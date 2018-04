Тенис 15-те стъпки на Федерер към величието 06 юли 2009 | 15:39 0 0 0 0 6 Вчера на "Уимбълдън" Роджър Федерер направи нещо, което никой преди него не бе постигал. Той стигна до 15-а титла от Големия шлем и това го направи най-успешния тенисист в историята. Швейцарският маестро, който стигна до първи триумф на "Ролан Гарос" преди няколко седмици, стигна до историческото постижение в рамките на шест години. Ето всички стъпки на Роджър до историческия връх:



2003 - "Уимбълдън"

След като не успява да стигне до полуфинал в първите си 16 участия на турнир от Големия шлем (Пийт Сампрас печели US Open през 1990 г. при осмото си участие), талантът на Федерер остава незабелязан до пристигането му в Лондон през 2003 г. Той е определян за фаворит година по-рано, но губи в първия кръг от Марио Анчич. Очакванията към него на трева са големи от 2001 г., когато шокира седемкратния шампион Пийт Сампрас и достига до четвъртфиналите. През 2003 г. Федерер печели първата си титла от Големия шлем след елегантно представяне на "Уимбълдън" и завършва турнира само с един загубен сет. Тогава 21-годишният Роджър побеждава на финала австралиеца Марк Филипусис със 7:6 (5), 6:2, 7:6 (3).



2004 - Открито първенство на Австралия

В края на 2003 г. Федерер печели Мастърс Къп в Хюстън и започва сезона в отлична форма. Швейцарецът не разочарова в Мелбърн и губи само два сета по пътя към втората си титла от Големия шлем на Откритото първенство на Австралия, където до този момент не е преминавал четвъртия кръг. След успехи над Лейтън Хюит, Давид Налбандян и Хуан Карлос Фереро в мача за титлата побеждава Марат Сафин в три сета и след този успех става номер 1 в света за първи път.



2004 - "Уимбълдън"

Играе за първи път на турнир от Големия шлем като поставен под номер 1 и шампион от предишната година в Лондон. Без особени проблеми стига до финала, като губи сет само срещу Хюит в четвъртия кръг. Швейцарецът, който загрява за "Уимбълдън" с титла в Хале, се изправя срещу номер 2 в света Анди Родик в битката за титлата. Този път не всичко е толкова лесно за Роджър, като той трябва да се справя с английското време и добрата игра на Родик, но стига до успех с 4:6, 7:5, 7:6 (3), 6:4.



2004 - US Open

След разочарованията да загуби в първия кръг в Синсинати от Доминик Хърбати и във втория кръг на олимпиадата в Атина от Томаш Бердих, Федерер печели в пет сета битката с Андре Агаси на четвъртфиналите на US Open. След това преодолява Тим Хенман и Лейтън Хюит на финала без да загуби сет, за да стигне до първата си титла в Ню Йорк. Роджър става първият играч след Матс Виландер от 1988 г., който печели три турнира от Големия шлем в един сезон и първият в Оупън ерата, който печели първите си четири финала от Шлема. Неговите 11 титли през 2004 г. са най-доброто постижение от лидер в световната ранглиста след Иван Лендъл, който печели 11 през 1985 г.



2005 - "Уимбълдън"

Следващото появяване на Федерер на финал от Големия шлем идва на любимия "Уимбълдън". Преди това губи драматичен полуфинал в Австралия от Марат Сафин, а Рафаел Надал го спира на полуфиналите на "Ролан Гарос". На тревата на "Ол Ингланд Клъб" обаче той е във вихъра си. Един загубен сет до финала, който отново е срещу Анди Родик. Този път успехът на Роджър е далеч по-убедителен (6:2, 7:6 (2), 6:4). Трета поредна титла в Лондон и 36 победи и нито една загуба на трева от 2003 г.



2005 - US Open

На финала Федерер се изправя срещу легендата Андре Агаси, който играе своя последен финал на турнир от Големия шлем и своя последен финал в кариерата. Оставяйки сантиментите настрана, Роджър се възстановява от загубата на втория сет с 2:6, печели третия в тайбрек и е убедителен в четвъртия - 6:1. Швейцарецът става първият тенисист след Дон Бъдж (1937-38), който печели "Уимбълдън" и US Open в две поредни години. Става първият след Род Лейвър (1968-69) с пет титли от Големия шлем в рамките на две поредни години. Това е и 23-а поредна победа за Федерер на финал - невероятна серия, чийто край е сложен от Давид Налбандян в петсетова драма на Мастърс Къп в края на сезона.



2006 - Открито първенство на Австралия

Федерер става първият тенисист след Пийт Сампрас (1993-94) с три поредни титли от Големия шлем, когато триумфира за втори път в Австралия. Той е затруднен сериозно от Томи Хаас в четвъртия кръг преди да отстрани Николай Давиденко и Николас Кийфер. Във финала се изправя срещу Маркос Багдатис от Кипър, който успява да спечели първия сет със 7:5, но Роджър отговаря със 7:5, 6:0, 6:2.



