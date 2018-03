Тенис Без Маркос Багдатис на US Open 25 август 2009 | 12:43 0 0 0 0 0 Бившият финалист от Откритото първенство на Австралия Маркос Багдатис ще пропусне започващия в края на месеца последен за годината турнир от Големия шлем - US Open. Кипърският тенисист претърпя поражение още в първия кръг на надпреварата в Ню Хейвън, като отстъпи на квалификанта от Португалия Фредерико Жил с 4:6, 3:6.



Багдатис получи покана от организаторите да участва в подготвителния турнир преди US Open, тъй като има проблеми с изявите си в последно време. Бившият номер 8 в света вече заема едва 108-о място в ранглистата на ATP. "Ще се прибера в Кипър, ще си почина няколко дни и отново ще започна тренировки, каза Багдатис. - Ще се опитам да забравя за тази загуба и въобще за неприятния период в кариерата ми. Искам просто да продължа напред."

