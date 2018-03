Тенис Надал: Федерер заслужава всяка една от титлите си 28 август 2009 | 19:05 0 0 0 0 15 През последните десет седмици Рафаел Надал имаше възможност да обърне повече внимание на себе си и да си почине в дома си в Майорка, докато съперниците му преследваха трофей след трофей. Вместо да защити титлата си от "Уимбълдън" 23-годишният испанец стана експерт в областта на проблемите с колената и по-точно с тендинита (възпаление на сухожилията). След повече от двумесечна принудителна пауза носителят на шест титли от Големия шлем се завърна на корта за турнирите в Монреал и Синсинати, като намери време да отговори и на няколко въпроса на "Ройтерс". Надал разясни подробности около възстановяването си, около програмата на ATP, както и очакванията за последния за годината шампионат от Шлема - Откритото първенство на САЩ, което започва в понеделник. Както е известно, изтегленият вчера жребий определни първият съперник на Рафа във "Флашинг Медоуз" да бъде французинът Ришар Гаске. Откритото първенство на САЩ е единственият турнир от Големия шлем, който липсва в колекцията ти все още. Как се чувстваш от този факт непосредствено преди началото на US Open, като разбира се не забравяме и това, че два месеца не си играл заради контузията на коляното.

Мисля, че ще имам много възможности пред себе си в следващите няколко години. Важното за мен винаги е било да се чувствам добре и да не усещам напрежение в колената. Когато краката ми са добре, тогава мога да тренирам нормално и съответно да показвам най-доброто от себе си на корта. Много пъти вече казах, че няма да съм напълно готов за US Open, но при подобни контузии това е нормално, нали? След продължителен период на възстановяване, когато травмите са по-тежки, всичко е трудно. Все пак аз ще направя всичко по силите си. Какво е отново да си на корта след проблемите с тендинита?

Мога да кажа, че колената ми са доста по-добре. За съжаление с подобни заболявания никога не се зане дали няма да се появи някое усложнение. Трябва да играя на максимума на възможностите си, за да разбера как реагират краката ми на голямо напрежение. Взимаш ли някакви специални мерки, за да си сигурен, че контузията няма да се появи отново след време?

Заедно с лекарите следим много сериозно какво се случва с колената ми и затова прведох специално лечение. Честно казано не знам какво точно трябва да направя и по какъв начин да се предпазвам, но научих много за подобни възпаления. Със сигурност цялата тази информация ще ми бъде полезна вбъдеще. Доколо мислиш, че това възпаление на сухожилията ще се отрази на кариерата ти в дългосрочен план?

Не мисля, че ще се отрази. Просто не бях в добро състояние, когато отидох на "Ролан Гарос" и "Уимбълдън". Иначе се чувствам сравнително добре. Радвам се, че отново мога да играя, отново изживявам онова вълнение при излизането на корта, мотивиран съм да работя упорито и отново да покажа най-доброто от себе си. След такава пауза от няколко месеца винаги е трудно да се завърнеш.



До каква степен ATP и програмата могат да бъдат обвинявани за това, което ти се случи? Мислиш ли, че календарът е направен добре и не застрашава здравето на тенисистите?

Ясно е, че календарът не е идеален, но той не може да се харесва на всички, нали така? Както ATP, така и ние състезателите се опитваме да намерим някакво положение, което да удовлетворява и двете страни. Не трябва да забравяме и организаторите на самите турнири. На всички им е ясно, че започването на 1 януари и приключване на 5 декември е нереално дълъг период. От друга страна, интересът към турнирите е голям и не може просто така да се пренебрегне един за сметка на друг. Трябва заедно да стигнем до най-разумното решение, което да е в полза на всички и най-вече на тениса. Какво трябва да се промени, за да се стигне до това решение?

Очевидно много неща. Лошото на календара не е само, че започва на 1 януари и завърша чак на 5 декември, а по-скоро това, че тениситите са длъжни да участват на турнирите целогодишно. Ако си амбициозен, искаш да постигнеш нещо в този спорт, да се изкачваш в ранглистата, трябва да играеш от началото до края. Важните турнири са разпръснати от началото до края на годината. След невероятната победа на "Уимбълдън" през миналия сезон, как се чувстваше, след като стана ясно, че няма да можеш да защитаваш титлата си през тази година?

Беше ми тежко, наистина. Отказването от турнир заради травма е наистина голямо разочарование. Истината обаче е, че аз не бях готов да играя на "Уимбълдън". Чувствах се зле от този факт, но положението реално беше такова. Когато не си готов, започваш да мислиш за следващото издание. Аз вече мисля за догодина.



Преди три месеца ти беше със статут на шампион на три от турнирите от Големия шлем, а освен това беше и номер 1 в света. Сега ти остана само победата от Австралия, след като отстъпи и лидерската позиция в ATP. Изброяването на тези факти кара ли те да се чувстваш по определен начин преди US Open?

Сега не съм номер 1, но отдавна повтарям едно и също нещо - мотивацията и желанието ми са същите, независимо дали съм първи или пети в света. Това е самата истина. Целта ми също остава непроменена - искам да се забалявам и да съм щастлив на корта. Това се случва с подобряването на играта ми. Мисля, че както аз, така и всички, не изпитваме удоволствие да сме на корта, когато това не ни прави щастливи. За мен няма значение кой номер съм в ранглистата, стига да съм щастлив от това, което правя. Евентуална титла на US Open може да те направи едва седмия тенисист с титли от всички турнири от Шлема. Мислил ли си въобще за този факт и тежи ли ти по някакъв начин това?

Не съм мислил. Сега мисля само за здравето си и за това да вляза в най-добрата си форма възможно най-бързо. Ясно е, че не искаш да мислиш в дългосрочен план на този етап, но все пак връщането на върха в световната ранглиста далечна цел ли е за теб?

В момента не мисля и за това. Бях изключително радостен да съм номер 1 почти година, но основната ми цел е да съм достойна конкуренция на другите тенисисти и отново да печеля големите турнири. Ако това се случи, шансовете ми да съм лидер в ранглистата отново, ще са далеч по-големи. Тази пауза от повече от два месеца добре ли ти се отрази или напротив? Приятно ли ти беше да си починеш от тениса?

Беше по-скоро неприятно, защото заради проблемите не можех да се движа свободно. Лекарите непрекъснато ми повтаряха да си почивам, а аз съм много деен и енергичен. Обичам винаги да се занимавам с нещо, но и сега намерих какво да правя - обиколих Майорка с лодка. Беше неверояно, голяма красота. Като цяло обаче не правих кой знае какво, може би не е имало момент в живота ми, в който да прекарам толкова много време на дивана. Освен това трябваше да правя възстановителни процедури по пет часа дневно. Сега трябва да си доволен, че отново можеш да играеш...

О, да, така е. Винаги е било голямо удоволствие да участвам в турнири. Радвам се, че съм част от тура и дано в следващите седмици да покажа отново какво мога. Много специалисти омаловажиха победите на Роджър Федерер на " Ролан Гарос" и "Уимбълдън" именно поради факта, че не ги е спечелил в пряк сблъсък с теб. Какво мислиш за подобни твърдения?

Важното е да се печелят турнирите, а не срещу кога играеш на финала. Лично за мен една победа срещу Роджър винаги е по-специална, но бих се радвал да победя всеки друг тенисист на финал на турнир от Големия шлем. Титлите му са напълно заслужение и едва ли някой може и има право да ги оспорва по какъвто и да било начин. Няма значение кой е човекът от другата страна на мрежата, важен е крайният резултат и дали накрая трофеят е в твоите ръце. Снимки: БГНЕС

