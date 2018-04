Челси коренно променя стила през новия сезон

Лондонският Челси разкри пред феновете си резервния екип на тима за новия сезон. Фланелката е много по-различна от всичко, с което привържениците на отбора са свикнали от клуба в исторически план. Интересното е, че подобно на титулярния екип, в този за гостувания също фигурира синият цвят. Привържениците на лондончани коментират, че новият екип за визитите на отбора много наподобява не толкова фланелка на европейски тим, колкото на такъв от Мейджър лигата на САЩ. Както и другият голям отбор представящ "adidas" във Висшата лига - Ливърпул, мотото, под което започва продажбата на резервния екип е: "Every team needs the 12-th man" (бел. авт. - Всеки отбор се нуждае от 12-и играч).

Цената на една фланелка е 40 английски лири, като при желание да се персонализира с име и номер, както и с емблемите на Висшата или Шампионската лига, цената нараства с още 18,95 паунда.