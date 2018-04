Американски футбол Еминем пародира Ромо в новия си клип 09 април 2009 | 17:06 0 0 0 0 2 Еминем стана поредният добавил името си в дългия списък на заялите се с Тони Ромо. В клипа към последното си творение We Made You, който във вторник дебютира по MTV, белият рапър от Детройт е дегизиран като куотърбека на Далас и се вие около видимо наедряла блондинка, намек за качилата доста килограми през последната година любима на Ромо Джесика Симпсън. Върхът на гаврата с двамата е в последните секунди на клипа, когато Ромо подава пас на половинката си, но вместо топка използва хамбургер. Изяден, естествено, в последствие от Джесика. Освен с двамата в клипа си Еминем се задява и с още звезди на американския и световния шоубизнес като Джесика Алба, Ейми Уайнхаус, Холи Бери, Кид Рок, Ким Кардашян (б.а. - гадже на рънингбека на Ню Орлийнз Реджи Буш), Елън де Дженеръс, както и с кандидатката на вицепрезидент на САЩ от Републиканската партия Сара Пейлин. Пожален е единствено Д-р Дре, който е продуцент на Еминем, и за благодарност е представен като герой от "Стар трек". We Made You е първи сингъл от новия албум на Еминем Relapse, който излиза в продажба на 15 май. Пълният нецензуриран вариант на клипа можете да видите We Made You е първи сингъл от новия албум на Еминем Relapse, който излиза в продажба на 15 май. Пълният нецензуриран вариант на клипа можете да видите тук 0 0 0 0 2 ЙОРДАН БОЖИНОВ Прочетена 2594 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1