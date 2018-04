Разработват нови техники на международния джу-джицу семинар

В Тренировъчен клуб АЛФА и днес продължава провеждането на Международния джу-джицу семинар. Целта на семинара е да бъдат разработени нови техники, които ще бъдат представени след месец на летния лагер в Бад Бланкенбург, Германия, пред представители на всички Джу-джицу федерации.



Във връзка с открояването на основните моменти от дейността на Отдела (Dept. for the Development and Education of the Police, Army, Private Security Companies and the Public) към Световната джу-джицу федерация за работа с полицията, армията, охранителните фирми и гражданите, и въз основа на това, че работата на армията претърпя промени, в смисъл на изпълнение на граждански мисии, методологията и техниките по джу-джицу вече ще имат приложен елемент и ще бъдат близки до естеството на техната работа.



Оформянето на критериите и разработването на новите техники е организирано от Томо Борисов, който оглавява този специализиран отдел в Световната федерация. На последния Конгрес в края на миналата година, Борисов беше избран за вицепрезидент на Международната джу-джицу федерация. Той спечели доверието на останалите страни-членки с идеите си за приложен характер на джу-джицу и създаването на специализиран отдел в Световната федерация, който да развива тази дейност за обучение на армията, полицията и охранителния сектор.



В момента се разработват 4 групи по 4 техники:



І – защита от захвати, обхвати и душене;

ІІ – защита от удари с ръце и крака;

ІІІ – защита от нож, защита от насочен пистолет и предотвратяване на изваждане на пистолет;

ІV – защита от палка, контролиране с палка, защита с палка от удари, предотвратяване отнемане на палка.