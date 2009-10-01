Скандални разкрития на Артур: Батков продаде мача с ЦСКА, заплаши, че ще ме убие (видео)

Обвиненият от Тодор Батков арменец Артур се свърза с Канал 3, за да даде нови скандални разкрития относно сагата с мнимите трансфери на Живко Миланов, Юсеф Рабех, Зе Соарес и Дарко Тасевски. Както е известно, днес собственикът на Левски заяви, че шефовете на ЦСКА Димитър Борисов и Иво Иванов, заедно с лице от арменски произход и двама българи, единият, от които действащ съдия са виновници за "Казанската афера".

Арменецът разкри, че Батков го е потърсил, защото имал големи дългове с цел да уреди на точен резултат дербито с ЦСКА. Собственикът на Левски го заплашил с убийство, ако проговори за далаверата, като му казал, че ще го удави в Черно море.



Арменецът първо се свърза със Сашо Диков от московски номер, но журналистът се усъмни, че това е истинският Артур. След това Диков му поиска разрешение, да го запише в ефира на Канал 3 и Артур се съгласи. Въпреки отличния руски език, изисканите обноски и доста сериозните му познания за това, какво се случва в Левски, от Канал 3 уточниха, че не са на 100% сигурни дали човекът е същия, за когото се представя.



Арменецът, на отличен руски език, уточни, че се познава с Тодор Батков от 1993 година. Ето част от изказването, което продължи около половин час в ефира на телевизията:



"Батков ми довери, че има големи дългове и ме попита дали знам къде може да се заложи голяма сума за мача с ЦСКА. Той ми каза, че Левски е загубил от Дебрецен, но той е спечелил пари от тази загуба. След това отидохме в офиса му, телохранителите му ме принудиха, аз не исках. Каза ми, че ще ми даде веднъж 100 000 евро, и още един път 200 000 евро, за да ги дам на футболисти на ЦСКА. След което уточни, че иска да заложи големи пари на точен резултат 2:0. Батков печели добри пари от тото афери".

"Няма никакви 5 милиона от Рубин за трансфери, както твърди Батков. Ако имаше такива те трябваше да са депозирани в банка, но такова нещо нямаше. Освен това трансферният прозорец беше затворил на 31 август, а действието се развиваше в средата на септември".



"След това ме заплаши, че ако не направя това, което ми нарежда ще ме убие. Неговите охранители ме удариха няколко пъти в главата и ме заплашиха, че ще ме удавят в Черно море. Батков не е добър човек, той се познава с всички бандити в Русия".



"Имам записано на касета всичко това и съм готов да го предоставя на всяка телевизия. Освен това ще се постарая да стигне и до президента на УЕФА Мишел Платини, чрез моя роднина Юри Джоркаеф".

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