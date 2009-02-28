Израелски милиардер: Предлагат ми Левски - може и да го купя

Милиардер от Израел е получил предложение да купи Левски, съобщава "7 дни спорт". Това е Шон Мекитен, чието състояние се оценява на около 4 милиарда долара. Той сам съобщи новината пред румънския вестник "Газета Спортурилор". Цитираха го още няколко издания в Букурещ.



Мекитен, който е шеф на компанията "Стийл Фрейм Хаузинг", в момента е в Румъния и води преговори да купи Стяуа (Букурещ). Той обаче не изключва варианта да вземе Левски, ако сделката с румънците не стане. "Надявам се да се разбера със собственика на Стяуа Джиджи Бекали. Очаквам цената да е 40-50 милиона евро. Предложиха ми да купя Левски (София), но предпочитам Стяуа. Може да ви се види странно, когато ви го казва един бизнесмен, но футболът е голямата ми страст", каза Мекитен.



Милиардерът обеща, ако купи Стяуа, да доведе в тима израелеца Йоси Бенаюн от Ливърпул и още 2-3-ма играчи от висока класа. Бекали обаче заяви, че изпитващият финансови затруднения румънски клуб не се продава.

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