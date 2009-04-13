Резултати и класиране в СИ "В" Група - ХХVII кръг

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Кристин Каменова изпълнява предизвикателства
Скандалната силиконка Кристин Каменова разтърси мрежата с последното си превъплъщение. Изкусителката е част от новата онлайн продукция "Принцеси под прикритие". В нея блондинката грейва в нова светлина, изпълнявайки ...Виж още
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БГ Футбол
Резултати и класиране в Североизточната "В" Група след ХХVII кръг от шампионата.
XXVII кръг
11 април 2009, събота, 17:00 ч
Орловец (Победа) - Добруджа (Добрич) 3:0
12 април 2009, неделя, 15:00 ч
Септември 98 (Тервел) - Шабла (Шабла) 3:2
Разград 2000 (Разград) - Суворово (Суворово) 2:1
Скрита сила (Мъдрево) - Черноломец 04 (Попово) 2:0
Две могили (Две могили) - Черноморец 2003 (Бяла) 2:0
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) - Доростол 2003 (Силистра) 0:1
Ендже (Царев брод) - Спортист (Генерал Тошево) 2:1
Бенковски (Бяла) - Аксаково (Аксаково) 4:2
Преслав (Велики Преслав) - Девня 2005 (Девня) 3:0 сл.
Аристон (Русе) почива
XXVI кръг - отложен мач
15 април 2009, сряда, 17:00 ч
Черноломец 04 (Попово) - Орловец (Победа) -
Класиране:
Мачове Победи Равенства Загуби Голова Разлика Точки
1. Бенковски (Бяла, обл.Русе) 26 20 3 3 77:25 63
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2. Орловец (Победа) 24 20 2 2 56:8 62
3. Доростол 2003 (Силистра) 26 17 5 4 57:12 56
4. Аксаково (Аксаково) 26 14 4 8 45:33 46
5. Аристон (Русе) 25 15 0 10 31:21 45
6. Разград 2000 (Разград) 25 13 4 8 35:29 43
7. Преслав (Велики Преслав) 26 12 6 8 47:35 42
8. Скрита сила (Мъдрево) 25 12 5 8 55:35 41
9. Черноморец 2003 (Бяла, обл.Варна) 26 12 4 10 41:30 40
10. Септември 98 (Тервел) 25 11 3 11 27:31 36
11. Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) 25 9 4 12 32:32 31
12. Две могили (Две могили) 25 8 6 11 28:34 30
13. Спортист (Генерал Тошево) 26 8 2 16 25:47 26
14. Ендже (Царев брод) 26 8 2 16 24:55 26
15. Шабла (Шабла) 25 7 4 14 27:47 25
16. Черноломец 04 (Попово) 25 7 3 15 31:49 24
17. Суворово (Суворово) 26 5 8 13 27:54 23
18. Добруджа (Добрич) 26 4 5 17 20:62 17
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19. Девня 2005 (Девня) 26 3 4 19 14:60 13
--. Левски 96 (Главиница) 10 2 1 7 8:25 -
--. Черноморец (Чернево) 0 0 0 0 0:0 -
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(Гост) 1
отговор
Вие разбирате ли нещо от това класиране, което сте пуснали?!? Можеше и на един ред да ги псунете, без интервали, още по-забавно щеше да е Рейтинг: 0 0