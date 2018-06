Тифани Мишел и Мария Хо е новото телевизионно покер дуо

Покер професионалистките Тифани Мишел и Maria Ho бяха на косъм от отпадане в премиерата на риалити шоуто на CBS Amazing Race, което започва своя 15 сезон. Michelle и Ho пристигнаха последни на първата контрола.



15-то издание на CBS шоуто започна до L.A. River, сцена за филми като "Брилянтин." Дванадесет отбора, пристигнаха с автобус, между които Michelle и Ho, които обясниха на останалите, че не работят за пари, вместо да признаят, че всъщност са добре подплатен покер играч и последните жени, останали в Главните турнири на World Series of Poker (WSOP) 2007 и 2008.



Първото предизвикателство от новия „гърч" се сгромоляса моментално върху отборите, с елиминация за отбора завършил последен стартовия етап. В него, сред общо 1,000, отборите трябваше да изровят 1 от 11 регистрационни номера от Шинагава, Токио, тяхната първа дестинация. Въпреки объркващите авто табели, някои с доста подвеждащи японски символи, Michelle и Ho изпълниха първи задачата и се отправиха към летището, за да пътуват за Токио. След този първи успех, Michelle възкликна, "Имаме си нашето щастливо азиатско обаяние тук", посочвайки Ho. В крайна сметка, семейството йога учители Eric и Lisa беше елиминирано в Los Angeles.



Всички отбори отлетяха за Япония, където получиха инструкции да се отправят към Tokyo Tower Television Studio. Tам, публика очакваше играта "Сýши рулетка", изключително популярна сред японските шоу игри. В Roadblock, задача, която само един член на отбор може да изпълни, състезателите трябваше да застанат пред гигантско колело на рулетка и да изядат храната, която пада пред тях. Участниците трябваше да хапнат изгарящи Уасаби (японска пикантерия) "бомби", за да преминат напред. Играта продължи, докато всеки отбор изяде своите уасаби бомби.



Екранни графики наподобяващи алигатор, който бълва огън добавиха лютивина към това фиаско, в което в третото завъртане уасаби се изсипа и пред Ho. Тя обаче не можа да погълне за 2 минути и трябваш да играе пак. Късметът си е късмет, и в четвъртото завъртане парливото уасаби падна отново пред нея. Ho споделя пред камерите на Amazing Race, "Ръцете ми трепереха. Разпарях се. Беше просто един от онези моменти, в които хората казват, че духът се извисява над материята." Ho успя да се справи със своето уасаби само две секунди преди да изтече определеното време.



След справяне със "Суши рулетката", отборите получиха цветно флагче, което отговаря на 20 от зрителите в публиката. Те трябваше да заведат своята група до Konno Hachimangu Shrine пресичайки задръстените токийски улици. Двойката Meghan и Cheyne пристигна първа в Shrine, спирката за този етап от състезанието и получи пътешествия до Aspen и Vail.



Michelle и Ho минаха през хотела, за да вземат карта за Shrine, споделяйки своето местонахождение с братята Sam и Dan. Michelle обяснява, "И двамата са млади, горещи, двадесет и няколко годишни пичове, които се сприятелили". Междувременно, двама от членовете от групата на Michelle и Ho останаха разделени сред хаоса на токийските улици. След претърсване на района, покерджийките не успяха да открият изгубените членове на групата и приключиха етапа на последно място. Michelle и Ho получиха двучасово наказание за неизпълнение на задачата, но отърваха елиминацията. Наказанието е, че те ще трябва да завършат Speed Bump, задача само за тях двете в предстоящия етап.



След това отборите заминаха за Ho Chi Minh City, Виетнам, откъдето бяха откарани с автобус за Cai Be. Независимо от тяхното закъсняло с три часа заминаване в 3:22 от Спирката, Michelle и Ho успяха да наваксат, тъй като първият полет за Виетнам беше в 10:30. Междувременно, Lance Layne, сгоден адвокат от Massachusetts, се загневи по адрес на Michelle и Ho, затова че не бяха елиминирани в предишния етап: "Не мога да повярвам, че на тези мацки им дадоха Speed Bump. Трябваше да хващат пътя тия кифли."



Човек на летището разпозна Michelle и попита, "Влезе ли в Toп 15?" Това предизвика съмнение в непечелившата професия на Michelle и Ho, и в крайна сметка останалите отбори разбраха, че те са покер играчи. Отборите пристигнаха в Cai Be точно преди да падне нощта, но се оказа, че отварят в 7:00. На сутринта, всички се отправиха към калта на Mekong Delta, като задачата им бе да съберат достатъчно кал, за да посадят овощно дърво, запълвайки основата до червена линия.



Преди да завършат овощната задача, Michelle и Ho сервираха на Cai Be док началника супа заради своят Speed Bump. Покер дуото изпълни допълнителната задача с лекота, преди да се отправи към калните дупки. Michelle и Ho напуснаха последни калта, заради закъснението в изпълнение на своя Speed Bump, но наваксаха в Road Block етапа, който се състоеше в това да преведат 150 патици през мост и обратно в стобор.



Michelle заяви, че е гледала патици и "профуча" през задачата, което постави отбора на шесто място след Roadblock. Спирката във Виетнам беше лодка, Bassac III, където Michelle и Ho пристигнаха седми, оцелявайки в хаотичен двучасов епизод. Баща и си Gary и Matt заеха първото място и спечелиха по един каяк.



Amazing Race се излъчва всяка неделя по CBS, а следващата седмица ще видим Michelle, Ho, и останалите от риалити шоуто да путъват към Камбоджа.

