Покер €330,000 за Максим Ликов от PokerStars EРТ Киев 25 август 2009 | 14:15 0 0 0 0 0 PokerStars.net EPT в Киев събра 296 играчи от 33 държави от цял свят, като тези цифри щяха да бъдат и по внушителни, ако не бе непредвиденото преместване на събитието от Москва в Киев, Украйна. Само осем играчи се завърнаха вчера в Sport Palace, за да заемат местата си на финалната маса, играейки за EPT трофея и първото място на стойност €330,000. Събра се и голяма тълпа, която да подкрепя тази мултинационална група от финалисти.



Само няколко минути след обяд, картите вече бяха във въздуха под ярките телевизионни прожектори. В началото имаше доста чести all in ходове, но все пак бе нужно около час, за да отпадне някой от участници. Влизайки втори по чипове на финалната маса, Вадим Маркушевски беше наказан от съдбата, когато неговите чифт попове се изправиха срещу чифта аса на друг играч с голям стак, Александър Довженко. Бордът не подсили ръката на нито един от двамата играчи и беларусинът трябваше рано да напусне масата, приключвайки на 8-мо място с печалба от €30,000.



Около 30 минути по-късно, останалият с малко чипове, Торстен Тент (Германия) бе елиминиран на 7-мо място (€45,000), макар и да се вкара аll in с доминиращата ръка срещу Maxim Lykov с . Осмица дойде на флопа, но също така и Поп, като това бе достатъчно, за да бъде отстранен Tent.



Lykov не бе приключил с ролята си на специалист в отстраняването. Единственият холандец, Ad Schaap, стана следващата му жертва; Schaap с не успя да надвие на противника си. Schaap прибра €60,000 за усилията си, но неговото отпадане сложи край на поредните ЕРТ титли за Холандия.



Играта с пет човека продължи по-дълго от три часа, но най-накрая агресивният, Витали Толокоников отвори с рейз до 140,000, преди Лукаш Пличта да влезе all in. Tolokonnikov бързо му плати с , Plichta имаше , с които успя да флопне сет, но същото направи и опонентът му, като на борда се наредиха . Единственият играч от Полша, който превърна своето класиране от онлайн FPP сателит в 5-то място, успя да си припечели впечатляващите €80,000.



Arthur Simonyan бе следващият който напусна (на 4-то място), само няколко минути по-късно. Руснакът се бори много през този ден, като така и не успя да натрупа комфортно много чипове и очевидно планът му бе да седи мирно и да се изкачва по стълбицата на наградите, докъдето му стигнат чиповете. Най-накрая той бе принуден да се вкара с , но чифтът десетки на Dovzhenko бяха достатъчни, за да отбележим нова елиминация и в турнира да останат само трима играчи. Simonyan почти успя да се качи на почетния подиум, а също така прибра и страхотната награда от €100,000 в кеш.



Dovzhenko водеше доста време на финалната маса, но тримата оставащи играчи се оказаха в еднакво положение, по време на почивката за вечеря, като всеки от тях имаше около три милиона чипа.



Всичко това обаче се промени много бързо, още в първите ръце след подновянето на играта. Tolokonnikov започна с рейз от 220,000, което предизвика ри-рейз до 550,000 от страна на Максим Ликов. След това всички чипове се озоваха в средата, като Tolokonnikov държеше срещу на Lykov. Флопът бе добър за Tolokonnikov, но на търна обърна нещата в полза на Lykov. Tolokonnikov не успя да хване някоя от оставащите седмици в тестето и руснакът напусна на трето място, с награда от €140,000. И така в борбата останаха другият руснак (Lykov) и украинецът (Dovzhenko), като Lykov имаше предимство почти 2 към 1 срещу опонента си.



От самото начало на heads-up играта стана ясно, че Lykov трудно ще бъде спрян. Dovzhenko се съпротивляваше до колкото можа, но агресията на опонента му се оказа просто прекалено много. Най-накрая дойде и моментът за последния рунд от битката, като двамата играчи бяха пас на флоп , с пот от 440,000 вече в средата на масата. Търнът донесе , за да се образува чифт на борда. Dovzhenko заложи 400,000 преди Lykov да направи чек-рейз до точно 1,000,000. Dovzhenko бързо обяви all in и с присвити рамене Lykov направи плащането.



Dovzhenko обърна за два чифта, но скоро разбра, че ръката му не е никак добра. Lykov обърна , хващайки три четворки на търна. Ривърът беше , като с това всички 8.8 милиона чипа отидоха с стака на Lykov.



Dovzhenko направи страната си горда през тази седмица с отличното си представяне. Накрая обаче, той не успя да задържи ЕРТ трофея в държавата домакин на събитието. Руснакът Maxim Lykov е шампионът, като неговата безкрайна агресия се оказа прекалено много за противниците му. За страхотното му представяне през тази седмица, той си спечели прекрасен трофей, участие в Гранд Финала в Монте Карло и разбира се €330,000 в кеш.



Поздравления за Maxim Lykov, който стана първият шампион в историята на PokerStars.net EPT Kyiv!



