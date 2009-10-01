Скандални разкрития на Артур: Батков продаде мача с ЦСКА, заплаши, че ще ме убие (видео)

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БГ Футбол
Обвиненият от Тодор Батков арменец Артур се свърза с Канал 3, за да даде нови скандални разкрития относно сагата с мнимите трансфери на Живко Миланов, Юсеф Рабех, Зе Соарес и Дарко Тасевски. Както е известно, днес собственикът на Левски заяви, че шефовете на ЦСКА Димитър Борисов и Иво Иванов, заедно с лице от арменски произход и двама българи, единият, от които действащ съдия са виновници за "Казанската афера".
Арменецът разкри, че Батков го е потърсил, защото имал големи дългове с цел да уреди на точен резултат дербито с ЦСКА. Собственикът на Левски го заплашил с убийство, ако проговори за далаверата, като му казал, че ще го удави в Черно море.
"Няма никакви 5 милиона от Рубин за трансфери, както твърди Батков. Ако имаше такива те трябваше да са депозирани в банка, но такова нещо нямаше. Освен това трансферният прозорец беше затворил на 31 август, а действието се развиваше в средата на септември".
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(Гост) 118
отговор
БАЙ ГАНЬО ПАК НИЩО НЯМА ДА МУ НАПРАВЯТ НАЛИ ВИНАГИ Е СВЛАССТА НЕЗАВИСИМО КА КВА Е" ЩОМ ИМА КЕЛЕПИР "ЗНАЧИ МОЖЕ.ПАК" ПЛЕШИВОТО КУЧЕ "ЩЕ ПОТУЛИ НЕЩАТА.НАЛИ И "БАТМАН"Е ЛЕФСКАР.КАКВО СТАНА С РАБЕХ- ВСИЧКО СЕ ПОТУЛИ-НАЛИ ЩЯХА ДА ГО ЗАТВОРЯТ АМА НЕ Рейтинг: 0 0
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(Гост) 117
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БАТКОВ В ЗАТВОРА ТАМ МУ Е МЯСТОТО, НЕКА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДА СЕ ВЗЕМАТ В РЪЦЕ КРАЙНО ВРЕМЕ Е ТОЗИ ЧОВЕК ДА ГО ВКАРАТ КЪДЕТО МУ Е МЯСТОТО ТОЙ Е БАНДИТ МОШЕННИК, МАФИОТ, ДАНО ДА ИМА ПРАВОСЪДИЕ А ДА НЕ ГО КРИЯТ ЗАЩОТО НАРОДА ЩЕ СЕ ВДИГНЕ ПРОТИВ ТОЗИ БАНДЮХА Рейтинг: 0 0
(Гост) 116
отговор
Батков във затвора и Чорни пак в Левски! Рейтинг: 0 0
(Гост) 115
отговор
http://www.vbox7.com/play:355cb390 vijte kak se bazikat sas levski i cska ujas Рейтинг: 0 0
(Гост) 114
отговор
2009 | 14:02 | 10:03 TAKA IZKAM DA RAZKRIQ CQLATA IZTINA ZA ZAGUBATA OT LAZIO. BOGA MI AZ IMAM INFORMACIQ ,4E KAKA SIIKA META4KATA NA STADIONA NA CSKA E DALA GOLQMA SUMA PARI LEVSKI DA PADNE S 0-4,V SHEMATA SA ZAMESENI POD4ERTAVAM ZAMESENI BARAK OBAMA,KGB,MOSAD,HIZBULA,HAMAS,M6,ALKAIDA.SAS OB6tI USILIQ TEA AGENTURI I GRUPIROVKI KOITO IZBROIH SA SADEISTVALI NA KRIMINALNA GRUPA IZVANZEMNI DA OTVLEKAT POLOVINATA OTBOR NA LEVSKI,A NA TEHNO MQSTO NA MA4A SA IGRALI TAKA PROGRAMIRANI KIBORGI,KOITO DA ZAGUBQT S 0-4.OHHHHHHHHHHH ZA BOGA MAI PAK LEPILOTO MI E DO6LO V POVE4E Рейтинг: 0 0
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(Гост) 113
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Малеее какво стана сега -хората имат и запис на Баткоф -наглоста и алчноста на този тип нямат граници,ако тази касета излезе сигурно КГБ ще я е направило. Рейтинг: 0 0
(Гост) 112
отговор
Цъ-цъ-цъ! Ако подобни разкрития излязат в друга европейска държава ,то властите там щяха да разнищят всичко и да вкарат за дълго в затвора мошениците, но ние сме евродържава само на книга, но не и на практика. Рейтинг: 0 0
(Гост) 111
отговор
SNO6TI KUSNO I AZ GO GLEDAX TVA NE6TO PO KANAL 3 DAI BOJE DA GO ZATVORAT TOQ UBIEC I SLED CQLATA DALAVERA 6TQL DA PRODADE OTBORA PREDTSAVQTE LI SI KUV BOKLUK SI IMAME ADVOKAT NEZNAM SI KAKUV TOQ NE VEDNUJ SUM GO OPISVAL KATO 4OVEK KOITO E GOTOV DA UBIVA ZA PARI ZNA4I DO NQKADE SUM PRAV BI IZ4UKAL I DECATA SI ZA PARI4KI A ZA JENA MU SIGURNO NE MU PUKA KATO GO ZAKUSA A TVA 6T E SAVSEM SKORO 6TE Q PUSKA PO LUVOV MOST NA SVETOFARITE I PAK 6TE IZKARVA KINTI MERZAVEC I DOLEN KAJEC SMURT ZA TOQ UBITAK Рейтинг: 0 0
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(Гост) 110
отговор
BATKOV VAN OT LEVSKI !!!! k*r za cecka !! i samo levski .. Рейтинг: 0 0
(Гост) 109
отговор
Ако имаш касета я давай веднага ,ИЗБАВИ НИ ОТ ТОЯ ДЕБИЛ ПО НАЙ БЪРЗИЯ НАЧИН ! ! ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 108
отговор
а до преди 1 месец българският футбол беше толкова безинтересно :) Рейтинг: 0 0
(Гост) 107
отговор
Гледайте този уикенд над 30 мача на живо prognoz24net Рейтинг: 0 0
(Гост) 106
отговор
Ако имаш касета я давай веднага ,ИЗБАВИ НИ ОТ ТОЯ ДЕБИЛ ПО НАЙ БЪРЗИЯ НАЧИН ! ! ! Рейтинг: 0 0
фен на: ЦСКА 105
отговор
колко е жалък тоя смешник.Аз съм от ЦСКА,ама най-искрено искам да бръкна в гъза на тоя артист смешен.Съберете се и го ебете без да го целувате и без възелин.Борад и Лупи са си лика прелика. Рейтинг: 0 0
(Гост) 104
отговор
ДА БЕ СВЪРЗАЛ СЕ: АЗ СЪМ АРТУР, ОБАЖДАМ СЕ ОТ РУСИЯ, ВЕРВАЙТЕ МИ. КОЙТО СЕ СЪМНЯВА ЧЕ СЪМ АРТУР...... ЗНАЧИ ИМА МОЗЪК. Рейтинг: 0 0