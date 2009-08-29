Резултати от 4-ия кръг в Западната Б група

Западна "Б" група, 4-и кръг:
Видима-Раковски (Севлиево) - Белите орли (Плевен) 2:0 (1:0)
голмайстори: Антонио Павлов 24, Георги Стойчев 61
Балкан (Ботевград) - Ботев (Криводол) 2:0 (0:0)
голмайстори: Димитър Кръстев 60, Иван Редовски 70
в Дупница: Септември (Симитли) - Ботев (Враца) 1:1 (0:1)
Пирин (Гоце Делчев) - Банско (Банско) 1:3 (1:2)
голмайстори: 0:1 Петьо Динков 5, 1:1 Ангел Тошев 7, 1:2 Петьо
Динков 33, 1:3 Веселин Стойков 59
Етър 1924 (Велико Търново) - Бдин (Видин) 2:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Мариян Генов 9, 1:1 Николай Никифоров 39, 1:2
Цветомир Тодоров 66, 2:2 Николай Съботинов 90
Рилски спортист (Самоков) - Чавдар (Етрополе) 1:0 (0:0)
Ком-Миньор (Берковица) - Академик (София) 1:1 (1:1)
Голмайстори: 1:0 Виктор Михайлов 6, 1:1 Мирослав Будинов 28
Вихрен (Сандански) - Марек (Дупница) 3:0 (2:0)
голмайстори: Красимир Георгиев 18, Младен Стоев 24, Рангел
Абушев 90
(Гост) 11
отговор
само МАРЕК Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
samo botev vracaa !!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
Botev Vratsa Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
6TO DA SA SE IZDUNILI S BDIN .BDINCI SA MNOGO KOLEKTIVEN OTBOR I 6TE E MNOGO TRUDNO NA VSEKI DA IGRAQT S TQH MOM4ETATA POKAZAHA GRAMOTEVN FUTBOL A I DA NE ZABRAVQME 4E BDINCI MOJEHA I DA POBEDQT AKONE BE6E GOLA ZA ETURCI V 90 MIN Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
EtUR sE iZdUni s BdIn ;( ;( ;( Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
Vidima rakovski taq godina v A grupa Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
NE MOITO MOM4E,BARKA6 SE,MAI SA FAVORITI BANSKO,TI KIORAF LI SI TA NE VIJDA6 KLASIRANETO A.TAIA GODINA SME NOMER EDNO I AKO VIHREN NE UREDI MA4A S BANSKO DA ZNAE6 4E STO PROCENTA 6TE IM IZMAKNEM TRI TO4KI,NE6TASTNICI TAKIVA Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
NE MOITO MOM4E,BARKA6 SE,MAI SA FAVORITI BANSKO,TI KIORAF LI SI TA NE VIJDA6 KLASIRANETO A.TAIA GODINA SME NOMER EDNO I AKO VIHREN NE UREDI MA4A S BANSKO DA ZNAE6 4E STO PROCENTA 6TE IM IZMAKNEM TRI TO4KI,NE6TASTNICI TAKIVA Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
samo BOTEV VRACA Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
samo botev vracaa !!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
Струва ми се,че Вихрен са фаворит номер 1 за победители в групата този сезон. Рейтинг: 0 0