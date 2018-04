Евгени Иванов: Групов секс? Разбира се!

210-сантиметровият бивш национал Евгени Иванов-Пушката се изправи до стената, шофирайки. Волейболистът има татуиран орел, но не гледа никак отвисоко на живота. Той изпипва внимателно всички детайли, особено когато пазарува в сексшоп. Всичко това и много повече той сподели в интервю за "7 дни спорт".

- Кога се влюбихте за първи път? ?

- Доста време мина оттогава. Мисля, че беше в четвърти клас. Съученичката ми, ако не се лъжа, се казваше Биляна. На 11 години едва ли съм знаел точно какво ми харесва в нея, но в тази възраст хормоните започват да играят и нещо ми е подсказвало, че съм влюбен.

- Каква е най-голямата "риба", която сте хващали през живота си?

- По принцип не обичам да лъжа, а рибарството за мен е вид надлъгване.

- Правили ли сте стриптийз?

- Да, при това на обществено място. Случи се много, много отдавна в една дискотека в Етрополе. Естествено, мелодията беше класическа - You can leave your hat on на Джо Кокър.

- Става ли от всяко дърво свирка?

- Ако знаеш как да го обработиш - да.

- Можете ли да формулирате смисъла на живота?

- Да се опиташ да станеш по-добър и да направиш света малко по-добър. След това да си отидеш достойно.

- Има ли филмов герой, в чиято кожа искате да се вмъкнете?

- Не бих казал.

В моята кожа се чувствам перфектно

Няма смисъл да съм някой друг.

- Ако можехте да се превърнете в животно, кое щеше да е то?

- Тигър или орел. Раздвоен съм между двете. Тигърът е властно и своенравно животно, което ми допада. Орелът лети във висините и е поставен над всичко земно - така го приемам аз.

- Влизали ли сте в секс шоп?

- Да, и съм си купувал доста работи. Аз не съм от стеснителните, така че не се притеснявам да влизам дори само от любопитство, за да разгледам.

- Какво бихте искали да работите за 1 ден?

- Не съм мислил върху този въпрос. За 1 ден каквато и работа да вършиш, няма да е достатъчно, за да изпиташ удоволствие от нея.

- Евтини или скъпи са българските жени?

- Има и евтини, има и скъпи.

Като цяло повечето жени са евтини

- Пеете ли под душа и коя песен?

- Случва ми се, когато съм в настроение. Съседите доста роптаят. Пея каквото ми дойде на акъла. Много често сутрин се събуждам с мелодия на устата и си я тананикам цял ден.

- От кой път взехте шофьорска книжка?

- От втория кормуване, а на листовки веднага. На кормуването полицаят се заяде с мен. Каза, че било очевидно, че знам да карам кола и съм се научил преди шофьорските курсове. Напук ме скъса първия път. Аз наистина можех да карам много преди курсовете, при това отлично, но човекът явно не беше в много добро настроение.

- Какво означава, когато някой ви каже "обичам те"?

- Надявам се да означава точно това, което ми казва - че наистина ме обича.

- Бракът отживелица ли е?

- Не мисля. Отживелица е разбирането, че бракът ти дава някакви права. За мен семейството е институция, която трябва да бъде официализирана посредством брака.

- Кой е най-големият ви страх?

- В последно време, откакто имам семейство и деца, се промениха разбиранията ми относно страховете.

Най-големият ми страх сега е да не ги загубя - Кога ще ги стигнем американците?

- Когато се обърнат да тичат срещу нас и го направят много бързо и много, много дълго.

- Как бихте изхарчили 1 милион долара за 1 час? А 1 долар?

- Трудно харча пари, така че едва ли ще успея да ги изхарча за един час. Един долар ще го дам на някой, който ще го изхарчи по-добре от мен.

- Бихте ли участвали в групов секс?

- Разбира се. Не съм стеснителен и обичам да експериментирам.

- Имате ли хоби?

- Моделизъм, но отдавна не съм се занимавал с него.

- Богат и грозен или беден и красив?

- Богат и здрав.

- Коя е любимата ви народна песен?

- Харесвам народна музика, но не мога да определя точно коя е любимата ми песен.

- Сънувате ли? Какво?

- Да! Много често. Сънищата ми са най-различни. Аз съм доста емоционален и дори ежедневните преживявания остават дълбоко забити в съзнанието ми. Понякога сънищата ми са пророчески.

Може би трябва да стана оракул

- Колко далеч трябва да държим тъщата?

- Зависи от нея. Аз моята бих я държал доста близо до себе си. Познавам и такива, които трябва да стоят далече.

- Какво не обичате да ядете?

- Няма такова нещо. Тази година играх в Иран и оризът ми дойде в повече.

- Приемате ли вдигането на тежести за жени? А художествената гимнастика за мъже?

- Не. Има спортове за жени и такива, които не са за тях, а щангите определено не са за жени. Художествената гимнастика за мъже е обратният вариант на вдигането на тежести за жени.



Иван Донков