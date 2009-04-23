Николай Йорданов ще ръководи Литекс-Локо Сф

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Пике ще плати 48 хил. евро за провинение на пътя
Централният бранител на Барселона Жерард Пике се призна за виновен и ще плати глоба в размер на 48 хиляди евро за неправомерно шофиране, разпространиха испанските медии. На 31 август защитникът беше заловен да шофира ...Виж още
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БГ Футбол
БФС назначи Николай Йорданов за рефер на дербито от 24 кръг в "А" група между Литекс и Локомотив (София). Негови помощници ще са Никола Джугански и Николай Ангелов.
Съдийски назначения за срещите от 24-ия кръг на "А" футболна група:
25.04.2009 г. /Събота/ 13.00 ч.
Славия - Пирин-Благоевград
Кольо Данев, Диян Вълков, Пламен Хаджийски, 4-ти Калин Людмилов
25.04.2009 г. /Събота/ 16.00 ч.
Локомотив /Пд/ - Миньор /Пк/
Станислав Ставров, Георги Славов, Пламен Георгиев, 4-ти Димитър Андреев
25.04.2009 г. /Събота/ 18.00 ч.
Литекс - Локомотив /Сф/
Николай Йорданов, Никола Джугански, Николай Ангелов, 4-ти Красимир Ангелов
25.04.2009 г. /Събота/ 17.00 ч.
Спатрак - Вихрен
Георги Йорданов, Николай Петров, Йосиф Ронков, 4-ти Михаил Йорданов
26.04.2009 г. /Неделя/ 13.00 ч.
Беласица - Левски
Богомил Маринов, Цветан Трифонов, Кирил Манолов, 4-ти Младен Пенев
26.04.2009 г. /Неделя/ 19.30 ч.
ЦСКА - Ботев
Георги Димитров, Красимир Керезов, Веселин Мишев, 4-ти Александър Костадинов
27.04.2009 г. /Понеделник/ 16.00 ч.
Сливен - Черноморец
Стефан Спасов, Владислав Виденов, Сашко Деянов, 4-ти Антон Тончев
27.04.2009 г. /Понеделник/ 17.00 ч.
Локомотив /Мз/ - Черно море
Ивайло Стоянов, Крум Стоилов, Пламен Хинков, 4-ти Ивайло Лазаров
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