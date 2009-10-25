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Малеш (Микрево) продължава победния си ход в Югозападна В група

25 октомври 2009 | 18:48
Малеш (Микрево) продължава победния си ход в Югозападна В група

Малеш (Микрево) постигна 12-а победа в първенството на Югозападната В група, след като се наложи с 3:1 над Хебър (Пазарджик). Така след 14-ия кръг в Югозападната трета дивизия Малеш води в класирането с 37 точки, пред Пирин 2002 (Разлог) с 32 и Миньор (Бобов дол) с 29.

Резултати от 14-ия кръг в Югозападната В група:
Пирин 2002 (Разлог) - Велбъжд (Кюстендил)                3:2
Перун (Кресна) - Струмска слава 1927 (Радомир)           1:0
Чепинец (Велинград) - Германея (Сапарева баня)           3:0
Беласица (Петрич) - Ботев 1937 (Ихтиман)                 2:0
Витоша (Бистрица) - Миньор (Бобов дол)                   0:1
Витоша (Долна Диканя) - Места 2005 (Хаджидимово)         3:0
Левски 1923 (Елин Пелин) - Нови Искър (Нови Искър)       1:0
Малеш (Микрево) - Хебър (Пазарджик)                      3:1
Сливнишки герой (Сливница) - Бенковски (Костинброд)      5:2
Бенковски (Пазарджик)           почива

Класиране в челото:
1. Малеш (Микрево)          13   12   1   0   38:14   37
2. Пирин 2002 (Разлог)      14   10   2   2   29:7    32
3. Миньор (Бобов дол)       13    9   2   2   27:6    29
4. Бенковски (Пазарджик)    13    9   0   4   15:8    27
5. Германея (Сапарева баня) 13    7   1   5   19:14   22

Северозападна "В" група, 11 кръг
Академик (Свищов) - Локо (ГО)                   1:2 
Чавдар (Бяла Слатина) - Торпедо 2004 (Борован)  4:0 
Ситомир (Никопол) - Ботев (Козлодуй)            3:2 
Ботев (Димово) - Гигант (Белене)                2:1 
Левски 2007 (Левски) - Янтра (Габрово)          0:1 
Павликени - Локомотив (Дряново)                 0:1 
Алмус Биър (Сталийска махала) - Трявна          1:3 

Класиране в челото:
1 Чавдар (Бяла Слатина)          10 7 2 1 19:4 23
2 Локомотив (Дряново)            10 7 2 1 22:9 23
3 Локо (ГО)                      11 6 4 1 21:8 22
4 Ботев (Димово)                 10 6 2 2 20:11 20 

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