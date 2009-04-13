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БГ Футбол

Резултати и класиране ЮЗ "B" Група - XXVIII кръг

13 април 2009 | 16:20
Резултати и класиране ЮЗ &quot;B&quot; Група - XXVIII кръг

Резултати и класиране в Югозападната "B" Група след изиграването на XXVIII кръг от шампионата:



XXVIII кръг
12 април 2009, неделя, 16:00 ч
Велбъжд (Кюстендил) - Витоша (Бистрица) 0:1 (0:0)
Ботев 1937 (Ихтиман) - Пирин 2002 (Разлог) 5:1
Германея (Сапарева баня) - Миньор 1919 (Перник) 1:0
Банско 1951 (Банско) - Малеш (Микрево) 0:0
Миньор (Бобов дол) - Левски 1923 (Елин Пелин) 2:2 (0:1)
Сливнишки герой (Сливница) - Велбъжд Кюстендил (Кн) 0:0
Левски 2007 (Долна баня) - Чепинец (Велинград) 0:1 (0:0)
Места 2005 (Хаджидимово) - Септември (Симитли) 1:2
Хебър (Пазарджик) - Пирин 2001 (Благоевград) 1:1 (0:0)
Люлин (кв.Люлин, София) - Струмска слава 1927 (Радомир) 1:1 (0:0)

XXV кръг - отложен мач
15 април 2009, сряда, 16:00 ч
Пирин 2002 (Разлог) - Миньор (Бобов дол) -

XXVII кръг - отложен мач
15 април 2009, сряда, 16:00 ч
Витоша (Бистрица) - Ботев 1937 (Ихтиман) -

Kласиране:

Мачове Победи Равенства Загуби Голова Разлика Точки

1. Септември (Симитли) 28 20 3 5 54:22 63
-------------------------------------------------------------------
2. Малеш (Микрево) 28 19 6 3 54:19 63
3. Миньор (Бобов дол) 27 18 6 3 48:20 60
4. Левски 1923 (Елин Пелин) 28 16 7 5 53:26 55
5. Хебър (Пазарджик) 28 16 5 7 43:27 53
6. Банско 1951 (Банско) 28 14 7 7 48:21 49
7. Струмска слава 1927 (Радомир) 28 13 7 8 44:26 46
8. Витоша (Бистрица, обл.София ст.) 27 12 4 11 41:30 40
9. Германея (Сапарева баня) 28 11 4 13 26:39 37
10. Велбъжд (Кюстендил) 28 9 8 11 37:28 35
11. Сливнишки герой (Сливница) 28 9 7 12 28:36 34
12. Пирин 2002 (Разлог) 27 10 2 15 34:46 32
13. Миньор 1919 (Перник) 28 7 10 11 33:39 31
14. Места 2005 (Хаджидимово) 28 9 3 16 37:50 30
15. Ботев 1937 (Ихтиман) 27 8 6 13 34:54 30
16. Велбъжд Кюстендил (Кюстендил) 28 7 6 15 27:47 27
17. Люлин (кв.Люлин, София) 28 7 5 16 32:54 26
18. Чепинец (Велинград) 28 8 2 18 24:55 26
-------------------------------------------------------------------
19. Левски 2007 (Долна баня) 28 7 4 17 26:54 25
20. Пирин 2001 (Благоевград) 28 5 4 19 20:50 19
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Спортни новини		 Прочетена 2586

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1ls
(Гост) 2
отговор
13 април 2009 | 17:36

samo 4epinec ale ale ale Рейтинг: 0 0

max
(Гост) 1
отговор
13 април 2009 | 16:43

tursete ugovorka mejdu minior i razlog Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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