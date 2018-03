Тенис Сам Кери спечели сериите US Open 27 август 2009 | 12:57 0 0 0 0 1 Американецът Сам Кери спечели сериите US Open, които включват турнирите на твърди кортове в САЩ през последните седмици. Това стана, след като той се класира за четвъртфиналите на турнира в Ню Хейван след успех със 7:5, 6:3 над германеца Бьорн Фау. Така Кери събра 145 точки, с което изравни Анди Мъри, който не участва в Ню Хейвън, но Сам има 14 победи срещу 8 на шотландеца. На трета позиция в сериите завършва аржентинецът Хуан Мартин Дел Потро. Първото място за Кери означава, че той ще заработи бонус между 15 000 долара и 1 милион в зависимост от представянето си на US Open.



Победителят заяви, че е горд от постижението, но означава, че то не е нещо, което би развълнувало водещите тенисисти. "Не мисля, че ако на Федерер или Надал им трябваха 15 точки, за да спечелят сериите, щяха да се включат в Ню Хейвън, за да триумфират", сподели той.



На четвъртфиналите Кери ще играе срещу Николай Давиденко, който победи Фабрис Санторо от Франция със 7:5, 6:3. Поставеният под номер 2 Фернандо Вердаско от Испания спечели със 7:6 (2), 6:2 италианеца Андреас Сепи в мач, който два пъти бе прекъсван заради дъжд във втория сет. Сред най-добрите осем попадна и руснакът Игор Андреев, който победи Фредерико Жил с 6:4, 6:4.

Още по темата

0 0 0 0 1 ЕМИЛ ЯНЧЕВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 2042 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1