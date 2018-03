"Шайбу, шайбу!" в модата

Хокеистът Александър Овечкин превзема подиума със собствена линия

Руските спортисти са специалисти по всичко. И в киното се снимат, и на сцената пеят. И навсякъде са свикнали публиката да ги подкрепя със знаменития съветски рефрен: "Шайбу, шайбу!". Ето и сега - прочутият хокеист от Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин пусна заедно с компанията Reebok собствена линия облекла. Презентацията се състоя на 20 август в спортния център "ЛОКОспорт". Ovechkin Line By Reebok е класическо облекло за занимаващите се със спорт и активен отдих. Всъщност Александър не e изобретил колелото - той предлага обикновени мъжки тениски, сака и панталони в класически силует и тонове (черно и червено), както и дамски рокли, спортни костюми и т.н.



Желаещите можеха да пробват тоалетите на Овечкин направо в "ЛОКОспорт". До пристигането на звездата обаче журналистите не се решиха да се преоблекат. Самият хокеист пък бе поел задължението да докара останалите гости (предимно приятели на спортиста) със собствената си лимузина. Репортерите се умориха да чакат, защото Овечкин и компанията му закъсняха с половин час. Чакането обаче си струваше - Александър пристигна с огромна лимузина в нежен розов цвят. Съдейки по озадачените лица на очевидците, повечето от тях бяха готови да се обзаложат, че на подобно чудовище се е возил единствено Филип Киркоров.



Овечкин докара цяла банда приятели (и непосредствени участници в събитията на вечерта): джудиста и актьор Дмитрий Носов, групите Reflex и "Тутси" в пълен състав, Рома Архипов от "Челси" и други. Пристигайки в "ЛОКОспорт", всички веднага се отправиха към пробните. Докато звездите мереха спортните форми на Овечкин, водещият на вечерта обяви програмата. Първо бе планиран турнир по хокей на трева - Ovechkin Super Cup. След това - щафета и футболен мач. Всичко беше твърде традиционно, но имаше и интрига.



В хокея на трева се срещнаха дрийм тимовете на самия Овечкин - девойки в къси полички от колекцията Ovechkin Line By Reebok. Дамите излязоха от съблекалнята дружно под строй. Половината бяха облечени в розови екипи, другата половина - в бели. Отборът на белите се оказа по-активен. Самият Овечкин коментира мача: "Сега девойките ще играят руски хокей. Треньор и на двата отбора съм аз! Това са двата отбора мечта на Овечкин". На полето девойките загряха, като се опитваха да вкарат гол на самия Александър. Късметът се усмихна единствено на солистката на групата "Тутси" Маша Вебер. Самият мач бе кратък - две полувремена по 5 минути. Но дори за това време "спортистките" доставиха неописуемо удоволствие на присъстващите (особено на мъжете). Те се бореха за победата сериозно и самоотвержено, с възторжени писъци и крясъци при головете. В същото време Овечкин ги насърчаваше отстрани. В крайна сметка това надъха повече белите, които биха с резултат 2:1. Призът за дамите беше по една целувка от Овечкин. След мача имаше пауза. Участниците в състезанията се подкрепиха с леки закуски и сладка раздумка. След това девойките се преоблякоха, но останаха да гледат щафетата и футбола.



В щафетата взеха участие знаменитости и журналисти. Капитани на двата отбора бяха Александър Овечкин и Дмитрий Носов. Всеки участник получи по един артикул - тениска, чорапи, панталони и др. Задачата бе да пробягат до девойките в края на залата и да им надянат своята част от костюма. Спечели отборът на Александър, а групата на Носов увеси нос. След това спортистите - професионалисти и недотам - се разпръснаха из залата в очакване на началото на футболния мач. Докато Овечкин почиваше и общуваше с познати, някаква девойка се присламчи към Носов, който на секундата се развесели като момченце в шести клас._Останалите си подбираха костюми by Ovechkin. Футболната фиеста започна с майтапчийското участие на Овечкин, Носов и Рома Архипов, както и други "виновници за купона". Никой не се интересуваше от резултата и в крайна сметка победи дружбата.

Росен Бабоев, "7 дни спорт"