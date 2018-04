Анди Мъри: Ще се завърна по-силен

Тенис

Анди Мъри ще се опита бързо да преодолее разочарованието от отпадането на полуфиналите на "Уимбълдън" и вече си е поставил за цел спечелването на US Open. 22-годишният шотландец не успя да стане първият тенисист от Великобритания на финал в Лондон от 71 години, след като загуби в четири сета от Анди Родик. "Ще продължа напред много бързо и ще се завърна по-силен. Не трябва една загуба да проваля цялата ти година. Винаги съм казвал, че US Open е най-добрият ми шанс и там ще дам най-доброто от себе си", сподели Мъри. "Вярвам, че мога да спечеля титла от Големия шлем, независимо дали е "Уимбълдън", US Open или Австралия или където и да е. Мисля, че имам шансове", допълни той.