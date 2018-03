Топ 10 на нефутболните нежни половинки

Погледнете тези красавици - те са съпруги и приятелки на някои от водещите спортисти на планетата. Тези сексапилни дами придават очарование на тълпата всеки път, когато техните партньори излязат на спортната сцена. Едва ли обаче ще видите някоя от тези жени да излиза, залитайки от нощен бар, подкрепяна от някой футболист от Премиър Лийг. Причината е, че тези обаятелни красавици са по-добрите половинки на някои от топ звездите в спорта,с изключение на футбола. Съпругата на Тайгър Уудс - Елин Нордегрен (на горната снимка), оглавява каласацията в света на голфа, но въпреки това не успя да се вреди в перфектната десетка на в. "Сън".

10. Кендра Уилкинсън

24-годишната огнена блондинка изгря, когато стана едно от гаджетата на Хю Хефнер преди 5 години. Шефът на империята „Плейбой" празнуваше своя 78-и рожден ден, когато забеляза сексапилната калифорнийка, която бе наета за бодиарт модел на бляскавия купон. След среща между двамата, Хеф я покани в имението. 163-сантиметровото миньонче и другите две фаворитки на Хеф - Холи Мадисън и Бриджет Маркард, участваха в риалити шоуто "Съседките", разкриващо живота на трите красавици. В един момент Кендра напусна дома на Хефнер и се омъжи за звездата в американски футбол Ханк Басет от Филаделфия Ийгълс през юни. Двамата чакат първа рожба тази година.



9. Аманда Лий Уилифорд-Модано

Известна в професионалните среди като Вила Форд, певицата и модел се покри със слава през 2001 г., обявявайки се за лошо момиче след дебютния си албум Willa Was Here. Аманда водеше няколко риалити шоута, позира за "Плейбой" и участва в "Денсинг Старс". През 2005 г. на шоуто "Бой без правила" тя свали иконата на смесени бойни изкуства Чък Лидел. През август 2007 г. 28-годишната палавница се омъжи за американския хокеист Майк Модано.

8. Джесика Тейлър

Единствена британка в списъка, бившата вокалистка на Либърти X се омъжи за национала по крикет на Англия Кевин Питърсън през 2007 след бурен романс. Джесика (29) си спомня началото: "Почувствах се, сякаш един тон тухли се стовари върху мен. Първата ни среща бе през януари 2006, през юни се сгодихме, а през януари се оженихме".



7. Никол Шерцингер



Колоритната дама се залюби с британския ас във Формула 1 Люис Хамилтън миналата година. Тя аплодираше неспирно пилота на Макларън, който се записа името си в историята като най-младия шампион във Ф1. 31-годишната Никол е лидер в американската поп група "Пусикет Долс", като е играла и дребни тв роли.



6. Ингрид Вандебош

Пленителният белгийски модел се прочу, след като спечели наградата Elite Look of the Year през 1990. Тя е работила с куп водещи дизайнери, включително Кристиан Диор, и е позирала за "Вог", "Глемър" и "Спортс Илюстрейтид". Наскоро Ингрид пусна и собствена линия бельо. През 2006 г. 39-годишната брюнетка се омъжи за легендарния пилот от НАСКАР Джеф Гордън.

5. Кармела Дечезаре

Зашеметяващата Кармела е бивша "Мис Плейбой" на годината, украсявала корицата на култовото списание през 2004. 27-годишната лолитка е наследила пищната си външност от своите родители с италиански и пуерторикански корени. Неслучайно тя веднага хвана окото на боса на кеча Винс Макмеън, който я привлече за ролята на Дивата в своето шоу преди 3 г. След WWE убийствената Кармела се омъжи за куортърбека на Оуклънд Рейдърс Джеф Гарсия през 2007 г.



4. Адриана Лима

Бразилската сексбомба Адриана Лима (28) редовно оглавява класациите за сексапил на световните мъжки списания. Сайтът Askmen.com я обяви за най-желана на планетата през 2005, а в анкетата на сп. FHM "100-те най-секси жени" през 2007 г. тя зае 7-о място. Зашеметяващият модел е известна с ангажиментите си към "Виктория Сикрет", но е разхождала и тоалети на Армани, Версаче и "Френч Кънекшън". Ревностна католичка, Лима сподели пред сп. GQ през 2006: "Сексът е възможен само след брак - нека мъжете уважават моето мнение". Адриана се омъжи за баскет звездата на Мемфис Гризлис Марко Ярич в Деня на Свети Валентин.



3. Лайза Дърган



Сексапилната спортна новинарка стана известна, след като лъсна в юлския "Плейбой" през 1998 г. Едрогърдата блондинка показа и ум, когато през 2002 г. постъпи на работа и се утвърди успешно във Fox Sports. Тя е интервюирала топ спортисти като Тайгър Уудс, Джон Елуей и Чък Лидел и е покривала важни събития като US Open по голф и Super Bowl. Лайза (38) се омъжи за бейзболната звезда на Чикаго Уайт Сокс - Скот Подзедник, през февруари 2006.



2. Ева Лонгория

Знойната Ева доказа, че не е "отчаяна съпруга", когато се венча за звездата от НБА Тони Паркър (7 г. по-млад от нея) преди две години. 34-годишната латино фурия изгря в хитовото CBS шоу The Young and The Restless, преди да постигне световна слава в ролята на Габриеле Солис в Wisteria Lane. Миналата година сп. FHM я класира на 14-о място в света по сексапил.

1. Жизел Бюндхен

Великолепната Жизел хвърли бомба с корицата на "Вог" преди 10 г. Оттогава работи за Ралф Лоурън, Версаче и Кристиян Диор. Според Форбс 29-годишната бразилка е най-високоплатеният модел в света, със състояние от 150 млн. долара. Жизел сключи брак с куотърбека на Ню Инглънд Пейтриътс Том Брейди през февруари тази година.