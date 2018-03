Тенис Винъс Уилямс: Научих много от грешките си, мога да спечеля US Open 27 август 2009 | 13:52 0 0 0 0 1 Бившата номер 1 в света Винъс Уилямс е амбицирана да докаже класата си на започващото в края на месеца Открито първенство на САЩ по тенис. Американката, чиято последна титла от надпреварата е от далечната 2001 година, заяви, че е доволна от играта си и има шанс да вдигне трофея отново в ръцете си. "Честно казано нямам обяснение за това, че не съм печелила във "Флашинг Медоуз" от толкова време, сподели по-голямата от сестрите Уилямс. - Като изключим това, резултатите ми са сравнително добри, научих много от загубите си и гледам само напред." Липсата на успехи на родна земя бе компенсирана в последните години от петте триумфа на Винъс Уилямс на "Уимбълдън". Опимизмът на 29-годишната американка обаче е неизчерпаен и тя е уверена, че през тази година може да спечели на US Open. "Опитвам се да правя нови неща на корта, да не се придържам към една и съща тактика непрекъснато, допълни още Винъс, която отпадна рано на турнирите в Синсинати и Торонто. - Извадих си поуките, тренирах много за US Open и очаквам резултати", завърши Винъс Уилямс.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2975 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1