Скандалът за Хитлер се разраства: Политик отменя среща с Екълстоун

Странните и противоречиви коментари на шефа на Формула 1 Бърни Екълстоун за Адолф Хитлер доведоха до отменяне на среща на британеца с германски политик този уикенд на пистата "Нюрбургринг". Министър-председателят на провинцията Баден-Вуртемберг Гюнтер Оетингер трябваше да се срещне с Бърни, за да се дискутира бъдещето на трасето във Формула 1. Сега срещата е отменена, заради коментарите на Екълстоун относно Хитлер.

Както е известно, Бърни разкри как харесвал Хитлер, който "може да оправя нещата", заради диктаторския си подход. Тези думи доведоха да голяма вълна на недоволство от различни еврейски организации, а много политици в Англия му поискаха оставката.

За сега Бърни не е пуснал официално съобщение до медиите но пред германското издание "Bild" признава, че се е стиганло до голямо недоразумение: "Нямах намерение да използвам Хитлер като положителен пример", заяви Екълстоун. "Имах предвид това, че преди да започне да извършва зверствата, престъпленията и да води тотално нехуманна политика, политическото му управление е работило много успешно срещу безработицата и икономическите проблеми. Много хора, които са в най-близкия ми кръг от приятели, са евреи. Всеки, който ме познава, знае, че никога не бих атакувал или обиждал на етническа основа", завърши британецът.

Не за първи път нацизмът и Хитлер са замесени във Формула 1. Мащабният секс скандал с президента на ФИА Макс Мозли от 2008 година също разбуни духовете във Великобритания и еврейските организации. Тогава таблоидът "News of the World" разкри и засне в шокиращо видео, как Мозли участва в садо-мазо оргия с пет проститутки. От "News of the World" твърдяха, че самото действие на извратената история представлявало пресъздаване на ужасите в нацистките концлагери по време на Втората световна война. Както е известно, Мозли е син на известния британски нацистки лидер Осуалд Мозли, който почина през 1980 година. Осуалд много уважавал и харесвал не кой да е, а самият Хитлер и го поканил на сватбата си с Диана Митфорд Женитбата се състояла в Берлин през 1936 година в дома на друг известен нацистки лидер Гьобелс.

По-късно Мозли осъди "News of the World" за твърдението, че оргията има нещо общо с нацизма и Хитлер.

