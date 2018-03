Тенис Родик преди US Open: Предолях загубата на финала на "Уимбълдън" 25 август 2009 | 17:47 0 0 0 0 5 След като Анди Родик трябваше да изпита най-лошото в епичен финален сет от 30 гейма на финала на "Уимбълдън" тази година, мнозина бяха на мнение, че са станали свидетели на възраждането на един тенис талант. Страхотната кариера на Родик при юношите го определи като звезда на бъдещето много преди той да мисли за финали на турнир от Големия шлем. Младият американец не разочарова, като бързо стигна до върха. Разчитайки на мощния си сервис, Анди спечели US Open през 2003 г., като изглеждаше, че това е само началото. Шест години по-късно обаче той все още търси своята втора голяма победа.



Идването на новото поколение в лицето на Роджър Федерер, а след това на Рафаел Надал и после на Анди Мъри показа, че въпреки неговата груба сила и раздаване, на най-високо ниво Родик е прекалено еднообразен. Но "Уимбълдън" сякаш промени това. Анди бе прецизен при волетата и бекхендите си, а сервисът му бе поразяващ, особено в полуфинала срещу Мъри и драматичната загуба от Федерер на финала.



С предстоящия старт на любимия му US Open, изглежда, че Родик е станал такъм тип играч, който може да се противопостави на първите трима. "Чувствам, че играя много по-добре тази година като цяло. По-постоянен съм, не мисля, че съм губил от играч извън първите 15", споделя Родик. При завръщането си на корта след "Уимбълдън" той победи отлично сервиращите Иво Карлович и Джон Иснър по пътя към финала във Вашингтон, където загуби в три сета от Хуан Мартин Дел Потро. Последва нова загуба от Дел Потро, следващата седмица в Монреал, но в Синсинати загуби след два сета в тайбрек от сънародника си Сам Кери. В резултат Родик, който би трябвало да е сред фаворитите след играта си на "Уимбълдън", е поставен от букмейкърите след Федерер, Мъри, Дел Потро и възстановения Надал за титлата в Ню Йорк.



Анди казва, че формата му няма нищо общо с финала в Лондон, който го остави напълно изтощен физически и психически, след като бе толкова близо до една велика победа. "Много се изговори за това, но аз бях: Ще се върна, ще бъда добре. Винаги съм се справял. Ако най-лошият ми ден е да играя в един от най-великите финали, това е доста добър лош ден. Ако това е най-лошият ми ден, няма да се тревожа. Определено това е най-тежката ми загуба в кариерата. Но вече на следващия ден не се чувствах така, сякаш трябва да си правя купон и да се самосъжалявам. Доволен съм от подготовката ми за US Open на този етап. Надявам се да започна да сервирам, по начина по който мога. Уверен съм, че мога да направя това. Другото е въпрос на раздаване и опит да играя добър тенис отново", коментира Родик.

