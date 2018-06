Зашеметяващ фестивал на екстремното кино енергизира феновете на Sportrax

След като даде старт на лятото с 5-часов демонстрационен спортен маратон, Sportrax превърна последните летни вечери в бесен фестивал на екстремното кино.

За подгряване на кино маратона се погрижиха DJ Vagabond и DJ Marten.

Почитателите на free style културата се събраха за да изпият току-що направено пред тях NESCAFE® 3 в 1, а момчетата от отбора по американски футбол “Sofia Team” подаряваха списанеие Proamsport на всички фенове на активния начин на живот.





В първият ден от вечерното кино Sportrax излъчи Предпремиера на филма „Hipnose“ - уейкборд филм с участието на родния ни спортист Емил Цолов – Робота, и diving филма „Wracks“, показващ ни изумителни кадри от експедиции и потънали кораби.

Хитът на първата вечер - филмът “King Lines” вдигна адреналина на публиката, показвайки кадри от лудото пътешествие на Крис Шарма в търсене на скални предизвикателства и необятните върхове.

Вторият ден от Sportrax Open Air Cinema започна с вдъхновяващата история на един от най-престижните скейтборд производители – Element, с филма “Make it Count”, представящ историята на бранда.

Веднага след това преживяхме сърф приключението „Lavese Las Manos” със звездата на Analog - Нейтън Флетчър, който ни потопи в неописуем възторг, сърфирайки на най-предизвикателните места в света.

За черешка на кино фестивала Sportrax остави световната Предпремиера на най-маниашкия сноуборд филм за година 2009 - “The B Movie”.

Горещите каскади на целият Burton Team предизвикаха бесен фурор и тотално нахъса феновете за предстоящия зимен сезон.

Зима 2009 ще бъде изпълнена с още много екстремни изненади ... to be continued :)

