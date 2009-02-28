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Израелски милиардер: Предлагат ми Левски - може и да го купя

28 февруари 2009 | 05:48
Израелски милиардер: Предлагат ми Левски - може и да го купя

Милиардер от Израел е получил предложение да купи Левски, съобщава "7 дни спорт". Това е Шон Мекитен, чието състояние се оценява на около 4 милиарда долара. Той сам съобщи новината пред румънския вестник "Газета Спортурилор". Цитираха го още няколко издания в Букурещ.

Мекитен, който е шеф на компанията "Стийл Фрейм Хаузинг", в момента е в Румъния и води преговори да купи Стяуа (Букурещ). Той обаче не изключва варианта да вземе Левски, ако сделката с румънците не стане. "Надявам се да се разбера със собственика на Стяуа Джиджи Бекали. Очаквам цената да е 40-50 милиона евро. Предложиха ми да купя Левски (София), но предпочитам Стяуа. Може да ви се види странно, когато ви го казва един бизнесмен, но футболът е голямата ми страст", каза Мекитен.

Милиардерът обеща, ако купи Стяуа, да доведе в тима израелеца Йоси Бенаюн от Ливърпул и още 2-3-ма играчи от висока класа. Бекали обаче заяви, че изпитващият финансови затруднения румънски клуб не се продава.

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 Прочетена 13471

Добави коментар ›› Коментари (17)

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Preslav
(Гост) 17
отговор
28 февруари 2009 | 23:39

ае стига раздухвахте глупости мн сте зле вии журналистите от канал 3 лично са питали батков дали се продава левски а той дори не е чувал за тея глупости дет оня искал да купи левски а пук и каза че със сиг не се продава и освен това каза че оня тъп циганин израелецът има пари само на думи ина4е е гола вода!!! Рейтинг: 0 0

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реалиста
(Гост) 16
отговор
28 февруари 2009 | 22:21

Слушайте бе смрадливи прасета.Гледайте си вашата кочина ,че май пак ще останете без лиценз.И пак друг ще ви е виновен.К.Р ЗА ЦФКА Рейтинг: 0 0

каруцара
(Гост) 15
отговор
28 февруари 2009 | 21:59

Батков никога не може да продаде селския отбор,защото там бакиите са големи.Сигурно и Лупи би му завидял.Батков,ти си обречен цял живот в Подуене !! Рейтинг: 0 0

cska fen
(Гост) 14
отговор
28 февруари 2009 | 22:00

ama k...i ste leWCski k...i 6e si ostanete Рейтинг: 0 0

liolio
(Гост) 13
отговор
28 февруари 2009 | 18:09

kajete na miliardera da zeme cecka be te po imat nujda ot sveji pari da si opravqt bakiite! Рейтинг: 0 0

Иванов
(Гост) 12
отговор
28 февруари 2009 | 18:03

Борат им пуска по някой слух и те се надяват Рейтинг: 0 0

комуниста
(Гост) 11
отговор
28 февруари 2009 | 15:53

Другарю Батков,молим ти се недей ни изоставя !Ти си нашият вожд и пътеводна звезда,баща и майка.Под твоето мъдро ръководство "отбора на народа" постигна забележителни успехи на международната сцена.Ти беше награден от Партийното и държавно ръководство на страната с орден "Стара планина Іст.".Ти даде и даваш работа на много прошляци и мангасари изпаднали в беда.Ах,другарю Батков,ти си нашето светло комунистическо бъдеще. Рейтинг: 0 0

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тексас
(Гост) 10
отговор
28 февруари 2009 | 14:55

ХАХАХАХХАХХАХАХ ВЯРВАЩИ СА КРАВИТЕ Рейтинг: 0 0

I-co до "ivo333"
(Гост) 9
отговор
28 февруари 2009 | 14:55

кое му беше несправедливото?!? Толкова задкулисни игри и аванта да добутат незаслужил отбор до групите на Шамп лига.Именно това е справедливост.Когато изградите силен отбор с футболисти към които реално има интерес от Европа (не Турция и близкия Изток) тогава може да претендирате за нещо...Уй за Перуките,плешивите и мустакатите! Рейтинг: 0 0

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elprimo87
(Гост) 8
отговор
28 февруари 2009 | 14:37

Вече ще сте Израелски Говеда! ахахахахахах Рейтинг: 0 0

I-co
(Гост) 7
отговор
28 февруари 2009 | 14:37

Ако стане ще докара 2 автобуса еврейски футболисти да му играят, а в сектор Б ще допускат само кешерни (обрязани) фенове Рейтинг: 0 0

ivo333
(Гост) 6
отговор
28 февруари 2009 | 13:26

GOSPODI DANO !!! AKO TOVA STANE PROSTO 6TE E KRAQ NA NESPRAVEDLIVITE IZPITANIA ZA VSI4KI FENOVE NA NAI VELIKIA OTBOR NA SVETA LEVSKI SOFIA !!!! BATKOV VUN !!!!!!!!!!!!!! Рейтинг: 0 0

saddas
(Гост) 5
отговор
28 февруари 2009 | 11:43

mi to ako ne sa evrei ili turci koi drug 6te se re6i da kupi lecki ? Рейтинг: 0 0

asd
(Гост) 4
отговор
28 февруари 2009 | 11:32

айде идвай да го купуваш, че тоя нашия **р за нищо не става! Рейтинг: 0 0

cska fen
(Гост) 3
отговор
28 февруари 2009 | 10:05

ANTIFA leWCski BATKOV DECATA TI NA XEMODIALIZA Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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