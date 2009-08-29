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Какво прави Григор Димитров в Маями

Григор Димитров от вчера е в Маями, където от 21 март му предстои участие във втория за годината турнир от сериите “Мастърс 1000”.Българинът се чувства като у дома си в слънчева Флорида. Той се буди с ...

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БГ Футбол

Резултати от 4-ия кръг в Западната Б група

29 август 2009 | 20:38

Западна "Б" група, 4-и кръг:

Видима-Раковски (Севлиево) - Белите орли (Плевен)   2:0 (1:0)
голмайстори: Антонио Павлов 24, Георги Стойчев 61

Балкан (Ботевград) - Ботев (Криводол)           2:0 (0:0)
голмайстори: Димитър Кръстев 60, Иван Редовски 70

в Дупница: Септември (Симитли) - Ботев (Враца)  1:1 (0:1)

Пирин (Гоце Делчев) - Банско (Банско)           1:3 (1:2)
голмайстори: 0:1 Петьо Динков 5, 1:1 Ангел Тошев 7, 1:2 Петьо
Динков 33, 1:3 Веселин Стойков 59

Етър 1924 (Велико Търново) - Бдин (Видин)        2:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Мариян Генов 9, 1:1 Николай Никифоров 39, 1:2
Цветомир Тодоров 66, 2:2 Николай Съботинов 90
   
Рилски спортист (Самоков) - Чавдар (Етрополе)   1:0 (0:0)

Ком-Миньор (Берковица) - Академик (София)       1:1 (1:1)
Голмайстори: 1:0 Виктор Михайлов 6, 1:1 Мирослав Будинов 28

Вихрен (Сандански) - Марек (Дупница)         3:0  (2:0)
голмайстори: Красимир Георгиев 18, Младен Стоев 24, Рангел
Абушев 90

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Спортни новини		 Прочетена 3363

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димас
(Гост) 11
отговор
31 август 2009 | 16:22

само МАРЕК Рейтинг: 0 0

fen
(Гост) 10
отговор
31 август 2009 | 15:12

samo botev vracaa !!! Рейтинг: 0 0

samo Botev
(Гост) 9
отговор
31 август 2009 | 01:05

Botev Vratsa Рейтинг: 0 0

JORO
(Гост) 8
отговор
30 август 2009 | 22:36

6TO DA SA SE IZDUNILI S BDIN .BDINCI SA MNOGO KOLEKTIVEN OTBOR I 6TE E MNOGO TRUDNO NA VSEKI DA IGRAQT S TQH MOM4ETATA POKAZAHA GRAMOTEVN FUTBOL A I DA NE ZABRAVQME 4E BDINCI MOJEHA I DA POBEDQT AKONE BE6E GOLA ZA ETURCI V 90 MIN Рейтинг: 0 0

zaz
(Гост) 7
отговор
30 август 2009 | 14:32

EtUR sE iZdUni s BdIn ;( ;( ;( Рейтинг: 0 0

marto vidima
(Гост) 6
отговор
30 август 2009 | 10:57

Vidima rakovski taq godina v A grupa Рейтинг: 0 0

BANSKO-FEN
(Гост) 5
отговор
30 август 2009 | 09:29

NE MOITO MOM4E,BARKA6 SE,MAI SA FAVORITI BANSKO,TI KIORAF LI SI TA NE VIJDA6 KLASIRANETO A.TAIA GODINA SME NOMER EDNO I AKO VIHREN NE UREDI MA4A S BANSKO DA ZNAE6 4E STO PROCENTA 6TE IM IZMAKNEM TRI TO4KI,NE6TASTNICI TAKIVA Рейтинг: 0 0

BANSKO-FEN
(Гост) 4
отговор
30 август 2009 | 09:27

NE MOITO MOM4E,BARKA6 SE,MAI SA FAVORITI BANSKO,TI KIORAF LI SI TA NE VIJDA6 KLASIRANETO A.TAIA GODINA SME NOMER EDNO I AKO VIHREN NE UREDI MA4A S BANSKO DA ZNAE6 4E STO PROCENTA 6TE IM IZMAKNEM TRI TO4KI,NE6TASTNICI TAKIVA Рейтинг: 0 0

baggio
(Гост) 3
отговор
30 август 2009 | 04:52

samo BOTEV VRACA Рейтинг: 0 0

tih
(Гост) 2
отговор
29 август 2009 | 21:51

samo botev vracaa !!! Рейтинг: 0 0

.
(Гост) 1
отговор
29 август 2009 | 20:53

Струва ми се,че Вихрен са фаворит номер 1 за победители в групата този сезон. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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                  Монтана картотекира арменец
                
                
                  Монтана картотекира арменец

                 
                
              

              

                
                  
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                  Ботев (Враца) на кръстопът
                
                
                  Ботев (Враца) на кръстопът

                 
                
              

              

                
                  
                  Дубълът на Лудогорец удари Поморие като гост
                
                
                  Дубълът на Лудогорец удари Поморие като гост

                 
                
              

              

                
                  
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                  Два отбора на Нефтохимик със златни медали от турнира „Футболни звезди на България“

                 
                
              

              

                
                  
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Голов рецитал на лидерите, Спартак (Вн) взе ...
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В истински голов рецитал на лидерите в три от четирите аматьорски групи се превърна отложеният 19-и кръг, който се изигра вчера. Първенецът на Североизток Добруджа победи с 5:1 като гост Калиакра (Каварна), водачът на ...









							
							
						

						
						






Енгибаров пред Sportal: Спартак загърби "черния" ...
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