Малеш (Микрево) продължава победния си ход в Югозападна В група

Малеш (Микрево) постигна 12-а победа в първенството на Югозападната В група, след като се наложи с 3:1 над Хебър (Пазарджик). Така след 14-ия кръг в Югозападната трета дивизия Малеш води в класирането с 37 точки, пред Пирин 2002 (Разлог) с 32 и Миньор (Бобов дол) с 29.

Резултати от 14-ия кръг в Югозападната В група:

Пирин 2002 (Разлог) - Велбъжд (Кюстендил) 3:2

Перун (Кресна) - Струмска слава 1927 (Радомир) 1:0

Чепинец (Велинград) - Германея (Сапарева баня) 3:0

Беласица (Петрич) - Ботев 1937 (Ихтиман) 2:0

Витоша (Бистрица) - Миньор (Бобов дол) 0:1

Витоша (Долна Диканя) - Места 2005 (Хаджидимово) 3:0

Левски 1923 (Елин Пелин) - Нови Искър (Нови Искър) 1:0

Малеш (Микрево) - Хебър (Пазарджик) 3:1

Сливнишки герой (Сливница) - Бенковски (Костинброд) 5:2

Бенковски (Пазарджик) почива



Класиране в челото:

1. Малеш (Микрево) 13 12 1 0 38:14 37

2. Пирин 2002 (Разлог) 14 10 2 2 29:7 32

3. Миньор (Бобов дол) 13 9 2 2 27:6 29

4. Бенковски (Пазарджик) 13 9 0 4 15:8 27

5. Германея (Сапарева баня) 13 7 1 5 19:14 22



Северозападна "В" група, 11 кръг

Академик (Свищов) - Локо (ГО) 1:2

Чавдар (Бяла Слатина) - Торпедо 2004 (Борован) 4:0

Ситомир (Никопол) - Ботев (Козлодуй) 3:2

Ботев (Димово) - Гигант (Белене) 2:1

Левски 2007 (Левски) - Янтра (Габрово) 0:1

Павликени - Локомотив (Дряново) 0:1

Алмус Биър (Сталийска махала) - Трявна 1:3



Класиране в челото:

1 Чавдар (Бяла Слатина) 10 7 2 1 19:4 23

2 Локомотив (Дряново) 10 7 2 1 22:9 23

3 Локо (ГО) 11 6 4 1 21:8 22

4 Ботев (Димово) 10 6 2 2 20:11 20