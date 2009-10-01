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Скандални разкрития на Артур: Батков продаде мача с ЦСКА, заплаши, че ще ме убие (видео)

01 октомври 2009 | 20:15
Скандални разкрития на Артур: Батков продаде мача с ЦСКА, заплаши, че ще ме убие (видео)

Обвиненият от Тодор Батков арменец Артур се свърза с Канал 3, за да даде нови скандални разкрития относно сагата с мнимите трансфери на Живко Миланов, Юсеф Рабех, Зе Соарес и Дарко Тасевски. Както е известно, днес собственикът на Левски заяви, че шефовете на ЦСКА Димитър Борисов и Иво Иванов, заедно с лице от арменски произход и двама българи, единият, от които действащ съдия са виновници за "Казанската афера".

Арменецът разкри, че Батков го е потърсил, защото имал големи дългове с цел да уреди на точен резултат дербито с ЦСКА. Собственикът на Левски го заплашил с убийство, ако проговори за далаверата, като му казал, че ще го удави в Черно море.

Арменецът първо се свърза със Сашо Диков от московски номер, но журналистът се усъмни, че това е истинският Артур. След това Диков му поиска разрешение, да го запише в ефира на Канал 3 и Артур се съгласи. Въпреки отличния руски език, изисканите обноски и доста сериозните му познания за това, какво се случва в Левски, от Канал 3 уточниха, че не са на 100% сигурни дали човекът е същия, за когото се представя.

Арменецът, на отличен руски език, уточни, че се познава с Тодор Батков от 1993 година. Ето част от изказването, което продължи около половин час в ефира на телевизията:

"Батков ми довери, че има големи дългове и ме попита дали знам къде може да се заложи голяма сума за мача с ЦСКА. Той ми каза, че Левски е загубил от Дебрецен, но той е спечелил пари от тази загуба. След това отидохме в офиса му, телохранителите му ме принудиха, аз не исках. Каза ми, че ще ми даде веднъж 100 000 евро, и още един път 200 000 евро, за да ги дам на футболисти на ЦСКА. След което уточни, че иска да заложи големи пари на точен резултат 2:0. Батков печели добри пари от тото афери".

"Няма никакви 5 милиона от Рубин за трансфери, както твърди Батков. Ако имаше такива те трябваше да са депозирани в банка, но такова нещо нямаше. Освен това трансферният прозорец беше затворил на 31 август, а действието се развиваше в средата на септември".

"След това ме заплаши, че ако не направя това, което ми нарежда ще ме убие. Неговите охранители ме удариха няколко пъти в главата и ме заплашиха, че ще ме удавят в Черно море. Батков не е добър човек, той се познава с всички бандити в Русия".

"Имам записано на касета всичко това и съм готов да го предоставя на всяка телевизия. Освен това ще се постарая да стигне и до президента на УЕФА Мишел Платини, чрез моя роднина Юри Джоркаеф".

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Добави коментар ›› Коментари (118)

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RED FEN
(Гост) 118
отговор
03 октомври 2009 | 18:59

БАЙ ГАНЬО ПАК НИЩО НЯМА ДА МУ НАПРАВЯТ НАЛИ ВИНАГИ Е СВЛАССТА НЕЗАВИСИМО КА КВА Е" ЩОМ ИМА КЕЛЕПИР "ЗНАЧИ МОЖЕ.ПАК" ПЛЕШИВОТО КУЧЕ "ЩЕ ПОТУЛИ НЕЩАТА.НАЛИ И "БАТМАН"Е ЛЕФСКАР.КАКВО СТАНА С РАБЕХ- ВСИЧКО СЕ ПОТУЛИ-НАЛИ ЩЯХА ДА ГО ЗАТВОРЯТ АМА НЕ Рейтинг: 0 0

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d
(Гост) 117
отговор
03 октомври 2009 | 13:25

БАТКОВ В ЗАТВОРА ТАМ МУ Е МЯСТОТО, НЕКА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДА СЕ ВЗЕМАТ В РЪЦЕ КРАЙНО ВРЕМЕ Е ТОЗИ ЧОВЕК ДА ГО ВКАРАТ КЪДЕТО МУ Е МЯСТОТО ТОЙ Е БАНДИТ МОШЕННИК, МАФИОТ, ДАНО ДА ИМА ПРАВОСЪДИЕ А ДА НЕ ГО КРИЯТ ЗАЩОТО НАРОДА ЩЕ СЕ ВДИГНЕ ПРОТИВ ТОЗИ БАНДЮХА Рейтинг: 0 0

x
(Гост) 116
отговор
02 октомври 2009 | 16:34

Батков във затвора и Чорни пак в Левски! Рейтинг: 0 0

Napadatel™
(Гост) 115
отговор
02 октомври 2009 | 14:24

http://www.vbox7.com/play:355cb390 vijte kak se bazikat sas levski i cska ujas Рейтинг: 0 0

