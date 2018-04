Европейски футбол Барса пуска свой аналог на "You'll never walk alone" 07 април 2009 | 20:01 0 0 0 0 6 Настроението в лагера на Барселона е достатъчно приповдигнато преди първия четвъртфинален мач от Шампионската лига срещу Байерн утре на "Камп Ноу", ала управата на клуба се грижи то да стигне дори по-големи висоти. Тя е подготвила запис на нова песен, която няма да замени клубния химн, ала може да стане знакова и да кара публиката да настръхва както митичната "You'll never walk alone" за Ливърпул. Песента, изпълнявана от група "Red-in", е версия на една от най-популярните в музикалната история на Каталуня "Boig per tu" на "Сау". Екраните на стадиона ще придружат звука й с картини от миналото и настоящето на клуба. На посочения по-долу уебадрес можете да видите клипа: http://www.sport.es/default.asp?idpublicacio_PK=44&idioma=CAS&idnoticia_PK=601776&idseccio_PK=803

Още по темата

0 0 0 0 6 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3011 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1