Израелски милиардер: Предлагат ми Левски - може и да го купя

|
|
На живо
|
›› Анкета
›› Булевард
Красавицата на ЦСКА захвърли бански и задръжки (снимки)
Красавицата на ЦСКА Анна Виткова не остави много много на мъжкото въображение. Русокосата волейболистка е на почивка на морето и зарадва феновете си с цяла серия разголени снимки. На една от тях горнището на ...Виж още
|
БГ Футбол
Милиардер от Израел е получил предложение да купи Левски, съобщава "7 дни спорт". Това е Шон Мекитен, чието състояние се оценява на около 4 милиарда долара. Той сам съобщи новината пред румънския вестник "Газета Спортурилор". Цитираха го още няколко издания в Букурещ.
Още по темата
|
›› БГ Футбол
›› Live Scores
Няма мачове днес.
›› Левски
|
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 17
отговор
ае стига раздухвахте глупости мн сте зле вии журналистите от канал 3 лично са питали батков дали се продава левски а той дори не е чувал за тея глупости дет оня искал да купи левски а пук и каза че със сиг не се продава и освен това каза че оня тъп циганин израелецът има пари само на думи ина4е е гола вода!!! Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 16
отговор
Слушайте бе смрадливи прасета.Гледайте си вашата кочина ,че май пак ще останете без лиценз.И пак друг ще ви е виновен.К.Р ЗА ЦФКА Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
отговор
Батков никога не може да продаде селския отбор,защото там бакиите са големи.Сигурно и Лупи би му завидял.Батков,ти си обречен цял живот в Подуене !! Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
отговор
ama k...i ste leWCski k...i 6e si ostanete Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
kajete na miliardera da zeme cecka be te po imat nujda ot sveji pari da si opravqt bakiite! Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
Борат им пуска по някой слух и те се надяват Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Другарю Батков,молим ти се недей ни изоставя !Ти си нашият вожд и пътеводна звезда,баща и майка.Под твоето мъдро ръководство "отбора на народа" постигна забележителни успехи на международната сцена.Ти беше награден от Партийното и държавно ръководство на страната с орден "Стара планина Іст.".Ти даде и даваш работа на много прошляци и мангасари изпаднали в беда.Ах,другарю Батков,ти си нашето светло комунистическо бъдеще. Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 10
отговор
ХАХАХАХХАХХАХАХ ВЯРВАЩИ СА КРАВИТЕ Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
кое му беше несправедливото?!? Толкова задкулисни игри и аванта да добутат незаслужил отбор до групите на Шамп лига.Именно това е справедливост.Когато изградите силен отбор с футболисти към които реално има интерес от Европа (не Турция и близкия Изток) тогава може да претендирате за нещо...Уй за Перуките,плешивите и мустакатите! Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 8
отговор
Вече ще сте Израелски Говеда! ахахахахахах Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
Ако стане ще докара 2 автобуса еврейски футболисти да му играят, а в сектор Б ще допускат само кешерни (обрязани) фенове Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
GOSPODI DANO !!! AKO TOVA STANE PROSTO 6TE E KRAQ NA NESPRAVEDLIVITE IZPITANIA ZA VSI4KI FENOVE NA NAI VELIKIA OTBOR NA SVETA LEVSKI SOFIA !!!! BATKOV VUN !!!!!!!!!!!!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
mi to ako ne sa evrei ili turci koi drug 6te se re6i da kupi lecki ? Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
айде идвай да го купуваш, че тоя нашия **р за нищо не става! Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
ANTIFA leWCski BATKOV DECATA TI NA XEMODIALIZA Рейтинг: 0 0