от шампионата, ще стартира с детето чудо на Динамо Киев Хенрих Мхитарян, научи Sportal.bg. Преговорите между двете ръководства са на финалната права, като остава да се уточнят само дребни детайли по преминаването на младока на "Армията". Талантът е собственост на украинския гранд, но в момента се подвизава под наем в Металург Донецк, където се състезава и бившият футболист на червените Велизар Димитров. Мхитарян, който е национал на Армения играе на поста ляв външен халф и прави истински фурор с настоящия си отбор. С екипа на Металург има изиграни 11 мача, като е отбелязал 5 гола.
Хенрих Мхитарян - Армения
Роден: 21 януари 1989 г.
Ръст: 178 см
Тегло: 72 кг
Кариера
2006/09 ФК Пюник - 69 мача, 30 гола
2009/10 ФК Металург (Донецк) - 11 мача, 5 гола
За националния отбор на Армения - 17 мача, 2 гола
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(Гост) 95
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(Гост) 94
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(Гост) 93
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ХИТЛЕР,СМЕНИ СИ ДИЛЪРА! Рейтинг: 0 0
(Гост) 92
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Вардан Исраелян: "У Мхитаряна с "Металлургом" полноценный контракт" Спортивный директор ФК "Металлург" (Донецк) Вардан Исраелян прокомментировал информацию по Генриху Мхитаряну, опубликованную в болгарской прессе. Напомним, издание Sportal.bg сообщило о том, что Мхитарян вел переговоры с болгарским ЦСКА, да еще и являясь игроком, который принадлежит киевскому "Динамо" (в "Металлурге он играет, якобы по аренде). "Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Генрих Мхитарян в июне 2009 года подписал с донецким "Металлургом" полноценный контракт сроком на три года и трансферные права принадлежат ФК "Металлург". Более того, ни наш клуб, ни лично Генрих Мхитарян не общались с представителями софийского ЦСКА ни на какие темы, включая возможный переход в болгарский клуб. Скажу больше, и общаться ни с кем по поводу возможного перехода Мхитаряна мы не будем, тем более с представителями болгарского ЦСКА", - заявил Вардан Михайлович. Официальный сайт ФК "Металлург" (Донецк) Рейтинг: 0 0
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(Гост) 91
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Интересно ми е за това чудо на природата Гьрнето и Праховеца как ще платят - с бали боклук,или ще стане като сьс селските прьчки от Сливен,Черноморец и Пирин - ще платим,когато имаме!Ако мислите,че хохлите са такива балами......... Рейтинг: 0 0
(Гост) 90
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Zashto chorbar-jurnalistite ni zanimavat s gluposti,trqbva da si maloumen,zada ne osaznaesh,che kazandziite nqmat tolkova pari,kolkoto im se iska na chorbarite,toi i drazev im go kaza,che balona titan shte se spuka,zashtoto firma s oborota na titan trudno moze da izdarza otbor kato cska.nqma smisal da se komentira postoqnnoto razsrochvane na dalgove.chovek,kojto ima dostatachno pari otiva i plashta vednaga,a ne chaka fifa,uefa i ne znam si koi oshte da prevede pari,zada plashtat....da ne govorim,che skoro goce shte e istoriq i na titanite savsem shte im se stazni zivota,te i zatova izlqzoha na bql svqt,da si pravqt reklama. Рейтинг: 0 0
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(Гост) 89
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Генрих принадлежит Металлургу, он ведущий игрок этого клуба. Журналисты у вас тупые! Меньше чем за 4 миллиона евро его не отпустят! Рейтинг: 0 0
(Гост) 88
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Mkhitaryan nyama nishto obshto s Dinamo Kiev i nikoga ne e imal , tezi negramotni jurnalisti bez da proveryavat izmislyat si nyakvi neshta sami . Toy e bil igrach na Pyunik , a sega e v Metallurg , zashtoto Kostov nastoya da go privlekat , znaeyki za nego ot prestoya si v Armenia , i sega naistina pravi furor tam , no cheteyki ukrainskite izdania , vijda se che kam nego proyavyavat interes otbori kato Marseil i Arsenal , edva li shte predpochete CSKA, to dori ukrainskoto parvenstvo e po silno ot nasheto i Metallurg moje bi e po silen ot CSKA za kakvo mu e Рейтинг: 0 0
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(Гост) 87
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(Гост) 86
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(Гост) 85
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(Гост) 84
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(Гост) 83
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(Гост) 82
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(Гост) 81
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