TODOR PATKOV(BORAT)
(Гост) 114
отговор
02 октомври 2009 | 14:05

2009 | 14:02 | 10:03 TAKA IZKAM DA RAZKRIQ CQLATA IZTINA ZA ZAGUBATA OT LAZIO. BOGA MI AZ IMAM INFORMACIQ ,4E KAKA SIIKA META4KATA NA STADIONA NA CSKA E DALA GOLQMA SUMA PARI LEVSKI DA PADNE S 0-4,V SHEMATA SA ZAMESENI POD4ERTAVAM ZAMESENI BARAK OBAMA,KGB,MOSAD,HIZBULA,HAMAS,M6,ALKAIDA.SAS OB6tI USILIQ TEA AGENTURI I GRUPIROVKI KOITO IZBROIH SA SADEISTVALI NA KRIMINALNA GRUPA IZVANZEMNI DA OTVLEKAT POLOVINATA OTBOR NA LEVSKI,A NA TEHNO MQSTO NA MA4A SA IGRALI TAKA PROGRAMIRANI KIBORGI,KOITO DA ZAGUBQT S 0-4.OHHHHHHHHHHH ZA BOGA MAI PAK LEPILOTO MI E DO6LO V POVE4E Рейтинг: 0 0

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Сашо
(Гост) 113
отговор
02 октомври 2009 | 13:56

Малеее какво стана сега -хората имат и запис на Баткоф -наглоста и алчноста на този тип нямат граници,ако тази касета излезе сигурно КГБ ще я е направило. Рейтинг: 0 0

фарго
(Гост) 112
отговор
02 октомври 2009 | 13:54

Цъ-цъ-цъ! Ако подобни разкрития излязат в друга европейска държава ,то властите там щяха да разнищят всичко и да вкарат за дълго в затвора мошениците, но ние сме евродържава само на книга, но не и на практика. Рейтинг: 0 0

??
(Гост) 111
отговор
02 октомври 2009 | 13:32

SNO6TI KUSNO I AZ GO GLEDAX TVA NE6TO PO KANAL 3 DAI BOJE DA GO ZATVORAT TOQ UBIEC I SLED CQLATA DALAVERA 6TQL DA PRODADE OTBORA PREDTSAVQTE LI SI KUV BOKLUK SI IMAME ADVOKAT NEZNAM SI KAKUV TOQ NE VEDNUJ SUM GO OPISVAL KATO 4OVEK KOITO E GOTOV DA UBIVA ZA PARI ZNA4I DO NQKADE SUM PRAV BI IZ4UKAL I DECATA SI ZA PARI4KI A ZA JENA MU SIGURNO NE MU PUKA KATO GO ZAKUSA A TVA 6T E SAVSEM SKORO 6TE Q PUSKA PO LUVOV MOST NA SVETOFARITE I PAK 6TE IZKARVA KINTI MERZAVEC I DOLEN KAJEC SMURT ZA TOQ UBITAK Рейтинг: 0 0

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(Гост) 110
отговор
02 октомври 2009 | 12:32

BATKOV VAN OT LEVSKI !!!! k*r za cecka !! i samo levski .. Рейтинг: 0 0

:)
(Гост) 109
отговор
02 октомври 2009 | 11:43

Ако имаш касета я давай веднага ,ИЗБАВИ НИ ОТ ТОЯ ДЕБИЛ ПО НАЙ БЪРЗИЯ НАЧИН ! ! ! Рейтинг: 0 0

:)
(Гост) 108
отговор
02 октомври 2009 | 11:42

а до преди 1 месец българският футбол беше толкова безинтересно :) Рейтинг: 0 0

МАЧОВЕ НА ЖИВО
(Гост) 107
отговор
02 октомври 2009 | 11:41

Гледайте този уикенд над 30 мача на живо prognoz24net Рейтинг: 0 0

:)
(Гост) 106
отговор
02 октомври 2009 | 11:39

Ако имаш касета я давай веднага ,ИЗБАВИ НИ ОТ ТОЯ ДЕБИЛ ПО НАЙ БЪРЗИЯ НАЧИН ! ! ! Рейтинг: 0 0

qq
фен на: ЦСКА 105
отговор
02 октомври 2009 | 11:24

колко е жалък тоя смешник.Аз съм от ЦСКА,ама най-искрено искам да бръкна в гъза на тоя артист смешен.Съберете се и го ебете без да го целувате и без възелин.Борад и Лупи са си лика прелика. Рейтинг: 0 0

ttt
(Гост) 104
отговор
02 октомври 2009 | 11:20

ДА БЕ СВЪРЗАЛ СЕ: АЗ СЪМ АРТУР, ОБАЖДАМ СЕ ОТ РУСИЯ, ВЕРВАЙТЕ МИ. КОЙТО СЕ СЪМНЯВА ЧЕ СЪМ АРТУР...... ЗНАЧИ ИМА МОЗЪК. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Станаха ясни началните часове на първите 3 кръга в Първа лига

                 
                
              

              

                
                  
                  Полачек: В Левски са впечатлени, тежа 101 килограма, но съм с 3% мазнини
                
                
                  Полачек: В Левски са впечатлени, тежа 101 килограма, но съм с 3% мазнини

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Допингът за бразилските футболисти в Лудогорец
07 юни 2018

Видяхте ли само как го гледат? Всеки, който е присъствал вчера на представянето на новия старши треньор на Лудогорец - Пауло Аутори, е забелязал блясъка в очите на Марселиньо, когато се докосна до легендарния бразилски ...









							
							
						

						
						






Словашкият национал на ЦСКА-София: Ел Маестро ме ...
23 юни 2018

Едно от летните попълнения на ЦСКА-София Борис Секулич (26 г.) даде интервю  за словашкия вестник Dennik Sport. Медиите в малката  централноевропейска страна приеха с изненада преминаването на Секулич  при доскорошния ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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