2006 - "Уимбълдън"

Победната серия на Федерер на трева достига до рекордните 48 поредни успеха, след като побеждава Рафаел Надал на финала с 6:0, 7:6 (5), 6:7 (2), 6:3 и вдига трофея в Лондон за четвърти път. Присъединява се към Пийт Сампрас (7) и Бьорн Борг (5), които са единствените тенисисти с четири или повече титли на "Уимбълдън" в Оупън ерата. След триумфа си в Австралия той играе на финал във всички седем турнири, в които участва, и печели 3 титли. Всичките му загуби са от Рафаел Надал, който го побеждава в Дубай и на клей в Монте Карло, Рим и на "Ролан Гарос". Федерер успява да преодолее разочарованието, когато стъпва на трева, печелейки поредната си титла в Хале и след това на "Уимбълдън".



2006 - US Open

След третия си пореден триумф в Ню Йорк Федерер става първият тенисист след Род Лейвър (1969 г.), който играе на всички четири финала на турнирите от Големия шлем в рамките на една година. Освен това той се присъединява към Лейвър с поне три титли от Шлема в два различни сезона (Лейвър прави Голям шлем през 1962 и 1969 г.). На US Open Роджър не среща проблеми до четвъртфиналите, където губи сет от местния любимец Джеймс Блейк. За трети път той се справя с Родик на финал на турнир от Големия шлем, побеждавайки го с 6:2, 4:6, 7:5, 6:1. В периода 2004-2006 г. Федерер печели 247 мача и губи само 15 (0,943), като Надал е единственият тенисист, побеждавал го повече от веднъж по време на тази серия.



2007 - Открито първенство на Австралия

Федерер става първият тенисист след Бьорн Борг (1980 г.), който печели турнир от Големия шлем без да загуби сет, след като побеждава Фернандо Гонзалес от Чили със 7:6 (2), 6:4, 6:4, за да вземе третата си титла в Мелбърн. Швейцарецът пристига в Австралия след пет поредни титли и прави серия от 41 поредни победи. На "Мелбърн Парк" Роджър се справя с Новак Джокович, Томи Робредо, Анди Родик и изненадващия финалист Фернандо Гонзалес.



2007 - "Уимбълдън"

Роджър изравнява Бьорн Бьорн, печелейки пета поредна титла на "Уимбълдън", след като побеждава в драматичен финал Рафаел Надал със 7:6 (7), 4:6, 7:6 (3), 2:6, 6:2. За шеста поредна година не губи мач на трева, като серията му достига до 54 поредни победи.



2007 - US Open

Федерер среща сериозна съпротива от Новак Джокович, но печели финала със 7:6 (4), 7:6 (2), 6:4, въпреки че изостава с пробив във всеки един от сетовете. Това е четвъртата му поредна титла в Ню Йорк. Малко преди това в Синсинати той печели титла номер 50 в кариерата си. За трета поредна година Роджър триумфира на "Уимбълдън" и US Open и става първият играч в историята, който играе на всички четири финала на турнирите от Големия шлем в два последователни сезона. В Ню Йорк той играе на рекорден 10-и пореден финал на турнир от Шлема. За четвърти път в кариерата си печели три от турнирите от Големия шлем в една година.



2008 - US Open

Швейцарецът се възстановява от "Ролан Гарос" и емоционалната загуба на финала на "Уимбълдън", за да спечели за пети пореден път на US Open, побеждавайки Анди Мъри на финала с 6:2, 7:5, 6:2. Малко преди това светът на тениса се чуди дали най-добрите дни на Федерер вече не са в историята, след като печели само четири гейма на финала в Париж срещу Надал, а испанецът го побеждава след епичен финал в Лондон. През август Рафа измества Роджър от първото място в световната ранглиста след престой от 237 седмици. Преди успеха в САЩ е близо до първи сезон в рамките на шест години, който да завърши без титла от Големия шлем.



2009 - "Ролан Гарос"

Роджър стига до така жадуваната първа титла на "Ролан Гарос", след като побеждава Робин Сьодерлинг на финала с 6:1, 7:6 (1), 6:4. Шведът отстранява Рафаел Надал на осминафиналите и открива пътя пред Федерер към триумфа в Париж.

Когато швейцарецът губи тежко от Надал на финала във Франция 12 месеца по-рано, мнозина се съмняват, че Роджър ще стигне до Голям шлем в кариерата си. Но преди старта на Откритото първенство на Франция той побеждава Надал на финала в Мадрид и след изненадващото отпадане на испанеца в Париж. Федерер е на пет точки от загуба в три сета от Томи Хаас в четвъртия кръг, след това обръща Хуан Мартин Дел Потро в пет сета на полуфиналите преди да стигне до върха.



2009 - "Уимбълдън"

Федерер печели "Уимбълдън" за шести път след драматичен финал срещу Анди Родик, завършил 5:7, 7:6 (6), 7:6 (5), 3:6, 16:14. С рекордната си 15-а титла от Големия шлем швейцарецът задминава Пийт Сампрас и става най-успешният тенисист в историята. Освен това той си връща първото място в световната ранглиста.

