Само трима американци в идеалния отбор на световното

Трима американци и четирима кубинци попаднаха в идеалния отбор на световното първенство по бейзбол само ден след като САЩ победиха Куба с 10:5 във финала в Нетуно (Ит) и защитиха титлата си от Тайван '07. В "звездната" селекция на Мондиал '09 бяха избрани и по двама канадци и холандци, след като "кленовите листа" спечелиха бронзовите медали, а "лалетата" заеха 6-о място в крайното класиране.



За най-полезен играч (MVP) на 38-ото световно първенство бе определен първият бейзмен на САЩ Джъстин Смоук. 23-годишният талант от системата на Тексас Рейнджърс изведе световните шампиони до впечатляващия актив 14-1, като завърши с коефициент на батиране .291 (OBP .418/SLG .818) с 9 хоумръна, 22 RBI и 16 отбелязани точки. Смоук бе титуляр в 13 мача, като получи почивка единствено при 8:0 срещу Китай в предварителната група в Регенсбург (Гер).



За най-добър хитър на турнира обаче бе избран испанецът Пако Фигероа. Третият бейзмен постигна коефициент .500, след като удари 17 хита от 34 заставания на бат в 10-те мача на "Ла Фурия".



Сред избора на организаторите за индивидуалните призове има и някои, будещи най-малкото недоумение. Наградата за най-добър питчер на световното бе присъдена на канадеца Мат Книжински (2-0, 18 IP, ERA 0,00), но пък като стартер в идеалния отбор е поставен кубинецът Норхе Вера (3-1, 27,1 IP, ERA 2,24), загубил финала срещу САЩ... Отличие за най-много победи получи американският стартер Тод Редмънд (3-0), при положение че риливърът на Канада Тристан Магнусон постигна баланс 4-0... А венецуелецът Рене Рейес (21 RBI) бе определен за най-продуктивен батер, след като Смоук приключи с 22 RBI...



ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ НА МОНДИАЛ ‘09



MVP Джъстин Смоук (САЩ) AVG .291/OBP .418/SLG .818/9 HR/22 RBI/16 R

Питчер Мат Книжински (Кан) W-L 2-0/18 IP/ERA 0,00/10 H/1 R/4 BB/11 SO

Хитър Пако Фигероа (Исп) AVG .500/OBP .581/SLG .676/1 HR/8 RBI/10 R

Филдер Анхел Санчес (ПРико) C 56/PO 15/A 38/E 3/FLD% .946

Победи Тод Редмънд (САЩ) W-L 3-0

Хоумръни Алфредо Деспайгне (Куба) 11 HR

RBI Рене Рейес (Вен) 21 RBI

Точки Ренe Тосони (Кан) 16 R



ИДЕАЛЕН ОТБОР



SP Норхе Вера Куба

RP Тристан Магнусон Канада

C Сидни де Йонг Холандия

1B Джъстин Смоук САЩ

2B Ектор Оливера Куба

3B Шоун Боуман Канада

SS Хайнли Статия Холандия

LF Джон Уебър САЩ

CF Хосе Абреу Куба

RF Алфредо Деспайгне Куба

DH Тери Тифи САЩ



КРАЙНО КЛАСИРАНЕ



1. САЩ

2. Куба

3. Канада

4. Пуерто Рико

5. Австралия

6. Холандия

7. Венецуела

8. Тайван

9. Корея

10. Япония

11. Мексико

12. Испания

13. Никарагуа

14. Италия

15. Великобритания

16. Холандски Антили

17. Германия

18. Хърватия

19. Швеция

20. Чехия

21. ЮАР

22. Китай

СНИМКА: ЕПА/БГНЕС