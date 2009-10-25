Малеш (Микрево) продължава победния си ход в Югозападна В група

Малеш (Микрево) постигна 12-а победа в първенството на Югозападната В група, след като се наложи с 3:1 над Хебър (Пазарджик). Така след 14-ия кръг в Югозападната трета дивизия Малеш води в класирането с 37 точки, пред Пирин 2002 (Разлог) с 32 и Миньор (Бобов дол) с 29.
Резултати от 14-ия кръг в Югозападната В група:
Пирин 2002 (Разлог) - Велбъжд (Кюстендил) 3:2
Перун (Кресна) - Струмска слава 1927 (Радомир) 1:0
Чепинец (Велинград) - Германея (Сапарева баня) 3:0
Беласица (Петрич) - Ботев 1937 (Ихтиман) 2:0
Витоша (Бистрица) - Миньор (Бобов дол) 0:1
Витоша (Долна Диканя) - Места 2005 (Хаджидимово) 3:0
Левски 1923 (Елин Пелин) - Нови Искър (Нови Искър) 1:0
Малеш (Микрево) - Хебър (Пазарджик) 3:1
Сливнишки герой (Сливница) - Бенковски (Костинброд) 5:2
Бенковски (Пазарджик) почива
Класиране в челото:
1. Малеш (Микрево) 13 12 1 0 38:14 37
2. Пирин 2002 (Разлог) 14 10 2 2 29:7 32
3. Миньор (Бобов дол) 13 9 2 2 27:6 29
4. Бенковски (Пазарджик) 13 9 0 4 15:8 27
5. Германея (Сапарева баня) 13 7 1 5 19:14 22
Северозападна "В" група, 11 кръг
Академик (Свищов) - Локо (ГО) 1:2
Чавдар (Бяла Слатина) - Торпедо 2004 (Борован) 4:0
Ситомир (Никопол) - Ботев (Козлодуй) 3:2
Ботев (Димово) - Гигант (Белене) 2:1
Левски 2007 (Левски) - Янтра (Габрово) 0:1
Павликени - Локомотив (Дряново) 0:1
Алмус Биър (Сталийска махала) - Трявна 1:3
Класиране в челото:
1 Чавдар (Бяла Слатина) 10 7 2 1 19:4 23
2 Локомотив (Дряново) 10 7 2 1 22:9 23
3 Локо (ГО) 11 6 4 1 21:8 22
4 Ботев (Димово) 10 6 2 2 20:11 20
Няма коментари.