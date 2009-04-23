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БГ Футбол

Николай Йорданов ще ръководи Литекс-Локо Сф

23 април 2009 | 13:55
Николай Йорданов ще ръководи Литекс-Локо Сф
БФС назначи Николай Йорданов за рефер на дербито от 24 кръг в "А" група между Литекс и Локомотив (София). Негови помощници ще са Никола Джугански и Николай Ангелов.

Съдийски назначения за срещите от 24-ия кръг на "А" футболна група:

25.04.2009 г. /Събота/ 13.00 ч.
Славия - Пирин-Благоевград        
Кольо Данев, Диян Вълков, Пламен Хаджийски, 4-ти Калин Людмилов
   
25.04.2009 г. /Събота/ 16.00 ч.
Локомотив /Пд/ - Миньор /Пк/
Станислав Ставров, Георги Славов, Пламен Георгиев, 4-ти Димитър Андреев   

25.04.2009 г. /Събота/ 18.00 ч.
Литекс - Локомотив /Сф/
Николай Йорданов, Никола Джугански, Николай Ангелов, 4-ти Красимир Ангелов

25.04.2009 г. /Събота/ 17.00 ч.
Спатрак - Вихрен               
Георги Йорданов, Николай Петров, Йосиф Ронков, 4-ти Михаил Йорданов  

26.04.2009 г. /Неделя/ 13.00 ч.
Беласица - Левски             
Богомил Маринов, Цветан Трифонов, Кирил Манолов, 4-ти Младен Пенев   

26.04.2009 г. /Неделя/ 19.30 ч.
ЦСКА - Ботев       
Георги Димитров, Красимир Керезов, Веселин Мишев, 4-ти Александър Костадинов   

27.04.2009 г. /Понеделник/ 16.00 ч.
Сливен - Черноморец         
Стефан Спасов, Владислав Виденов, Сашко Деянов, 4-ти Антон Тончев

27.04.2009 г. /Понеделник/ 17.00 ч.
Локомотив /Мз/ - Черно море 
Ивайло Стоянов, Крум Стоилов, Пламен Хинков, 4-ти Ивайло Лазаров
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1078

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                Литекс
              
            

            
            
            

              

                
                  
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