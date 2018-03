Мария Шарапова: Мога да се върна на върха

Мария Шарапова определя като малки шансовете си да спечели втори US Open този сезон след завръщането си от операция на рамото, но тя вярва, че може да се върне на първото място в света. "С всеки изминал турнир се чувствам по-добре физически, но все още имам върху какво да работя", споделя носителката на три титли от Големия шлем. "Бих искала да забравя, че съм отсъствала дълго време, но трябва нещата да се гледат в перспектива", допълва тя.



22-годишната рускиня, която изигра първия си мач на сингъл през май след деветмесечно отсъствие, казва, че ще даде всичко от себе си на започващия следващата седмица US Open, но е "абсолютно" сигурна, че ще се върне сред най-добрите. "Аз съм състезател, играла съм на много турнири, спечелила съм доста. Искаш да си победител и ако някой ти каже нещо друго, значи ще излъже", споделя Шарапова, която за първи път стъпи на върха на световната ранглиста през 2005 г.



Въпреки че Мария няма титли след завръщането си, тя записа победи над номер 7 в света Вера Звонарьова, осмата Виктория Азаренка и номер 13 Надя Петрова, като изглежда, че напредва с всяка седмица. Рускинята стигна до полуфиналите в Лос Анджелис, а в неделя загуби на финала в Торонто от четвъртата в света Елена Дементиева. "Това беше страхотна седмица за мен. Да изиграя шест мача преди US Open е прекрасно", коментира тя изявите си в Канада.



Шарапова с усмивка си спомня за Откритото първенство на САЩ през 2006 г., когато победи белгийката Жустин Енен на финала. "Втората ми титла от Големия шлем отне време", споделя рускинята, която спечели "Уимбълдън" на 17 години през 2004 г. "Жустин играеше много добре, но моята игра се развиваше и в това бе един от тези мачове, в които излезнах без голяма стратегия, защото чувствах, че ако играта ми върви, имам шанс", спомня си тя.



Миналия октомври Шарапова претърпя операция на рамото и изигра първия си мач на сингъл през май във Варшава. От тогава тя има 22 победи и 7 загуби, като се изкачи до номер 30 в света и ще е поставена на US Open. По време на възстановяването си, което отне седем месеца, Мария си е мислела за големите си победи и предишните си проблеми, което я крепяло в този период: "Връщах се към трудните дни, в които не се чувствах добре или не мислех правилно и пак успявах да се справя. Мислех за това как успявах да обърна нещата".



Докато играта й от основната линия и ретурите си на ниво, Шарапова има проблеми със сервиса, като не успява да вкарва предишните си мощни начални удари и често прави двойни грешки. Тя знае, че трябва да подобри този аспект от играта си, за да побеждава най-добрите, но признава, че трябва да свикне отново да играе дълги мачове, за да се върне на върха. "Аз мога да правя всички физически упражнения, докато посинея, но когато излезеш на корта за първи път след месеци тялото ти не е свикнало и не е готово за това", казва още рускинята.