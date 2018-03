Тенис Надал: Едва ли ще съм в най-добрата си форма на US Open 27 август 2009 | 15:18 0 0 0 0 2 Рафаел Надал призна, че вероятно няма да е в най-доброто си състояние на предстоящия US Open. Испанската тенис звезда се завърна на корта този месец след повече от два месеца отсъствие поради проблеми в коленете. В Ню Йорк той ще се опита да спечели единствената титла от Големия шлем, която не е печелил. "Аз съм номер 3 в света, а номер 3 в света би трябвало да има шанс да спечели или не? Но не знам дали ще пристигна в най-доброто си състояние", заяви Надал.



Рафа разкри, че е решил да не защитава титлата си на "Уимбълдън", защото е мислел прекалено много за коленете си. "След контузия мислиш за това, но сега съм много по-добре, чувствам се по-добре", допълни той. Испанецът се завърна в игра в Монреал, където загуби от Хуан Мартин Дел Потро на четвъртфиналите. След това падна от Новак Джокович на полуфиналите в Синсинати. Последният му изигран мач преди това бе загубата от Робин Сьодерлинг в четвъртия кръг на "Ролан Гарос" на 31 май, с което бе сложен край на серията му от четири поредни титли в Париж. Той загуби първото място в света, където стъпи Роджър Федерер, а по-късно бе изместен от второто от Анди Мъри.



Най-доброто постижение на Надал на US Open е полуфинал. "Много е специално. Печелил съм останалите три турнира от Големия шлем, така че ако спечеля този, цикълът ще бъде пълен. Би било страхотно", сподели Рафа.

