Формула 1 Екълстоун: Спекулациите около мнението ми за Хитлер са недоразумение 06 юли 2009 | 14:12 0 0 0 0 0 Босът на Формула 1 определи скандалните публикации, изтъкващи положителното му мнение за методите на управление на Адолф Хитлер, за недоразумение. Бърни даде интервю за вестник "The Times", след което последваха остри реакции на обществеността във Великобритания. "Всички спекулации, породени от статията на "The Times", касаещи мнението ми за Адолф Хитлер, са плод на недоразумение. В интервюто обсъждахме структурите на управление и това, че понякога е добре да се действа твърдо и да се взимат тежки решения без излишни уговорки. Нямах намерение да използвам Хитлер като положителен пример", заяви Екълстоун. "Имах предвид това, че преди да започне да извършва зверствата, престъпленията и да води тотално нехуманна политика, политическото му управление е работило много успешно срещу безработицата и икономическите проблеми. Нямах намерение да обидя никого. Много хора, които са в най-близкия ми кръг от приятели, са евреи. Всеки, който ме познава, знае, че никога не бих атакувал или обиждал на етническа основа", завърши британецът. Повече информация за Формула1 и за възможността да спечелите страхотни награди от NIVEA FOR MEN четете във www.formula1.bg



