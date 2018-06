Покер Започнаха FTOPS XII и MiniFTOPS 07 май 2009 | 12:26 0 0 0 0 0 Дванадесетите Full Tilt Online Poker Series. FTOPS XII ще се проведат от 6-17 Май, 2009, и отново ще включват 25 събития в разнообразие от покер дисциплини, както и в предишните FTOPS серии. Общият награден фонд за 25-те събития ще бъде $18 милиона, като кулминацията ще бъде Главния турнир ($2.5 милиона гарантирани), както и двудневното изпълнено със звезди high-roller събитие с вход $2,500+120. За първи път досега, към FTOPS ще бъдат прибавени и съответстващи MiniFTOPS серии. Тези нови серии ще вървят успоредно с основните и ще включват входни такси на стойност точно една десета от съответните FTOPS турнири. Гарантираните суми за miniFTOPS версиите на двудневното и основното събитие ще бъдат съответно $500,000 и $200,000. Full Tilt ще включи също така нови предизвикателства в предстоящото издание на FTOPS сериите. Такова е Zero to Hero FTOPS Challenge, където играчите трябва да се класират за участие в FTOPS събитие през квалификация с вход $1, и след това да заплатят входа за FTOPS събитието, за което са се класирали. Ето и пълната програма на Full Tilt Online Poker Series XII: Събитие # Дата Час Вход Игра Гарантирани #1 5/6 21:00 ET $200+16 NL Hold'em 6-Max $1,000,000 #2 5/7 14:00 ET $240+16 PL Omaha Knockout $250,000 #3 5/7 21:00 ET $200+16 Limit Hold'em 6-max $300,000 #4 5/8 14:00 ET $500+35 NL Hold'em 3x Shootout $500,000 #5 5/8 21:00 ET $200+16 Stud/8 $100,000 #6 5/9 14:00 ET $500+35 PL Omaha 6-Max $400,000 #7 5/9 16:00 ET $100+9 NL Hold'em w/ Rebuys $600,000 #8 5/10 14:00 ET $240+16 NL Hold'em Knockout 6-max $750,000 #9 5/10 16:00 ET $500+35 NL Hold'em Heads Up $500,000 #10 5/10 18:00 ET $300+22 NL Hold'em $1,500,000 #11 5/11 14:00 ET $200+16 PL Omaha-8 $200,000 #12 5/11 21:00 ET $1,000+60 NL Hold'em 6-Max $1,500,000 #13 5/12 14:00 ET $300+22 NL Hold'em 4x Shootout 6-Max $300,000 #14 5/12 21:00 ET $500+35 HEROS $300,000 #15 5/12 21:00 ET $200+16 NL Hold'em Turbo $500,000 #16 5/13 14:00 ET $200+16 HA (half PLHE, half PLO) $200,000 #17 5/13 21:00 ET $300+22 NL Hold'em 6-max w/ Rebuys $1,000,000 #18 5/14 14:00 ET $200+16 PL Omaha Heads-Up $150,000 #19 5/14 21:00 ET $300+22 Razz $150,000 #20 5/15 14:00 ET $200+16 NL Hold'em $400,000 #21 5/15 21:00 ET $200+16 Mixed Hold'em 6-Max $150,000 #22 5/16 14:00 ET $2,500+120 NL Hold'em (2-Day Event) $2,000,000 #23 5/16 16:00 ET $100+9 PL Omaha w/ Rebuys $350,000 #24 5/17 14:00 ET $120+9 NL Hold'em Knockout $1,000,000 #25 5/17 18:00 ET $500+35 NL Hold'em (Main Event) $2,500,000 0 0 0 0 0 bg.pokernews.com Прочетена 954

