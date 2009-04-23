Николай Йорданов ще ръководи Литекс-Локо Сф

БФС назначи Николай Йорданов за рефер на дербито от 24 кръг в "А" група между Литекс и Локомотив (София). Негови помощници ще са Никола Джугански и Николай Ангелов. Съдийски назначения за срещите от 24-ия кръг на "А" футболна група: 25.04.2009 г. /Събота/ 13.00 ч. Славия - Пирин-Благоевград Кольо Данев, Диян Вълков, Пламен Хаджийски, 4-ти Калин Людмилов 25.04.2009 г. /Събота/ 16.00 ч. Локомотив /Пд/ - Миньор /Пк/ Станислав Ставров, Георги Славов, Пламен Георгиев, 4-ти Димитър Андреев 25.04.2009 г. /Събота/ 18.00 ч. Литекс - Локомотив /Сф/ Николай Йорданов, Никола Джугански, Николай Ангелов, 4-ти Красимир Ангелов 25.04.2009 г. /Събота/ 17.00 ч. Спатрак - Вихрен Георги Йорданов, Николай Петров, Йосиф Ронков, 4-ти Михаил Йорданов 26.04.2009 г. /Неделя/ 13.00 ч. Беласица - Левски Богомил Маринов, Цветан Трифонов, Кирил Манолов, 4-ти Младен Пенев 26.04.2009 г. /Неделя/ 19.30 ч. ЦСКА - Ботев Георги Димитров, Красимир Керезов, Веселин Мишев, 4-ти Александър Костадинов 27.04.2009 г. /Понеделник/ 16.00 ч. Сливен - Черноморец Стефан Спасов, Владислав Виденов, Сашко Деянов, 4-ти Антон Тончев 27.04.2009 г. /Понеделник/ 17.00 ч. Локомотив /Мз/ - Черно море Ивайло Стоянов, Крум Стоилов, Пламен Хинков, 4-ти Ивайло Лазаров

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